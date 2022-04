Kako se najbolje opušta svaki znak: Riba voli more, Bik ide u vrt, a Ovan uživa u kuhanju

Ovan se najbolje opušta uz kuhanje

Ovan želi biti u središtu pozornosti. Za njega bi bilo najbolje da upiše tečaj dizajna ili kulinarski tečaj na kojemu će naučiti spremati najfinije delicije te tako zadiviti sve svoje prijatelje. On će se tako odlično zabaviti, a ujedno i opustiti. Osim toga Ovan bi trebao sakupljati kvalitetna vina te ih na kraju popiti sa prijateljima.

Bik za zabavu uređuje vrt

Bik će najviše uživati uređujući svoj vrt ili vrt svojih prijatelja. On obožava biti u prirodi i raditi s biljkama, pa je ovo idealna aktivnost za njega. Mirna obiteljska večera koju Bik pripremi za sve svoje najmilije također će ga opustiti, jer on više od svega uživa u hrani ali i dobrome vinu.

Blizanci žele avanturu u lunaparku

Za Blizance je idealna zabava ona koja uključuje brzinu, avanturu i adrenalin. Zabavni park ili dan provedem na bazenima uz lude tobogane njemu predstavlja pravu zabavu. Osim toga odlazak u kazalište ili na premjeru novoga filma će ih oduševiti i odlično zabaviti, pogotovo ako je u dobrome društvu.

Za Raka je zabava tračanje s prijateljima

Rak voli promatrati druge ljude. Vole provoditi vrijeme u kafićima, trgovačkim centrima ili plažama, negdje gdje mogu uživati u tome da tračaju prolaznike, pogotovo kada to rade u društvu. Raku je najvažnije da ima dobar krug prijatelja s kojima može dijeliti sve, a čim to postigne za njega je zabava zagarantirana jer njemu je to dovoljno.

Dan bez obaveza Lavu je najveća zabava

Lav treba napraviti sve u velikome stilu. On voli ležati pod suncem i ne želi se previše opterećivati poslom i drugim problemima. Za njega je svaki dan bez obaveza najzabavniji dan jer će ga maksimalno iskoristiti po svom guštu. Lavovi su veliki avanturisti koji vole izazove poput planinarenja.

Djevica želi pametno iskoristiti slobodno vrijeme

Djevicu ne privlači kazalište ili koncerti, ona želi svoje slobodno vrijeme iskoristiti u druge svrhe, poput dobrotvornog rada. Rado će izrađivati nakit ili plesti te svoj hobi pretvoriti u zaradu. To je za nju idealno iskorišteno vrijeme i prava zabava.

Vaga je često neodlučna

Vaga je neodlučan znak. U jednom trenutku želi biti na velikoj zabavi prepunoj ljudi, a već u drugom želi romantičnu šetnju u prirodi. Ovaj znak se teško odlučuje za idealan vid zabave. Ali, uvijek će uživati u filmskim večerama uz svoje prijatelje.

Za Škorpiona je zabava sve što ima veze s misterijima

Škorpion je uvijek tajnovit i pomalo čudan. Njega će uvijek oduševiti stvari koje imaju veze s poviješću i koje su pomalo tajanstvene poput njega. Zabava za Škorpiona je pogledati dobar SF ili horor film u dobrom društvu. Osim toga dobra večera uz odlično vino također je za Škorpiona odlična zabava.

Sportski događaj i avangardna izložba sve su što Strijelcu treba

Strijelac često ima neobične ideje koje njegovi prijatelji ne prihvaćaju uvijek s oduševljenjem. Odlazak na izložbu nekog avangardnoga umjetnika ili koncert alternativne glazbe za njega je vrhunac zabave. No Strijelac je i veliki ljubitelj sporta pa će odlazak na košarkašku ili rukometnu utakmicu za njega također biti odličan izbor.

Adrenalinsko iskustvo s bliskim ljudima je idealno za Jarca

Jarac se voli osjećati posebno i zato ne želi prisustvovati velikim zabavama, već se radije naći s prijateljima na nekom manjem mjestu. Jarac voli pripremiti dobru večeru za svoje prijatelje, ali i otići na avanturističku vožnju kanuom po divljoj rijeci.

Za Vodenjaka je zabava dobro društvo

Vodenjak se voli družiti. Čim je u društvu, on se zabavlja. Voli pričati o sebi i svojim planovima za budućnost. Također Vodenjak zna dobro i slušati pa će svojim prijateljima rado udijeliti koristan savjet. Njegov smisao za humor oduševit će sve, pa će mu već njegovo društvo biti dovoljno za zabavu.

Ribi je dovoljno more da bi apsolutno uživala

Ribe se stalno žele družiti. One će sve svoje stvari rado podijeliti s drugima pa je krug njihovih prijatelja jako veliki. Obožavaju jesti plodove mora, izlete koji uključuju plovidbu brodom, izležavanje na plaži i proučavanje povijesti koja ih jako zanima.

