Kako su dva flastera na pupku jednog dječaka postala viralna - liječi li to mučninu na putu?

Mučnina tijekom vožnje povezana je s poljuljanim osjećajem ravnoteže i prostorne orijentacije i pogađa čak trećinu ljudi, pri čemu ni djeca nisu iznimka. Naime, dok se krećemo u automobilu, mozak prima kontradiktorne poruke od očiju, unutarnjeg uha i mišićnih senzora, što može dovesti do mučnine i povraćanja. Iako danas postoji mnogo lijekova koji pomažu u rješavanju ovog problema, bilo da je riječ o farmaceutskim proizvodima ili prirodnim pripravcima, roditelji su oduševljeni trikom koji j jedna majka podijelila na TikToku i pokazalo se da savršeno djeluje, prenosi The Sun.

POGLDAJTE VIDEO: Savjeti za ublažavanje mučnine na putovanjima

Kay, majka troje djece iz SAD-a, koja objavljuje pod nadimkom @kay.and.rai, mučila se na putovanjima jer njen trogodišnji sin pati od iznimno neugodnih mučnina.

Foto: TikTok

Prije nego što su krenuli na put, mama je kćeri zalijepila 2 flastera preko pupka

- Toliko mu zna biti loše da ne mogu voziti dulje od deset minuta, rekla je majka, koja je i prije toga isprobala nekoliko metoda kako bi pomogla starijoj kćeri koja se također bori s mučninama u automobilu, uključujući i narukvice protiv mučnine. No, većina toga nikad nije pomogla, kaže.

- Isprobali smo sve bandove i bapske priče! - rekla je. I sve to prije nego što je nedavno sama otkrila jeftino rješenje koje djeluje odlično.

Sav trošak se svodi na 2 flastera koja je jednostavno zalijepila preko djevojčičinog pupka u obliku slova X.

U video prilogu koji je postao viralan objasnila je: „Prilično sam sigurna da bi ovo funkcioniralo i s bilo kojom vrstom zavoja, a ima veze sa živcima u pupku. Tako mi je liječnik rekao i zato sam iskušala tu metodu.“

Foto: TikTok

Djevojčica inače nije mogla izdržati dulje od desetak minuta bez mučnine

Iako ne postoje znanstveni dokazi za ovu metodu, roditelji koji su se javili ispod posta kleli su se u još neke na razini bapskih priča, pa se tako jedna mama kune da je njenom djetetu pomoglo sjedenje na novinama u automobilu. Vrijedi naglasiti da je svaka uočena korist vjerojatno posljedica placebo efekta, na isti način kao i kod flastera u obliku slova X.

Stotine ljudi su komentirale su post i podijeli svoja iskustva.

- Naša je škola djeci davala plavi papirnati ručnik na kojem su mogli sjediti kad su išli na školske izlete i to je magično liječilo mučninu od putovanja - napisala je jedna komentatorica, dodavši kako su djeca zaista vjerovala da je to čarobni lijek.

Jedna mama se umiješala: „Jedini način na koji bi moja kći mogla putovati u autu bio bi sjediti na novinama. Pokušala sam sve!! Jedino što je djelovalo.“

Foto: TikTok

Ideja s flasterima čini se učinkovitom

Jedan od skeptika dodao je kako j bolest uvijek povezana sa snagom uma.

- Vjerojatno joj je um vašeg dječaka smiren time što ste mu zalijepili flaster. Dakle, ne razmišlja više o vožnji kao problemu - pojasnio je.

Javili su se brojni roditelji koji planiraju isprobati ovu metodu.

Kako ublažiti mučninu od putovanja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mnogima pomažu bomboni, keksi ili čaj od đumbira

Britanski zavod za javno zdravstvo (NHS) preporučuje da osoba koja ima problema s mučninama sjedi na prednjem sjedalu automobila ili u sredini broda. Treba gledati ravno pred sebe, u fiksnu točku na horizontu. Udišite svjež zrak ako je moguće, odnosno dobro je putovati s otvorenim prozorom na automobilu. Pokušajte se usredotočiti na disanje zatvaranjem očiju. Djecu treba probati odvratiti razgovorom, slušanjem glazbe ili zajedničkim pjevanjem. Također, radite češće pauze na putu da putnici mogu udahnuti zrak, popiti vode ili prošetati. Nekima pomažu keksi ili bomboni od đumbira, koji je poznat po tome da ublažava mučninu.