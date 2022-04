Kako prebroditi novčani stres: Pet savjeta koja mogu pomoći

Briga o novcu je valjana jer živimo u svijetu u kojem novac znači resurse. Američka psihološka udruga objavila je kako su u posljednje tri godine gotovo dva od tri Amerikanca izjavili su da su im financije značajan stresor u životu.

Ovaj stres može utjecati na način na koji donosimo buduće financijske odluke, pa čak i na naše fizičko zdravlje, piše TheGoodTrade. Budući da je novac vezan za gotovo sve u našim svakodnevnim životima, ne postoji jedinstveni pristup tom problemu. Emocionalni odnos čovjeka s ovim resursom također je važan, čak i ako zvuči apsurdno. Zato i na tom području valja postići ravnotežu.

1. Napravite popis onoga što imate

Započnite s financijskim popisom, bilježeći svoj dug, ušteđevinu, prihod i imovinu na papiru ili u proračunskoj tablici. Ne zaboravite na sredstva poput automobila, prijenosnih računala ili možda čak i nakita.

Za nekoga može biti zastrašujuće kad vidi sve ove brojke na jednom mjestu, ali to je jedini način da procijenite imovinu. Pritom imajte na umu da novac nije moralna kvalifikacija i da vas ne čini dobrim ili lošim. Vjerovanje u priče koje sami sebi pričamo o svojim financijama može utjecati na naše zdravlje ili nas onemogućiti da poduzmemo nešto da promijenimo situaciju. Važno je da ne ignoriramo izvor novčanog stresa i osvijestimo činjenicu kako moramo nešto poduzeti sami, jer bogovi automatskih plaćanja neće podmiriti naše troškove umjesto nas.

2. Procijenite potrošnju

Nakon što ste vidjeli čime raspolažete, procijenite svoju nedavnu potrošnju. Do tri mjeseca unazad je obično dobar vremenski period za pregled očekivanih i neočekivanih troškova. Uzmite izvode iz banke kako biste provjerili na što trošite, ili pak preuzmite neku od internetskih aplikacija koja vam može pomoći da automatski sortirate troškove.

Tijekom ovog procesa može doći do prosuđivanja i samokritike. To je u redu! Pokušajte se podsjetiti da su to samo vaše trenutačne okolnosti i da stvarate priliku za promjenu. Umjesto da se kritizirate zbog neodgovornosti u prošlosti, korisnije je napraviti promjene koje se kreću naprijed na temelju onoga što sada znate.

Pregled transakcija na karticama može biti mučan proces, pa ga podijelite u probavljive kategorije. Recimo, jeste li naručili hranu ili ste platili kredit? Svaka kupnja i svaki trošak ima svoju svrhu. Možete zabilježiti osobne ciljeve i vrijednosti te uskladiti troškove s njima. Nije svaki trošak u skladu s ciljevima, pa ćete ga tim lakše u budućnosti izbjegavati.

Kako biste olakšali taj postupak, postavite si nekoliko pitanja. Koje probleme rješavam svojim novcem? Podržava li moja potrošnja moje vrijednosti i osobne ciljeve?

3. Usredotočite se na ono što možete kontrolirati

Nakon što ste identificirali svoje navike potrošnje, usredotočite se na ono što možete najlakše kontrolirati. Počnite s najneposrednijim mjerama, jer beza akcija osnažuje i ohrabruje u trenucima preopterećenosti.

Pitajte se koji korak možete poduzeti danas da bi vaša proračunska tablica izgledala bolje sljedećeg mjeseca. Možda svaki mjesec možete ulagati više u štednju, možete otkazati usluge i proizvode koje ne koristite, ili umjesto skupih uvoznih sredstava za čišćenje možete izraditi vlastite.

Dio savjeta na internetu govori da bi valjalo pronaći način za diverzifikaciju prihoda. Iako to može biti sjajan način za povećanje novca, možda nismo u mogućnosti prihvatiti sve takve savjete. Primjerice, ako nemate nekretninu viška, ne možete dati prostor u najam. Ili možda nemate dovoljno vremena kako biste vozili za taksi ili dostavnu tvrtku.

No možemo razmisliti o svim prilikama da povećamo svoj prihod, bilo da se trudimo oko unaprjeđenja u vlastitom poslu ili samo za bolju i veću plaću. Možemo se usredotočiti na to da naš postojeći prihod radi za nas, a pritom valja izbjegavati kredite, refinanciranja i druge bankarske usluge koje će u budućnosti donijeti još troškova.

4. Plan za budućnost

Postavite su manje ciljeve koje možete ispuniti u narednih godinu ili dvije. Poslije toga uvijek možete izraditi veći plan, ali se prvo usredotočite na realnije ciljeve. To može biti štednja za nešto, ulaganje ili promjena banke zbog povoljnijih uvjeta. Provjeravajte svoje osobne ciljeve i vrijednosti svakih mjesec dana i redovito pregledavajte proračun. Ako ste skrenuli, nađite način da se vratite na pravi put.

Važno je napomenuti da biti pametan sa svojim novcem ne znači samo da ga nikada nećete potrošiti. Emocionalnu dobrobit možemo podržati usmjeravajući potrošnju na pozitivne stvari, kao što su alati za hobije, iskustva koja nas ispunjavaju i rješenja svakodnevnih problema. A zauzvrat, radosniji i zdraviji ljudi stvaraju temelj za zdraviji bankovni račun.

Nemojte samo preusmjeravati potrošnju od nebitnih stvari. Uložite novac na bitne stvari koje podržavaju vašu ljudskost. Razmislite čak i o trajnom nalogu za male donacije, čak i ako je riječ o samo pet kuna. To će vas podsjetiti da je način na koji trošimo novac važan, a čak i sitnice mogu napraviti veliku razliku.

5. Tražite pomoć

U redu je zatražiti pomoć, posebno kada je riječ o štednji i ulaganju. Neke banke nude financijsko savjetovanje, a možete potražiti i osobnog financijskog savjetnika koji će vam pomoći. Postoje besplatni kreditni savjetnici, ali svakako pronađite nekoga tko na tom području ima odlične kritike korisnika. Možda je dobar izbor i netko tko radi preko lokalne neprofitne organizacije.

Također možete angažirati emocionalnu podršku u teškim trenucima. Možda se radi o terapeutu, roditelju, supružniku ili prijatelju - u redu je da ih uključite u ono s čime se trenutno borite. Vjerojatno su i sami prošli iste probleme.

Najvažnije je razumjeti da je novac osobna stvar. Sposobnost da se samostalno uzdržavamo znači da ćemo odbaciti uspoređivanje s drugima i umjesto toga se usredotočiti na ono što imamo i kako se osjećamo u vezi s tim. Imati više ili manje novca ne ukazuje na vašu vrijednost i ne dolazi s moralnom kvalifikacijom. Prihodi, rashodi i dugovi nas ne definiraju.

