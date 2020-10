Evo najgorih stvari koje možete izgovoriti ili učiniti kod upoznavanja

Prvi dojam kod upoznavanja često je iznimno važan, a ako imate mlitav stisak ruke, neprilagođeno ste odjeveni, tračate ili se hvalite svojim dobrim vezama, sigurno ste podbacili, kažu stručnjaci

<p>S vremena na vrijeme svi se nađemo u nekoj neugodnoj situaciji, no među definitivno najgore ubraja se nekoliko situacija koje se mogu dogoditi kod upoznavanja. Naime, u društvenoj interakciji posebno je važan prvi dojam, ističe Bonnie Tsai, osnivačica i direktorica škole bontona Beyond Etiquette .</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Bonton na društvenim mrežama</p><p>Na primjer, iako možda imate poriv novom poznaniku odmah izdiktirati najvažnije podatke o sebi, kako bi odmah znao s kime ima posla, to može biti kontraproduktivno. Jer, ti prvi trenuci nisu rezervirani samo za to da se vi predstavite njemu, nego predstavljaju i priliku da vi upoznate tu drugu osobu. Dakle, svakako ne želite da pobjegnu glavom bez obzira zato što osjećaju da ste ih ugušili svojim postignućima, a da oni nisu stigli progovoriti.</p><p>Naravno, to nije jedini način da pokvarite dojam o sebi. Ima ih još mnogo, a mi vam donosimo tek nekoliko njih povezanih upravo s prvim susretom s nekim, odnosno upoznavanjem: </p><h2>1 Slabi stisak ruke kod rukovanja</h2><p>Ne želite nikome zdrobiti kosti svojim čvrstim stiskom ruke, no mlitavo rukovanje ne ulijeva povjerenje. </p><p>- Slabi stisak ostavlja dojam 'mrtve ribe' i druga osoba u startu djeluje hladno i nezainteresirano. S druge strane, čvrsti stisak ruke odaje samopouzdanje - kaže Tsai. Ipak, ne stežite drugoj osobi ruku presnažno. Takvim postupkom ukazujete na dominaciju, što nije dobro već kod prvih rečenica. </p><h2>2 Neprimjerena odjeća </h2><p>Možda ste navikli nositi pidžamu svaki dan otkako je karantena započela, no ako niste baš prikladno odjeveni kod upoznavanja, to može biti veliki promašaj, čak i kod on-line sastanaka. </p><p>Tsai kaže da je odjeća obično prva stvar koju ljudi primijete kad uđete u sobu, virtualnu ili ne. To znači da biste uvijek trebali oprezno spuštati standarde kad je o tome riječ.</p><p>- Ne biste trebali nositi japanke i majicu, pogotovo ako želite poručiti da ste profesionalac - kaže Tsai.</p><h2>3. Prenošenje tračeva </h2><p>Svi mi imamo lošeg šefa o kojem bismo rado podijelili neke pikanterije, ali ako ste nekoga tek upoznali, razgovor o tome može samo odati loš dojam o vama. Takav pristup je nepristojan, a osim toga, nikad ne znate s kime je osoba ispred vas povezana i do koga ono što govorite može doći. </p><h2>4. Spominjanje veza </h2><p>Ako imate neke ljude koje bi bilo korisno spomenuti da bolje prođete, nemojte to činiti već na prvom sastanku i upoznavanju. Naime, to vam ponekad može donijeti više štete nego koristi. .</p><p>- To podriva dojam samopouzdanja koji želite ostaviti, jer ispada da se želite 'prodati' preko nečijih leđa, umjesto da igrate na svoje kvalitete - objašnjava Tsai, a donosi portal <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/worst-thing-introducing-yourself-experts-222843205.html">Yahoo Life.</a> </p>