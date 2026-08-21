Kako prepoznati lažne profile, botove i trolove na internetu

Stotine tisuća neautentičnih računa, deseci tisuća lažnih članaka i milijuni automatiziranih objava povezani su s ruskom dezinformacijskom kampanjom Doppelgänger, otkrivenom nakon početka invazije na Ukrajinu. Cilj kampanje bio je širenje proruskih narativa, što pokazuje koliko je važno znati prepoznati lažne profile i automatizirano širenje sadržaja.

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Što su lažni računi?

Lažni računi skrivaju pravi identitet korisnika. Neki se predstavljaju kao obični ljudi, dok drugi oponašaju političare, novinare ili institucije. Ipak, nisu svi nužno zlonamjerni jer pseudonime koriste i aktivisti, zviždači ili ljudi koji žele zaštititi svoju privatnost.

Što su botovi?

Botovi su računalni programi koji automatski objavljuju, komentiraju i dijele sadržaj. Dok neki služe korisnim svrhama, poput objavljivanja vremenske prognoze ili upozorenja na potrese, zlonamjerni botovi mogu oponašati stvarne korisnike i umjetno povećavati vidljivost određenih političkih stavova ili tema.

Što su trolovi?

Trolovi su stvarni ljudi koji namjerno provociraju druge korisnike i potiču sukobe na internetu. Neki su organizirani i plaćeni za uznemiravanje javnih osoba ili širenje određenih poruka.

Kako ih prepoznati?

Kod sumnjivih profila prvo provjerite ime, fotografiju, korisničko ime i opis profila. Znakovi za uzbunu mogu biti generička ili umjetno generirana fotografija, nasumična kombinacija slova i brojeva u korisničkom imenu, nedavno otvoren račun koji je iznenada postao vrlo aktivan te nedostatak osobnih informacija.

Foto: Canva

Kod javnih osoba provjerite podatke na službenim stranicama, a fotografiju možete provjeriti obrnutom pretragom, primjerice putem Google Lensa ili TinEyea. Ne treba se slijepo oslanjati ni na plavu kvačicu jer neke platforme omogućuju njezinu kupnju.

Obratite pažnju na ponašanje

Sumnjivi računi često objavljuju neobično velikom brzinom, ponavljaju iste poruke ili se uključuju u rasprave samo kako bi izazvali bijes i podjele. Trolove je teže prepoznati jer iza njih stoje stvarni ljudi, pa je važnije promatrati njihov način komunikacije i sadržaj koji dijele.

Provjerite mrežu

Pogledajte tko prati račun i s kim komunicira. Velik broj generičkih pratitelja, ponavljajući komentari, računi otvoreni nedavno te više profila koji u kratkom vremenu objavljuju iste komentare, poveznice ili hashtagove mogu biti znak koordiniranog djelovanja.

Ako niste sigurni je li neki profil stvaran, zastanite i provjerite njegov identitet, ponašanje i mrežu. Nekoliko minuta dodatne provjere može pomoći u razlikovanju stvarnih korisnika od lažnih računa, botova i trolova.