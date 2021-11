Svaki čovjek sklapa mir na svoj način, a astrolozi tvrde da bi pristup svakom znaku horoskopa trebao biti poseban.

POGLEDAJTE VIDEO: Najzločestiji znakovi u horoskopu

Naime, postoje znakovi s jako kompliciranim karakterom, ali nije uvijek teško pronaći zajednički jezik s njima i pomiriti se. Naravno, to ovisi o brojnim čimbenicima. No, ako vam je teško komunicirati s nekim, to ne znači da se svađa neće riješiti i da se nećete pomiriti.

Element Vatre: Ovan, Lav, Strijelac

Ljudi bi s vatrenim znakovima trebali biti oprezni, jer oni u naletu svađe mogu reći previše. S njima se ne vrijedi upuštati u velike svađe, već je bolje dati priliku za miran razgovor.

Znak Ovna ima vrlo užarenu glavu i kratak fitilj. Zato valja učiniti sve što je moguće da ne ostanu predugo u stanju bijesa. Nikako ih nemojte vrijeđati ili odbijati ako se žele s vama pomiriti.

Također, nema se smisla raspravljati ni s Lavovima. Kada ste s njima u svađi, ili ćete sami priznati poraz ili ćete na to biti prisiljeni. Lavovi su jako tvrdoglavi, tako da oni čak ni pod prijetnjom oružjem neće priznati svoju krivnju.

Sa Strijelcem je pak pomirenje iznenađujuće jednostavno i s njima komunikacija ne zahtijeva nikakav napor. Samo im recite 'žao mi je'.

Element Zemlje: Bik, Djevica, Jarac

Zemljani znakovi ne vole duge svađe jer ih jako iscrpljuju i zabrinjavaju. Ako želite sklopiti mir sa znakovima elementa Zemlje, morate napraviti kompromis, te pokazati optimističan stav.

Jedan od osvetoljubivijih znakova Zodijaka je svakako Bik. On vam se neće osvetiti, ali sigurno nikada neće zaboraviti kako ih prije par godina niste pozvali na zabavu ili ste im rekli nešto uvredljivo. No, pomiriti se s njima je vrlo jednostavno: samo priznajte svoju krivnju.

Djevice su osobe koje vrlo lako opraštaju ljudima koji traže oprost. One vrlo lako daju drugu priliku. Ali ako se greška ponovi, tada je zaraditi njihov oproštaj puno teže.

Jarac je znak koji vrlo teško oprašta ljudima, tako da je bolje da im se ne zamjerate. On će bez problema reći da vam je oprošteno, ali duboko u sebi će misliti kako niste osoba od povjerenja. Oni su vrlo oprezni pa ćete se morati dugo mučiti da dobijete njihov oprost.

Element Zraka: Blizanci, Vaga, Vodenjak

Znakovi iz 'zračne' skupine opraštaju najlakše. Oni vas mogu razumjeti ili ne razumjeti, ali to neće imati utjecaja na oprost. Većinom su to ljubazni ljudi koji jednostavno nemaju ni želje ni volje ljutiti se na nekoga.

Blizanci zaista lako opraštaju. Ponekad će im za to trebati neko vrijeme, ali svejedno je prema njima lako napraviti prvi korak.

Vaga je pak znak koji se voli ljutiti. One se pretvaraju da ih jako uznemiravate, ali su ustvari vrlo ljubazne i nježne. Ne vrijedi se odmah pokušavati pomiriti s njima, već nakon nekog vremena, kada bijes prođe.

Vodenjak je također jedan od znakova koji se nema vremena ljutiti. No, da biste dobili njihov oproštaj, nije dovoljno reći samo: 'žao mi je'. Morate se početi ponašati drugačije. Ako počnete po starom, mogu vas potpuno maknuti iz svog života.

Element Vode: Rak, Škorpion, Ribe

Najteže je pomiriti se s vodenim znakovima. Naime, oni ne samo da su osvetoljubivi, već su i strastveni jednako kao i znakovi elementa Vatre.

Kao što je već poznato, Škorpioni su najveći osvetnici među znakovima. Ako odmah ne zatražite pomirenje i oproštaj, stavit će vas na crnu listu s koje će biti gotovo nemoguće otići.

Znak Raka pak zaboravlja sve loše, kao da se nije ni dogodilo, a da biste sklopili mir s njima, trebate ih samo prestati ljutiti.

Ribe također lako opraštaju, ali iako to neće priznati, zauvijek će pamtiti vašu svađu. Zato bi bilo pametno da odmah zatražite oprost kako ih ne biste zabrinuli, prenosi Atma.