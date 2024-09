Kako se odjenuti za trčanje ove jeseni? Nikad ne nosite pamuk

Koje tenisice su za vas?

Kod odabira trkaće opreme najvažniji segment su tenisice za trčanje. Anatomija stopala je ključna stvar kod odabira tenisice i neadekvatan odabir može ozbiljno limitirati, inače potpuno prirodan pokret u trčanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Ironman | Video: Adriatic Coaching

Prilikom traženja svoje trkaće tenisice shvatit ćeš koliko se različitih tipova i stilova nudi na tržištu. Ovo je prvi izazov za početnika u trčanju - donijeti ispravnu odluku. Lakše ćeš donijeti odluku, ukoliko si osvijestiš da postoji 7 osnovnih kategorija trkaćih tenisica. Radi izvornosti ćemo ostaviti engleske nazive ovih kategorija:

- Minimalist,



- Racing flats,



- Neutral,



- Stability,



- Cushioning,



- Motion control.



Kao vrhunski sportaš sam volio trčati u kategoriji minimalnog suporta no danas kao rekreativni sportaš za sebe biram tenisice iz kategorije Neutral ili blago prema dodatnoj stabilnosti (Stability, Cushioning). Na tržištu su i tenisice koje kombiniraju nekoliko kategorije tenisice u jednu pa tako imamo tenisice koje su za neutralno stopalo a daju i dodatnu potporu za stabilnost i dodatnu potporu za ublažavanje udaraca.

Foto: 123RF

Za većinu početnika, dobar odabir je tenisica, koja ima blagi pad od pete do prstiju, spada u kategoriju neutralne tenisice i relativno je lagana na težini. Neutralni model ima od 6 - 8 milimetara u području prstiju do 12 - 13 milimetra u području pete, ovisno o brendu i modelu. Neki teži trkaći će trebati tenisicu u kategoriji Stability i Cushioning jer ne smijemo zaboraviti da se sila na tenisici pri doskoku u trčanju povećava i do 4 puta u odnosu na onu kada mirujemo.

Tracking tehnologija

Kao trener preporučujem da na treningu trčanja koristiš uređaj, koji prati kretanje (brzina ili tempo trčanja) i koji mjeri srčani ritam, pomoću kojega onda možeš odrediti intenzitet vježbe (takozvana ZONA). Za tu namjenu možeš koristiti svoj pametni telefon, no on je veći od sata i može doći do njegovog oštećenja prilikom trčanja ili vježbanja pa je sportski sat uvijek najbolji izbor!

Foto: Privatni album

Mnogo je tipova uređaja iz domene Tracking tehnologije, koji omogućuju praćenje srčanog ritma, brzine i prijeđene distance, te ih prikazuju na satu ili monitoru. Većina tih uređaja se nalazi unutar ove tri kategorije (zadnja bi mogla biti tvoj mobilni uređaj):

- HR Monitor (uređaj koji prikazuje samo otkucaje srca)

- GPS i Pacing Technologies - omogućavaju trenerima i korisnicima da prate brzinu i prijeđenu udaljenost, pomoću čijih parametara kasnije mogu zadavati specifične zadatke, koji pomažu da se ostvare zadani sportsko-rekreativni ciljevi u trčanju. Polar, Garmin Forerunner ili Suunto su preporučeni brendovi.

- Satovi, pametni satovi i mobilni uređaji često imaju GPS i mogućnost praćenja srčanog ritma.

Trkaća odjeća i dodatna oprema

Pored obuće za trčanje i Tracking tehnologije, postoji cijeli niz opcija oblačenja i dodataka, koje tvoje trčanje mogu učiniti jednostavnijim i ugodnijim. Kako nam dolazi hladnije vrijeme svakako će mnogi od nas potražiti dodatnu zaštitu od kiše, vjetra i hladnoće.

Za trčanje u hladnijim uvjetima preporučujem basic majicu ispod termo majice dugih rukava i zimske tajice (deblje). Dobri materijali su od poliestera, merino vune, najlona ili kombinacije tih materijala. Izbjegavaj trčati u pamuku jer se možeš brzo smočiti budući pamuk zadržava (upija) vlagu iz tijela.

Foto: Dudarev Mikhail

Kao dodatnu opremu još preporučujem rukavice za trkaće, kapu i vjetrovku (zaštita od hladnog vjetra). Kvalitetna vjetrovka koja ne propušta kišu a omogućava disanje tijela, uz pravilan izbor tenisice, je najvažniji dodatak za tvoje trčanje ove jeseni!

U slučaju da si ambiciozan trkač poput mene i želiš sigurno trčati vani i kada drugi posustanu, preporučujem i nabavku vjetrovke od vodonepropusnih materijala (zaštita od hladne kiše ili snijega), poput Gore-Tex, koja će ti omogućiti trčanje i u hladno-mokrim uvjetima.

Najbolje rezultate i zadovoljstvo su prijavili oni trkaći koji su kombinirali bar dvije vrste tenisice i outfita jer samo oni su bili dobro pripremljeni za sve ekstremniju izmjenu vremenskih uvjeta na otvorenom. One koji će ipak trenirati u zatvorenom trebaju dakako odjeću za toplije uvjete. Za pokretnu traku u gymu ne trebaš puno odjeće. Preporučujem majicu, tajice ili kratke hlačice i sportski grudnjak (za žene). Prednost i ovdje treba dati materijalima od poliestera, merino vune, najlona ili kombinacije tih materijala.