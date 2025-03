Super savjeti za preživjeti pomicanje kazaljki: Dan traje dulje, ali pada koncentracija...

U noći na nedjelju, 30. ožujka, opet pomičemo sat unaprijed, ovoga puta radi prebacivanja na ljetno računanje vremena. To znači da bismo u noći na nedjelju u dva sata kazaljke satova trebali pomaknuti jedan sat unaprijed, na tri. Tako ćemo te noći izgubiti jedan sat sna. Naime, ako ste inače navikli otići u krevet oko 23 sata, a ustati oko 7, u nedjelju će sat pokazivati 7 sati, no zbog pomicanja sata, to će zapravo biti 6 sati.

Podsjetimo, riječ je o promjeni koja je uvedena tijekom Prvog svjetskog rata, s ciljem uštede električne energije u industriji. Većina zemalja prešla je na ljetno računanje vremena i ono se zadržalo čak i nakon što su se počeli koristiti drugi izvori energije. Iako je Europska komisija nedavno pokrenula raspravu o mogućnosti da se ta praksa ukine, nije došlo do suglasnosti zemalja oko toga, pa se i dalje primjenjuje, iako stručnjaci kažu da uz sve uštede od toga ponekad ima i štete, jer je u dane oko pomicanja sata više prometnih nezgoda, problema s manjkom radne energije i koncentracijom.

Foto: 123RF

Nemojte si dozvoliti da u nedjelju produžite sa spavanjem sat vremena dulje, ili više, jer ćete si tako otežati prilagodbu na radni tjedan

Kako je ljudsko tijelo naviklo funkcionirati prema unutarnjem satu, mnogima bi za prilagodbu na promjenu vremena moglo trebati od dva do tri dana, tijekom kojih doista možete osjećati neispavanost, pojačani umor, manjak koncentracije i energije za svakodnevne obaveze, a često se javlja i glavobolja. To može biti problem u poslijepodnevnim i večernjim satima, kad smo već iscrpljeni i od dnevnih obaveza, zbog čega se može javiti i nesanica. Zato, da biste svom tijelu i duhu olakšali prilagodbu, dobro je započeti s pripremom na promjenu barem dva dana ranije. Pokušajte već u petak otići u krevet i zaspati 20-ak minuta ranije nego inače. Dan kasnije možete to pomaknuti za još 15-ak ili 20 minuta, kako biste za toliko mogli pomaknuti i buđenje, bez osjećaja umora.

Kako biste se lakše prilagodili, nastojte završiti s obavezama i fizičkim radom barem dva sata prije spavanja. Na kraju dana prošetajte se na svježem zraku barem 15-ak minuta, a večer "zaključite" laganom večerom. Dobar izbor su proteini, koji će vam dati energiju, a neće dovesti do naglog podizanja razine šećera u krvi te kasnije naglog pada i osjećaja gladi koji može izazvati nervozu i otežati vam ulazak u san. Dobar izbor je riba ili nemasno pileće ili pureće meso. Obje vrste mesa imaju mali utjecaj na izlučivanje inzulina, a korisne su jer potiču izlučivanje hormona glukagona, koji pridonosi potrošnji masnih naslaga tijekom noći. S pilećim ili purećim šniclom kombinirajte zeleno lisnato povrće jer sadrži malo kalorija, a puno vlakana, pa će potaknuti probavu. Dobar izbor večere koja pogoduje kvalitetnom snu je i kravlji sir (možete dodati malo vrhnja, ali onoga s manjim udjelom masnoće) ili neki proteinski shake. Barem dva sata prije spavanja izbjegavajte alkohol ili napitke koji sadržavaju kofein.

Nakon večere priuštite si odmor uz televizor ili knjigu. Ugasite računalo i stišajte mobitel barem sat vremena prije odlaska u krevet, a pola sata ranije trebalo bi ugasiti i televizor. Pripremite si neki topli napitak ili 15-minutnu kupku s dodatkom eteričnih ulja koja potiču san (primjerice lavande, kamilice, sandalovine ili ylanga ylanga, što će umiriti anksioznost i odagnati posljedice stresa. Dobro zamračite prostoriju u kojoj ćete spavati i nastojte isključiti izvore buke i plavog svjetla. Ako ne možete odmah zaspati, pročitajte nekoliko stranica knjige sa sadržajem koji vas ne opterećuje.

Iako si u nedjelju možete priuštiti dulje drijemanje nego inače, nastojte ne pretjerati u tome jer će vam u ponedjeljak biti teže ustati kad zazvoni sat. Ako ste večer prije otišli spavati 20-ak minuta ranije, ustanite u uobičajeno vrijeme, kako biste počeli navikavati tijelo na nove uvjete. Umjesto jutarnjeg izležavanja, puno je bolje uvrstiti u raspored 20-ak minuta poslijepodnevnog odmora, a to će pomoći da se opustite i predahnete od obaveza te nadoknadite energiju za ostatak dana.

TOP savjeti za lakšu prilagodbu

Foto: 123RF

1. Pripremajte se za promjenu ranije: Dva dana prije pomicanja sata pomaknite vrijeme odlaska u krevet, najprije za 15 do 20 minuta, pa onda za još toliko, kako biste navikli organizam da se ranije umiri. Ujutro nemojte odgađati ustajanje jer se organizam mora priviknuti na ranije ustajanje.

2. Iskoristite dan: Pomicanjem sata na proljeće produljujemo vrijeme danjeg svjetla koje ćemo iskoristiti pa - iskoristite to za bolje raspoloženje. Naime, izloženost suncu i svježem zraku pridonosi proizvodnji hormona dobrog raspoloženja, pa nastojte barem pola sata dnevno boraviti u šetnji vani.

3. Osigurajte si dovoljno odmora: Vodite računa o ranijim odlascima u krevet i o tome da, bez obzira na pomicanje sata, organizmu osigurate od sedam do osam sati kvalitetnog sna. Ako osjetite potrebu, ubacite u svakodnevni raspored 20-ak minuta poslijepodnevnog odmora. No nemojte spavati, da ne pokvarite san, nego se samo opustite između radnih i obiteljskih obaveza.

4. Izbacite kofein poslije podne: Izbjegavajte pretjerivanje s kavom, pogotovo četvrtu ili petu kavu poslije podne jer bi vas mogla držati budnima dulje nego što želite. Također, dobro je izbjegavati alkohol prije spavanja, kao i preobilne obroke, odnosno pretjerivanje s ugljikohidratima. Preobilni obrok može dovesti do povrata kiseline, a to će vas također držati budnima.

Foto: 123RF

Pokušajte i djecu par dana ranije pripremiti za krevet, kako bi i oni uhvatili ritam i omogućili vam da se i sami prilagodite

5. Pomaže mlijeko ili zdjelica trešanja: Mlijeko je bogato triptofanom, aminokiselinom koja je prirodni regulator raspoloženja, odnosno smiruje nas. Tako bi čaša toploga mlijeka mogla pomoći u povećanju proizvodnje hormona sna melatonina. S druge strane, trešnje su prirodan izvor melatonina pa zdjelica trešanja ili sok mogu biti bolji od tablete za spavanje. Slično je sa šipkom i rajčicom, pa je salata od rajčice dobar izbor za večeru.

6. Promijenite položaj spavanja: Ako inače spavate na desnom boku ili na prsima, moguće je da se u kombinaciji s nekom hranom noću budite zbog probave, a to može ozbiljno poremetiti san. Stručnjaci tvrde da je najbolje spavati na lijevom boku jer tako ne ometamo probavu.

7. Eterična ulja za smirenje: Mirisna lampica ili difuzor u koji ste dodali eterično ulje lavande ili kamilice, koji opuštaju živce, ili sandalovine, matičnjaka i mandarine, koji "liječe" posljedice stresa i popravljaju raspoloženje, odličan su izbor za kvalitetniji san. No ne ostavljajte ih upaljene preko noći - neka gore sat vremena prije nego što legnete, pa ih ugasite, da vas prejaki mirisi ne bi iritirali.

Foto: 123RF

Šalica čaja s kombinacijom biljaka koje umiruju i svijeća s mirisom lavande odagnat će stres

8. Ugodite atmosferu prostora: Maknite iz spavaće sobe sve izvore buke i plavog svjetla ili ih ugasite. Mobitel ostavite na punjenju u drugoj sobi ili ga namjestite na noćni rad, bez ometanja. Prije nego što zaspite prozračite prostoriju i ugodite grijanje. Idealna temperatura za spavanje je između 18 i 20 stupnjeva.

9. Umirite se prije kreveta: Ako navečer imate običaj raditi od doma, prekinite barem pola sata do sat prije odlaska u krevet. Nemojte čitati poslovne rezultate, baviti se narudžbama ili obavezama koje sutra trebate odraditi. To treba biti vrijeme pripreme za san. Uz šalicu čaja ili toplog mlijeka, laganu glazbu ili knjigu koja vas opušta.

10. Čaj od matičnjaka, kamilice, lipe i lavande opušta i ublažava stres te će pomoći lakšem uspavljivanju, a ako ste pod velikim pritiskom, možete mu dodati nekoliko kapi tinkture matičnjaka, odoljena i valerijane. Čaj od gospine trave pomoći će protiv anksioznosti koja vam tjera san. Da biste lakše zaspali, možete mu dodati i nekoliko kapi melatonina, koji možete nabaviti u ljekarnama.

Ozbiljna nesanica je 'stvar' za somnologa

Foto: 123RF

Ako imate problema s nesanicom ili kvalitetom sna, ne pribjegavajte tabletama za spavanje na svoju ruku. U slučaju da nesanica traje dulje od dva do tri tjedna, odnosno ako je neispavanost problem koji bitno utječe na vaše funkcioniranje u posljednja tri mjeseca, javite se obiteljskom liječniku, koji će procijeniti je li potrebno da vas uputi somnologu. U tom slučaju potrebno je ozbiljno pristupiti otkrivanju uzroka problema i pronaći odgovarajuća rješenja.

Ne zaboravite uskladiti sve satove

Sat na računalu, mobitelu ili televizoru u pravilu ne morate pomicati ručno jer je riječ o digitalnoj promjeni koja se događa automatski. S druge strane, vodite računa da pomaknete analogne budilice i zidne satove na baterije u stanu kako ne biste kasnili na važan dogovor. Trebat ćete to učiniti i sa satom u autu, kao i sa satovima na nekim uređajima koji nisu priključeni na internet.