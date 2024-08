Kako spremiti borovnice da se na njima ne pojavi plijesan

Borovnice su odlične za doručak ili deserte, ali su sklone plijesni, no postoji način kojim ćete ih sačuvati kako bi duže trajale.

Stručnjakinja za hranu i kuhanje, Britanka Lola iz kuhinje Chef Lola's Kitchen navela je čestu grešku kod skladištenja borovnica koja može potaknuti rast plijesni te im time skratiti rok trajanja. Naime, kada kupite pakiranje borovnica, odmah trebaju u hladnjak, no ne na bilo koje mjesto.

Naime, ladica za voće i povrće, koja obično služi i za borovnice, zapravo nije idealno mjesto za njih.

- Ne spremajte ih u ladicu za voće i povrće gdje možda nema dovoljno cirkulacije zraka. Naime, borovnice pripadaju 'klubu niske vlažnosti' stoga im manja cirkulacija zraka škodi te se one brže kvare i dobivaju plijesan - navodi Lola.

Dakle, kada su borovnice pohranjene na hladnom dijelu hladnjaka, ali ne u ladici za voće i povrće, mogu ostati svježe do dva tjedna.

No, prvo treba znati izabrati kako bi one uistinu trajale najduže moguće. Izaberite pri kupnji samo one čvrste i svježe, nikako male i smežurane. Kad ih donesete doma, treba ukloniti oštećene ili pljesnive bobice iz pakiranja.

Zatim ih prebacite u čistu, suhu posudu obloženu papirnatim ručnicima koji će upiti višak vlage i spriječiti razvoj plijesni.

Osim toga, borovnice također ne treba prati prije skladištenja u hladnjaku jer će višak vlage ubrzati razvoj plijesni.

- Isperite ih tek neposredno prije konzumacije - savjetuje kuharica Lola, koja također predlaže zamrzavanje borovnica za maksimalnu dugotrajnost, piše Express.