Hrvojka je došla 2023., Gina i Hana 2025., Andrija u vrijeme Covida... ZdrAVKO će nas zdravstveno opismenjavati. Sve je to tehnološki napredak, kaže Tomislav Benjak iz HZJZ-a
DIGITALNI ASISTENT PLUS+
Stiže nam chatbot ZdrAVKO, ali stručnjaci su jasni: 'Botovi u javnim službama su beskorisni'
Nakon Andrije, Hrvojke, Gine, Hane i #BOB-a, stiže nam novi digitalni asistent, tzv. chatbot. ZdrAVKO je razvijen u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, a riječ je o alatu namijenjenom unapređenju zdravstvene pismenosti građana i lakšem pristupu provjerenim, relevantnim zdravstvenim informacijama.
