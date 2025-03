Kako promjena sata utječe na vaš penis? Mi imamo odgovore

Pomicanje sata zbog ljetnog računanja vremena obično se doživljava kao sitnica – sat se pomakne, i svi se, kako tako raspoloženi, vraćaju svakodnevnim obavezama. Međutim, za tijelo, a osobito za penis, ta promjena može izazvati pravi mali nered. Kad se pomakne sat, biološki ritam mora se prilagoditi, a to može utjecati na stanje – i tijela i 'obje glave' na više načina.

Tijelo nema pojma što se događa

Pomicanje sata za sat vremena može biti zbunjujuće za biološki ritam. Tijelo ima svoj unutarnji sat koji upravlja procesima poput spavanja, budnosti i proizvodnje hormona. Kad se pomakne sat, sve to mora biti usklađeno s novim vremenom, a kad to nije u ravnoteži, pojavljuju se problemi. Za penis, to često znači smanjenje libida ili slabiju erekciju. Prevedeno, nije baš svaki dan isto kao dan prije – pa nije uvijek i stalno spreman za akciju.

Svjetlost, aktivnost i penis u 'leru'

Kako dani postaju duži, a sunce ostaje na nebu duže, tijelo osjeća želju za više aktivnosti. Svi su vani, svi žele iskoristiti sunčane sate. Međutim, to često znači manje sna, a nedostatak sna može uzrokovati pad energije i hormonsku neravnotežu. Penis, koji reagira na hormonske promjene, možda neće biti spreman za akciju jer umor uzima svoj danak. Dakle, dok tijelo osjeća sve vanjske podražaje, penis se povuče u mirni mod, čekajući da tijelo ponovno pronađe ravnotežu.

Kad se sat pomakne, tijelo mora "požuriti" kako bi se prilagodilo. To je kao kad na poslu odjednom sve ide brže nego inače, pa se mora ubrzati tempo. Penis, međutim, možda nije spreman za tu brzinu. Svi unutarnji procesi još uvijek pokušavaju uhvatiti ritam, a penis – kao i ostatak tijela – možda ne bude u najboljoj formi odmah. Nema panike, to je samo početni šok koji se brzo stabilizira.

Jedna od najočitijih posljedica pomicanja sata je poremećaj sna. Iako se čini da "vraćanjem sata" dobivamo dodatni sat, dr. Yvonne Harrison ističe da samo manjina ljudi zaista dobije taj ekstra sat sna, a prilagodba može trajati i do tjedan dana, uz ranije buđenje i poteškoće s uspavljivanjem.

Također, vrlo je bitan i testosteron. Ključan je za libido i kod muškaraca i kod žena. Jutarnje svjetlo, koje postaje dostupnije nakon pomicanja sata unatrag u jesen (ili ranije u proljeće), potiče stvaranje steroidnih hormona, uključujući testosteron. Međutim, promjena sata u proljeće, koja krade sat sna, može imati suprotan učinak. Studije pokazuju da gubitak sna smanjuje razinu testosterona kod muškaraca, što može oslabiti seksualni nagon. Samo tjedan dana spavanja po 5 sati noću smanjilo je razinu testosterona za 10-15% kod mladih zdravih muškaraca.

- Znanost je prilično jasna da manje sna znači niži libido, posebno kako starite-, kaže seksualna terapeutkinja Angela Watson. Wendy Troxel, znanstvenica i autorica, dodaje da deprivacija sna pogoršava raspoloženje i povećava iritabilnost.

- Vaše raspoloženje pati, postajete razdražljiviji i vjerojatno ćete to iskaliti na partneru - rekla je za Business Insider. Ovo može dovesti do konflikata, posebno kod parova s različitim ritmovima spavanja (npr. 'noćna ptica' i 'ranoranilac').

S vremenom, kad se tijelo prilagodi na novi ritam, svi sustavi, uključujući i seksualne funkcije, vraćaju se u normalu. Penis se ponovno aktivira kad tijelo nađe ravnotežu, hormoni se stabiliziraju, a energija se vraća. Dakle, iako pomicanje sata može donijeti početne probleme, nakon nekoliko dana tijelo i penis se ponovno usklađuju.

Ubrzo ćete, bez problema, nastaviti obavljati svoj posao – kao da nikad ništa nije ni dogodilo! Samo treba vremena da se sve posloži.