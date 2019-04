Kako pronaći pravog partnera? Evo što je najvažnije za ljubav

Rješenje za izbor odgovarajućeg partnera leži u traženju osobe koja nam odgovara karakterom, a ne samo izgledom, kaže psihologinja i bračna savjetnica Barbara De Angelis, autorica knjige “Are You the One for Me?: Knowing Who’s Right and Avoiding Who’s Wrong”.

Želite li ostvariti stabilan i iskren odnos, vi i partner trebali biste biti posvećeni osobnom razvoju. Ljudi koji rade na sebi više će ulagati u vezu, razvijati je i pokušati je poboljšati. Poželjno je da je partner spreman pokazati osjećaje.

- Ako vaš partner nije sposoban odrediti svoje osjećaje prema vama, on nije spreman za intimnu, blisku vezu - tvrdi De Angelis i kaže da je poštenje možda i najvažnija osobina jer bez nje nema ni ljubavi. Partner koji je iskren neće od vas skrivati ništa i neće vam govoriti samo ono što želite čuti kako bi zaštitio sebe.

- Kad je partner dosljedno iskren prema vama, vi ćete mu prirodno vjerovati - pojašnjava.

Za ozbiljnu vezu svakako su potrebne zrelost i odgovornost, no i te osobine ponekad je teško pronaći.

- Ako nije odgovoran, imat ćete osjećaj da ste posvojili dijete, a ne da ste pronašli partnera - zaključuje.