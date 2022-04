Traume koje nikada ne mogu zaboraviti: Rak propalu prvu ljubav, Škorpion javnu kritiku...

Ovan

Ovnovi nikad ne zaboravljaju traume iz djetinjstva, kao i poniženja koja su osjetili od svojih najbližih. To su ljudi kojima su u potpunosti vjerovali, a iznevjerili su ih i ostavili ih da se sami bore u životu. Unatoč tome, urođena borbenost im je omogućila da se rano osamostale, ali posljedice te izdaje nose duboko u sebi do kraja života.

Bik

Iako se toga najradije ne bi sjećao, Bik nikad ne zaboravlja nepoštovanje i bezobrazluk kolega koji nisu imali dovoljno poštovanja ni kolegijalnosti za njega onda kad je to najviše zaslužio. Bikovima je ljubavni život važan kao i karijera pa ne zaboravljaju neostvarenu ljubav s nekim iz inozemstva koja je bila neuspješna radi viših sila.

Blizanci

Iako su jedan od najinteligentnijih znakova koji se lako snalaze u većini životnih situacija, te djeluju kao da ih ništa ne može povrijediti ipak imaju slabu točku. Bitno im je kreativno se realizirati onako kako maštaju, a ako to ne uspiju, to može ostati njihova neostvarena želja koju će Blizanci teško zaboraviti.

Rak

Romantični Rak bi dao sve da može zaboraviti razočaranje u ljubavi koje je prvi put doživio kao mlad. Pratit će ga taj osjećaj kroz život, a on će se truditi da ga prepusti zaboravu i bit će mu teško. Umjesto da je bol nakon razočaranja svakim danom sve manja, Raku je sve teže i teže jer dobro pamti snove u kojima je lebdio, prije nego li se sve srušilo kao kula od karata.

Lav

Poraz koji je doživio je nešto što će nositi u svojem srcu do kraja život, bilo da je izgubio neku tekmu ili napredovanje u poslu, to je nešto što ga je obilježilo i što nosi na srcu svaki dan. Kao rođeni borac, Lav ne može biti zadovoljan takvim rezultatom i to ga grize svaki dan.

Djevica

Iako bi htjela, Djevica nikako ne može zaboraviti prvu ljubav, a uspomene na to vrijeme joj se često vraćaju kroz život. Ponekad se zna izgubiti u maštanju kako bi bilo da je bilo i da su ostali zajedno. Iako praktična i racionalna, Djevica ne zaboravlja ni prvi susret ni prvi poljubac.

Vaga

Vaga ne može zaboraviti nepravdu ili poniženje koje je doživjela na poslu, i to u vrijeme kad je bila uspješna i na putu prema ostvarivanju krajnjeg cilja. Ali, kao vječni borac, Vaga ne odustaje i nastavlja se boriti protiv nepravda. Gorak okus poraza koji je doživjela uvijek će je opominjati da stvari ne moraju biti onako kako izgledaju, kao što ni ljudi nisu onakvi kako ih je ona doživjela.

Škorpion

Škorpionu je duboko usađeno sjećanje na javno poniženje ili kritiku koju je dobio. To mu je stvorilo veliku neugodu zbog koje se osjećao posramljeno među ljudima. Njegovi ciljevi su promišljeni i u njih je uloženo mnogo truda. Stoga nije čudno da činjenica da se pronašao netko tko je uspio poljuljati njegovo samopouzdanje je stvorilo takvu traumu. Traumu koju Škorpion nikad ne zaboravlja i koja mu je uvijek podsjetnik da se potrudi još malo više.

Strijelac

Bar jednom u životu, Strijelcu se dogodilo da je naivno donio neku odluku koja mu se kasnije obila o glavu - loš poslovni potez, nepovoljan kredit ili slično. To je gorka lekcija koju je naučio i koju nosi u sebi kroz cijeli svoj život.

Jarac

Jarac nikad neće zaboraviti nekoga koga je strašno volio, ali s kim nije uspio ostvariti vezu jer ga je potencijalni partner odbio. Zbog toga se često kroz život prisjeti tog čovjeka, mašta o tome što je moglo biti i bježi u svijet mašte u kojem je sretan i ispunjen s njima.

Vodenjak

Iako to nikad neće pokazati, poniženje koje je Vodenjak doživio na profesionalnom planu, će ostaviti duboki trag na njemu. Ali to je maska kojom skriva bol koju je to prouzročilo i potiho planira svoju osvetu. Iako bi najradije zaboravio na taj incident.

Ribe

Ribi je bio veliki san zablistati u javnosti, na filmskom platnu ili na nekoj pozornici, ali negdje usput je ta prilika došla i prošla. Riba zato ne može zaboraviti situaciju ili propuštenu šansu koja joj se ukazala, koju u tom trenutku nije prepoznala. Atma piše da nakon što su shvatili što se dogodilo da su se Ribe povukle u svoj svijet mašte koji je puno jednostavniji i sretniji od stvarnog života s kojim se ne žele suočiti.

