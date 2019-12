Kako spriječiti znojne dlanove i stopala uz sok od rajčice i sodu

Zbog hiperhidroze ljudima će biti neugodno u društvu jer se pojačano znoje po dlanovima i stopalima, piše Stethnews. Postoje razne metode liječenja koje uključuju tretmane strujom, botoksom, tablete ili pak operaciju znojnih žlijezda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Većina ljudi ipak ne želi iskoristiti te mogućnosti jer osim što su skupe, mogu imati nuspojave. Primjerice, lijekovi protiv znojenja mogu prouzročiti poremećaje u radu srca, probleme s urinarnim traktom ili zamagljen vid. Stoga će mnogi radije iskoristiti kućne pripravke, a evo popisa najučinkovitijih:

Foto: Fotolia

1. Soda bikarbona

Napunite veliku zdjelu vodom i dodajte dvije šalice sode bikarbone. U toj otopini svakog dana namačite ruke po pola sata.

2. Sok od rajčice

U mlaku vodu dodajte dvije šalice soka od rajčice. U otopinu namočite ruke i noge te ih dobro protrljajte. I ovo možete ponavljati svakog dana.

Foto: Shutterstock

3. Dječji puder

Ako se jako znojite, no problem nije kritičan, jednostavno na noge nanesite dječji puder.

4. Čaj

Bilo koji čaj će pomoći kod hiperhidroze jer je sastojak čaja, tanin, prirodni antiperspirant. Uzmite pet vrećica čaja i pripremite čaj kao da ćete ga popiti. Kad se ohladi, na pola sata umočite ruke i noge u čaj. Ponavljajte svakog dana.

5. Jod

Ponekad je pojačano znojenje znak nedostatka joda, a to može voditi do poremećaja u radu štitnjače. Stoga konzumirajte hranu bogatu jodom. Među najboljim izvorima joda su riba, jaja i prirodne soli. Vjerovali ili ne, hiperhidroze se možete riješiti i ako pijete više tekućine. Pretjerano znojenje vodi do dehidracije, pa pokušajte piti dovoljno vode svakog dana. Ovo je vrlo učinkovita metoda jer voda snižava tjelesnu temperaturu i osvježava vas, pa na taj način smanjuje znojenje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: