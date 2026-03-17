PREMA FT1000 LISTI

Hrvatska tvrtka Orqa među najbrže rastućima u Europi

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Orqa

FT1000 rangira kompanije prema rastu prihoda u trogodišnjem razdoblju te se smatra jednim od najrelevantnijih pokazatelja poslovnog uspjeha, skalabilnosti i tržišne konkurentnosti na europskoj razini.

Hrvatska tehnološka kompanija Orqa uvrštena je na prestižnu FT1000 listu najbrže rastućih kompanija u Europi, koju objavljuje Financial Times u suradnji s istraživačkom agencijom Statista. Na ovogodišnjoj listi Orqa je ostvarila izniman rezultat osvojivši drugo mjesto u kategoriji Aerospace & Defense, čime se svrstala među vodeće europske kompanije u jednom od najdinamičnijih i strateški najvažnijih sektora. U ukupnom poretku zauzela je 135. mjesto među tisuću najbrže rastućih poduzeća u Europi, a ujedno je i jedina kompanija iz Hrvatske koja se našla na ovoj listi.

„Ulazak na FT1000 listu Financial Timesa za nas je izuzetno važno priznanje jer potvrđuje da naš rast nije samo tehnološki, već i poslovno održiv i međunarodno relevantan. Posebno smo ponosni na drugo mjesto u Aerospace & Defense segmentu, što jasno pokazuje da Orqa danas ravnopravno konkurira vodećim europskim kompanijama u ovom sektoru“, izjavio je Ivan Jelušić, suosnivač Orqe.

Dodao je kako ovaj rezultat predstavlja snažan signal za budući razvoj kompanije te najavljuje nove poslovne i tehnološke iskorake.

Plasman na FT1000 dolazi u trenutku snažnog rasta europske industrije bespilotnih sustava i obrambenih tehnologija, gdje se sve više naglašava potreba za domaćim i tehnološki naprednim rješenjima. U tom kontekstu Orqa se profilira kao jedan od ključnih aktera nove generacije europskih tehnoloških kompanija.

