U zvijezdama je zapisano s koliko godina biste mogli sresti srodnu dušu, idealnog partnera

Ljudi rođeni u znaku Ovna upoznaju svoju srodnu dušu u dobi od oko 25 godina, u vrijeme dok još sazrijevaju i pokušavaju shvatiti sebe i što žele u životu. Ovo je, također, dobro vrijeme i za njihovu srodnu dušu jer ih tad ima priliku vidjeti točno onakvima kakvi jesu.

Ovnovi nikada ne skrivaju svoju osobnost od drugih, takvi su kakvi jesu, pa tko ih prihvati dobro, tko ne - opet dobro. U tom periodu njihovog života izmjenjuju se zabava i postizanje ciljeva. Ova faza u njihovom životu svodi se uglavnom na uživanje u sadašnjosti. U 30-ima će se već posvetiti rutini koja pogoduje i njima i njihovoj srodnoj duši.

Bik

Bikovi susreću svoju srodnu dušu u dobi od 18 godina. Još su jako mladi i postoji nešto uzbudljivo u tome što su mladi i zaljubljeni. U tim godinama ljudi rođeni u ovom znaku neće nužno znati kamo njihova veza ide.

No, u godinama kada je sve još pomalo mistično, a prijatelji čine veći dio svakodnevice, imati nekoga tko to prolazi zajedno s njima, puno im znači.

Blizanci

Blizanci svoju srodnu dušu upoznaju kad imaju oko 19 godina, ali postoji velika vjerojatnost da ne znaju kako su je pronašli - to će shvatiti tek nekoliko godina kasnije.

Bilo da srodnu dušu sretnu tijekom školovanja ili dok su vani s prijateljima, odmah će osjetiti nešto opojno u toj osobi. Brzo će kliknuti i imati dojam kao da se poznaju oduvijek. Blizancima nije ugodno odmah se obvezati nekome pa je moguće da će se nakon nekog vremena razići sa srodnom dušom, izgubiti kontakt na nekoliko godina pa će ponovno naletjeti jedno na drugo, kad oboje budu zreliji.

Rak

Pripadnici ovog znaka od malih nogu sanjaju o pravoj ljubavi, pa ne čudi što svoju srodnu dušu susretnu mladi. Oni žele idealnu vezu prepunu romantike i međusobnog poštovanja.

Rakova veza sa srodnom dušom u isto je vrijeme naivna i zrela - držanje za ruke i nevini poljupci, dok u isto vrijeme mogu razgovarati o bilo čemu, bez obzira koliko tematika bila teška.

Lav

Lavovima se ideja o ozbiljnoj vezi ne sviđa sve dok prvo ne shvate što žele od života. To može potrajati i definitivno će biti trenutaka kad će se zapitati je li bilo dobro odlučiti čekati. Ali, oni na kraju postanu najbolja moguća verzija sebe.

Svoju srodnu dušu sretnu u dobi od oko 27 godina. Do tada već znaju što žele raditi u životu, na putu su da steknu reputaciju, a opet su dovoljno mladi da se u ljubavi osjećaju kao tinejdžeri. Lavovima godine zapravo nisu važne sve dok mogu reći kako su maksimalno iskoristili sve mogućnosti koje su im se pružile u životu.

Djevica

Djevice možda nikad ne upoznaju srodnu dušu. One slušaju o srodnim dušama od ljudi koji su ih pronašli, ali oduvijek im je bilo teško zamisliti da će i one pronaći svoju. Bez obzira koliko se trudile (ili ne) ne mogu se s nekime tako duboko povezati da bi mogle reći: 'To je moja srodna duša'.

One su iznimka od pravila: ne moraju biti zaljubljene da bi imale srodnu dušu. Umjesto toga, svoj život ispunjavaju smislenim odnosima, nadajući se da će pronaći nekoga tko bi donekle mogao biti njihova srodna duša.

Vaga

Vaga upoznaje svoju srodnu dušu u nezgodnoj dobi od 20 godina, kada više nisu tinejdžeri, ali zapravo nisu ni zreli. U njihovom životu bude puno neravnoteže, što može dovesti do toga da njihove srodne duše traže i traže neke odgovore, ali ih ne dobivaju.

Pripadnici ovog znaka će svoju srodnu dušu pronaći u nekome tko im je najbolji prijatelj, u osobi s kojom mogu razgovarati satima i koja će ih potaknuti da nakratko sve zaborave. Čak i ako se među njima ne dogodi ništa odmah, uvijek će biti zahvalni što imaju nekoga tako usklađenog s njima, nekoga tko im može pročitati misli.

Škorpion

Škorpioni svoju srodnu dušu susretnu kad imaju oko 17 godina. Još uvijek su djeca u toj dobi i zapravo ne znaju što bi sa svim tim emocijama koje se roje u njima. Iako možda ne bi željeli priznati kako gaje tako snažne osjećaje prema nekome u tako mladoj dobi, ali nekako im je uzbudljivo imati srodnu dušu.

Njihova srodna duša mogao bi biti netko s kim su proveli bezbroj ljeta i o kome, čak i ako nisu zajedno, neprestano razmišljaju.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka vole biti slobodni i sami, zbog čega neće upoznati svoju srodnu dušu sve dok ne napune 28 godina. Strijelci ni ne žele razmišljati o predanosti nekome do sredine 20-ih godina, pa ima smisla da se njihova srodna duša ne pojavi sve dok ne započnu novu fazu života.

Kad sretnu srodnu dušu, treba im neko vrijeme da se naviknu i počnu uživati u vezi. Iako će im i dalje trebati njihov osobni prostor i sloboda, njihova srodna duša to će već znati i razumjeti.

Jarac

Jarci su prilično rezervirani prema srodnim dušama. Čak i ako u razgovoru samo spomenete tu tematiku, vjerojatno će okrenuti očima i promijeniti temu. Oni često gravitiraju prema realnim, zrelim odnosima i srodne duše im zvuče kao nešto djetinjasto.

Jarci će svoju srodnu dušu najvjerojatnije upoznati u ranim 30-im godinama. To je vrijeme kad uče očekivati i prihvaćati iznenađenja koja im život nosi, pa kad napokon upoznaju srodnu dušu, pomislit će: 'Zašto ne?'.

Vodenjak

Čini se kao da pripadnici ovog znaka nisu tipovi ljudi koji se mogu tako brzo zaljubiti, u tako mladoj dobi, ali odnosi srodnih duša više se baziraju na povezivanju na dubljoj razini, nego fizičkoj.

Vodenjaci često imaju osjećaj kao da ih nitko ne razumije, no ipak imaju želju i potrebu imati kraj sebe nekoga tko će ih slušati i voljeti bez obzira na sve, a to je upravo srodna duša s kojom će moći pričati cijelu noć i povezati se na dubljoj duhovnoj razini. Vodenjaci inzistiraju na čvrstim temeljima prije nego se upuste u nešto.

Ribe

Ribe vole pomisao na romantiku koju bi im srodna duša mogla unijeti u život pa često sanjare o njoj dok je napokon ne upoznaju. Uživaju već pri samoj pomisli kako će pričati o tome da su svoju ljubav upoznale u dobi od samo 19 godina, koliko bajkovito je to bilo...

Bilo da započinju novo poglavlje u svojem životu ili susreću nove ljude koji ih motiviraju da na svijet gledaju na drugačiji način, njihova srodna duša bit će im samo još jedno novo i uzbudljivo putovanje kroz život, piše yourtango.com.

