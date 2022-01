Zbog niza problema – vremenskih prilika, nedostatka radne snage, smanjenog kapaciteta – kašnjenje i otkazivanje letova može postati velika gnjavaža. Iako to možda nećete moći u potpunosti izbjeći, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste spriječili veće katastrofe.

Gdje god možete, pokušajte si pružiti maksimalnu fleksibilnost - pogotovo jer je pandemija još uvijek sposobna poremetiti vaše planove putovanja. Da biste se zaštitili od neočekivanih situacija, razmotrite savjete u stavku.

1. Uzmite povrat novca za avionsku kartu ako vam je to najbolja opcija

Ponekad su kašnjenja i otkazivanja letova toliko značajna da možete otkazati let i dobiti povrat novca. Naime, ako je let iz bilo kojeg razloga otkazan, a putnik odluči da ne želi ponovno rezervirati isti u toj avionskoj kompaniji, putnik ima pravo na puni povrat novca.

Ako dođe do 'značajnog kašnjenja', zračni prijevoznik bi vam trebao dati potpuni povrat novca, iako bi se on mogao oduprijeti tome jer je pojam 'značajno' dosta nejasan. Prije nego što rezervirate let, provjerite pravila o otkazivanju letova kod zrakoplovnog prijevoznika. Mnoge zrakoplovne tvrtke pokušat će ponuditi kupon za popust pri sljedećem letu, ali vi možete tražiti povrat novca - osobito ako možete ukazati na pravila njihovog povrata.

2. Djelujte brzo

Kada je let otkazan ili odgođen, učinite sve što možete da čim prije razgovarate s agentom. Na primjer, ako ste u zračnoj luci i čekate u redu za razgovor s agentom za prodaju karata, iskoristite to vrijeme da dođete do zrakoplovne tvrtke putem njihove aplikacije ili telefonom. Također koristite web-lokacije kao što su Google letovi ili Skyscanner da biste pratili alternativne rasporede letova.

3. Saznajte kako doći do zrakoplovne tvrtke

To nije lako učiniti putem telefona, jer su telefonske linije uglavnom zauzete. Zato razmislite o društvenim mrežama ili čak idite izravno u zračnu luku kako biste razgovarali s agentom za prodaju karata.

4. Držite se izravnih letova

Što manje presjedanja letova, manja je vjerojatnost da ćete kasniti. Naravno, izravne linije mogu biti skuplje, ali u ovom slučaju, uz svu neizvjesnost s putovanjem, malo više novca će vam doći kao osiguranje od neočekivanih kašnjenja ili otkazivanja. Radije gledajte fleksibilne cijene i izbjegavajte naknade za otkazivanje ako možete.

5. Rezervirajte zajedno mjesta ako putujete s prijateljima ili obitelji

Kako biste osigurali da sjedala vaših pratitelja ne budu raspršena uokolo nakon otkazivanja leta, rezervirajte sva sjedala kao dio jedne rezervacije, jer je veća vjerojatnost da ćete tako imati ponovnu rezervaciju za drugi let i biti svi zajedno.

6. Dajte si više vremena između letova s ​​presjedanjem

Opće pravilo je da si date 60-90 minuta za povezivanje s domaćim letovima i dva sata za međunarodne letove. Međutim, bolje je da imate duži odmor - odnosno oko tri ili četiri sata. Naravno, to vam produžuje vrijeme putovanja, ali zamislite to kao oblik putnog osiguranja, pogotovo ako morate na neki let koji ide samo nekoliko puta dnevno.

7. Izbjegavajte provjeru prtljage

Predana prtljaga može igrati veliku ulogu u tome hoćete li moći ponovno rezervirati drugi let, pogotovo u kratkom roku. Osim toga, pomaže vam izbjeći gužvu na traci za prtljagu.

8. Razmislite o kupnji putnog osiguranja

Kreditna kartica vam vjerojatno nudi određenu zaštitu za otkazane letove, tako da bi bilo dobro da uvijek platite avionske karte karticom. A ako imate troškove putovanja koje ne želite platiti u slučaju otkazivanja ili odgode leta, uzmite dodatno putno osiguranje koje će pokriti te troškove. Osiguranje se može uvelike razlikovati u odnosu na ono što zapravo pokriva, stoga dva puta provjerite što sve može pokriti, piše Lifehacker.