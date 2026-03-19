Kako se riješiti korova u vrtu? Savjeti za dugotrajan rezultat

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Korov je jedan od najvećih izazova s kojima se susreće svaki vrtlar. Bez obzira na trud uložen u uređenje vrta, neželjene biljke uvijek pronađu način da se pojave i naruše izgled gredica, travnjaka ili staza

Uz pravi pristup moguće je korov držati pod kontrolom, pa čak i značajno smanjiti njegovu pojavu.

Zašto se korov stalno vraća?

Korov je iznimno otporan jer se brzo razmnožava i prilagođava različitim uvjetima. Najčešće raste na neobrađenim ili ogoljenim površinama, gdje ima dovoljno prostora, svjetla i vlage za razvoj. Njegovo sjeme može godinama ostati u tlu i proklijati čim se stvore povoljni uvjeti.

Zbog toga uklanjanje korova nije jednokratni posao, već proces koji zahtijeva redovitost i strategiju.

Ručno uklanjanje kao temelj svakog uređenog vrta

Najjednostavniji i često najučinkovitiji način borbe protiv korova je ručno čupanje. Posebno je važno ukloniti cijeli korijen, jer će se u suprotnom biljka brzo obnoviti.

Najbolje vrijeme za ovaj posao je nakon kiše ili zalijevanja, kada je tlo mekše i korijen lakše izlazi iz zemlje. Iako zahtijeva vrijeme i strpljenje, ova metoda daje dugoročno dobre rezultate, posebno u manjim vrtovima.

Prirodne metode koje ne štete okolišu

Ako želiš izbjeći kemikalije, postoje jednostavna kućna rješenja koja mogu pomoći:

  • Vruća voda, prelijevanje kipuće vode oštećuje strukturu biljke i može je uništiti, no postupak treba ponoviti više puta.

  • Sol i voda, ova kombinacija može biti učinkovita, ali treba je koristiti oprezno jer može učiniti tlo neplodnim.

Ove metode najbolje funkcioniraju na manjim površinama, poput pukotina između ploča ili rubova staza.

Malčiranje – prevencija je ključ

Jedna od najučinkovitijih strategija nije uklanjanje korova, već sprječavanje njegovog rasta. Tu dolazi malčiranje, prekrivanje tla slojem organskog materijala poput kore, slame ili lišća. Malč smanjuje pristup svjetlosti korovu, zadržava vlagu u tlu i poboljšava strukturu.

Redovitost čini razliku

Jedna od najčešćih grešaka je čekanje da korov izraste. Ako se uklanja na vrijeme, prije cvjetanja i stvaranja sjemena, značajno se smanjuje njegovo širenje. Stručnjaci naglašavaju da je bolje raditi kratke, ali redovite intervencije nego povremeno raditi velike i naporne akcije čišćenja.

Za održavanje vrta bez korova važno je kombinirati više metoda:

  • redovito uklanjanje

  • pokrivanje tla (malč ili biljke pokrivači tla)

  • izbjegavanje gole zemlje

  • pravovremena reakcija

Takav pristup ne samo da smanjuje pojavu korova, već i poboljšava zdravlje cijelog vrta.

Borba protiv korova ne mora biti iscrpljujuća ako se pristupi pametno. Umjesto da ga stalno uklanjaš iznova, fokusiraj se na prevenciju i održavanje. Uz malo discipline i pravilan odabir metoda, vrt može ostati uredan, zdrav i estetski privlačan tijekom cijele godine.

