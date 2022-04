Zašto se slavni često razvode? Žele više novca, seksa ili droge..

U tijeku je suđenje Johnnyju Deppu (58), u gradu Fairfaxu u američkoj državi Virginia, za klevetu vrijednu skoro 700 milijuna kuna protiv bivše supruge Amber Heard (35). Svi pozorno prate suđenje, no to je samo jedna od niz razvodnih parnica kod slavnih osoba.

Psihijatar Daniel Z. Lieberman te fizičar i pisac Michael E. Long u svojoj su knjizi o dopaminu, kemikaliji koja se proizvodi u ljudskom mozgu, ponudili zanimljivo objašnjenje tog fenomena.

Prema definiciji, dopamin je molekula koja je kod čovjeka odgovorna za motivaciju, kretanje, želju za nečim ili nekim. On je obično u nekoj ravnoteži s ostalim molekulama, zbog kojih smo sretni s onime što imamo, poput serotonina i oksitocina.

Sudeći prema istraživanju autori knjige tvrde da slavne osobe proizvode više dopamina od običnih ljudi. Upravo to bi trebao biti razlog njihovog nezadovoljstva trenutnim stanjem stvari i željne promjene.

- Slavne osobe najvišeg ranga su u divljoj potrazi za još: još novca, još droge, još seksa i još svega što je trenutno u modi. Sve im jako brzo dosadi - napisali su u svojoj knjizi.

Prema istraživanju britanske Fondacije za brak, postotak razvod među slavnim osobama i ostatka populacije je skoro dvostruko veći.

- Studija koja je 2016. godine provedena nad glumcima u Australiji otkrila je da su glumci, unatoč 'osjećaju osobnog rasta i pronalasku smisla i vrijednosti u glumi', jako ranjivi kad su u pitanju mentalne bolesti. Glumci su otkrili mnogo važnih boljki poput 'problema s autonomijom, osjećaja nedostatnog utjecaja na okolinu, složenih odnosa s drugim ljudima i velike razine samokritike - napisali su u knjizi.

U nastavku navodimo 10 najčešćih razloga zašto se ljudi razvode:

1. Vjenčali su se iz krivih razloga

Novac, predugo su zajedno, a nitko bolji nije naišao i to se očekuje od njih, premladi su se vjenčali ili obiteljski pritisci na brak - potpuno su krivi razlozi za vjenčanje. U njega treba ući iz ljubavi i sa željom da ćete svog odabranika ili odabranicu voljeti, podupirati i pratiti na vašem cjeloživotnom putu.

2. Nisu izgradili vlastiti identitet

Ako se u zajedništvu niste i vi osobno sami izgradili, moguće je da ćete s vremenom naići na velike probleme. Kada nemate vlastite interese i mogućnost da se sami ostvarite i izrazite u područjima koja vama odgovaraju, vjerojatnost je velika da ćete zapeti u vrtlogu nerazumijevanja. Morate znati što vi volite, kakvu glazbu želite slušati, s čim se želite baviti kako biste bili sretni i u zajedništvu.

3. Razvili su se u drugačijim smjerovima

S vremenom, pogotovo kada djeca dođu, tada većina parova potpuno zanemari činjenicu da se moraju posvetiti sebi kao paru.



Kako djeca rastu i trebaju manje pozornosti, puno supružnika shvaća da su se razvili u posve drugačijim smjerovima te da se više ne razumiju i ne slažu. Obično više ni nemaju ništa zajedničko.



4. Ne dijele isto viziju o zajedničkom životu

On misli da je njoj mjesto u kuhinji, a ona ne. Jedno želi štedjeti, drugo trošiti. Vaš idealan odmor je negdje daleko na osami, a partnerov u velikom gradu.



Ovi modeli ponašanja sigurno se nisu promijenili preko noći. I prije su postojali, ali vi ih niste uočili, niste pitali ili jednostavno o njima niste razgovarali. Moguće ih je riješiti, ali potrebna je obostrana odlučnost.

5. Intimnost je... Što je intimnost?

Muškarcima obično treba seks da bi se osjećali nježno i romantično, a kod žena je situacija obrnuta. No sve dok oboje dobivaju što žele, sve je u redu. Zbog ubrzanog života i djece, čest je slučaj da par preskočenih večeri rezultira i s par mjeseci bez seksa, a katkad se to pretvori i u godine. Zbog manjka intimnosti parovi se počinju osjećati nevoljeno i nepoštovano zbog čega na kraju i traže razvod.

6. Očekivanja nisu ispunjena

Kada jedna osoba u braku proživljava težak period zbog bolesti, gubitka voljene osobe, otkaza ili bilo kojeg drugog teškog događaja, očekuje od osobe koja joj je najbliža da će joj pomoći. I ne samo to. Očekuje da će joj biti podrška, rame za plakanje, najbolji prijatelj i savjetnik. Kada ta osoba to ne ispuni, razočaranje nastupa. Malo ljudi shvaća da ne mogu očekivati od drugih da budu odgovorni za njihovu sreću, ali činjenica je da teški trenuci otkrivaju kakva je osoba s kojom živite.

7. Financije

Nije toliko stvar u samim financijama, koliko u pristupu njima. Ako jedno želi štedjeti za budućnost, a drugo želi živjeti danas i ne misliti o sutra, veliki problemi nastaju. Ako se ne dogovore, s vremenom se problem može razviti do nepremostivih razlika.

8. Fizički kontakt u potpunosti je nestao

Na stranu seks, ali fizički kontakt općenito je jako bitan. Poljupci za pozdrav, za laku noć, zagrljaji i jednostavno držanje za ruke. Kod parova kod kojih to izostane pitanje je vremena kad će se rastati.

9. Preljub

Mnogi parovi nađu snage u sebi i dovoljno odlučnosti da odluče prijeći preko tako velikog problema. No kod mnogih je to puno više od preljuba - potpuna izdaja svega što su izgradili, srušeno povjerenje i veliko razočaranje koje ne mogu premostiti.

10. Ne mogu naći zajednički jezik/Ne mogu riješiti probleme

Svađe su zdrave. One pokazuju da vam je stalo, slažu se mnogi psiholozi. No nakon što se strasti smire, morate pronaći rješenje za vaš problem. Oba partnera moraju osjećati da ih poštujete i slušate. To je iznimno važno. Katkad tu pomaže bračni savjetnik, a ako ni to ne pomogne te se i dalje ne mogu ni oko čega dogovoriti - kraj je gotovo neminovan.

