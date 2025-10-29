Kako spojiti blagdane u 2026.? Uz samo 19 dana godišnjeg može se do 53 slobodna dana

Čak sedam blagdana i neradnih dana iduće godine pada usred tjedna što "stručnjacima za spajanje", a i ostalima otvara mogućnosti da uz tek nekoliko potrošenih dana godišnjeg odmora dobijete puno duži "izostanak" s posla. Potrebno je samo malo planiranja i dobrog tajminga, ali i blagoslov nadređenih, da uz samo 19 dana godišnjeg odmora iduće godine dobijete čak 53 slobodna dana.

Siječanj: Nova godina za dug odmor

Godina počinje odlično – Nova godina pada u četvrtak, a Sveta tri kralja u utorak. Ako uzmete slobodno petak 2. i ponedjeljak 5. siječnja, možete uživati u šest dana neprekinutog odmora.

Proljeće: mini-bijeg bez trošenja godišnjeg

U proljeće stižu tri poklona iz kalendara, točnije - tri produžena vikenda. Prvi je naravno tijekom uskršnjih blagdana (4., 5. i 6. travanj), drugi je Praznik rada (1. svibnja) koji pada u petak te Dan antifašističke borbe (22. lipnja) koji pada u ponedjeljak.

Ako iskoristite Tijelovo (četvrtak, 4. lipnja) i uzmete slobodan petak, čeka vas i četverodnevni mini odmor.

Ljeto: devet dana za četiri

Srpanj i kolovoz donose prave “jackpot” prilike za odmor. Prva je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza, srijeda) – uzmite slobodno ponedjeljak i utorak prije te četvrtak i petak poslije i dobit ćete devet dana odmora (1.–9. kolovoza) za cijenu samo četiri dana godišnjeg. No nećete se usrećiti s blagdanom Velike Gospe koji pada u subotu, 15. kolovoza.

Jesen: još jedan devetodnevni predah

U studenom ista formula opet pali – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata (18. studenog, srijeda). Ako uzmete slobodno 16., 17., 19. i 20. studenog, čeka vas još devet dana mira i tišine – taman za punjenje baterija prije blagdana.

Zimski finale: 16 dana božićne idile

Kraj godine donosi najdulji odmor. Božić (petak, 25. prosinca) i Sveti Stjepan (subota, 26. prosinca) otvaraju savršenu priliku da spojite blagdane s Novom godinom.

Iskoristite osam dana godišnjeg – od ponedjeljka 21. do četvrtka 24. prosinca te od ponedjeljka 28. do četvrtka 31. prosinca – i dobit ćete nevjerojatnih 16 slobodnih dana zaredom (od 19. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027.).

Zaključak: planirajte pametno, uživajte više

Najvažniji savjet? Planirajte na vrijeme. Čim vaša tvrtka otvori kalendar za godišnje odmore, rezervirajte ključne datume prije svih drugih i osigurajte si mjesto pod suncem.