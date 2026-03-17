Hrvatska tvrtka Orqa među najbrže rastućima u Europi

Hrvatska tehnološka kompanija Orqa uvrštena je na prestižnu FT1000 listu najbrže rastućih kompanija u Europi, koju objavljuje Financial Times u suradnji s istraživačkom agencijom Statista. Na ovogodišnjoj listi Orqa je ostvarila izniman rezultat osvojivši drugo mjesto u kategoriji Aerospace & Defense, čime se svrstala među vodeće europske kompanije u jednom od najdinamičnijih i strateški najvažnijih sektora. U ukupnom poretku zauzela je 135. mjesto među tisuću najbrže rastućih poduzeća u Europi, a ujedno je i jedina kompanija iz Hrvatske koja se našla na ovoj listi.

FT1000 rangira kompanije prema rastu prihoda u trogodišnjem razdoblju te se smatra jednim od najrelevantnijih pokazatelja poslovnog uspjeha, skalabilnosti i tržišne konkurentnosti na europskoj razini.

„Ulazak na FT1000 listu Financial Timesa za nas je izuzetno važno priznanje jer potvrđuje da naš rast nije samo tehnološki, već i poslovno održiv i međunarodno relevantan. Posebno smo ponosni na drugo mjesto u Aerospace & Defense segmentu, što jasno pokazuje da Orqa danas ravnopravno konkurira vodećim europskim kompanijama u ovom sektoru“, izjavio je Ivan Jelušić, suosnivač Orqe.

Dodao je kako ovaj rezultat predstavlja snažan signal za budući razvoj kompanije te najavljuje nove poslovne i tehnološke iskorake.

Plasman na FT1000 dolazi u trenutku snažnog rasta europske industrije bespilotnih sustava i obrambenih tehnologija, gdje se sve više naglašava potreba za domaćim i tehnološki naprednim rješenjima. U tom kontekstu Orqa se profilira kao jedan od ključnih aktera nove generacije europskih tehnoloških kompanija.