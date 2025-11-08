Kako su me čarape od 5 eura uspjele poštedjeti muke

Znate onaj trenutak kad kasnite na neki događaj, a sve se uroti protiv vas?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Taj dan sam, naravno, odlučila obuti nove štikle (jer ženski mozak: što sam viša, to sam tanja, ha ha) – jer zašto ne komplicirati život kad već kasniš?! Nasreću, imala sam nove zapakirane crne najlonke koje sam uzela tjedan prije u Lidlu. Kažem "uzela" jer je doslovce tako bilo. Snimila sam ih krajičkom oka i pomislila: "Ide zima, trebat će mi deblje crne čarape". Samo sam provjerila veličinu i ubacila ih u košaru. I sad, u silnom kašnjenju, otpakiram ih i osjetim neko zadebljanje.

“Ne, nemam vremena sad ići kupovati druge, kako mogu fulati s čarapama?!", bila mi je prva misao. No kad sam ih raspakirala do kraja i počela oblačiti - one imaju jastučić za štiklu ušiven u čarapu! Sveti jastučić za stopalo! Ne mogu prenijeti ovdje val oduševljenja koji me preplavio. Sveti jastučić. I to za manje od 5 eura. Već nakon nekoliko minuta hodanja prema autu, shvatila sam da se događa nešto neobično. Mojim je stopalima bilo… ugodno. I to ne onako "možda umišljam" ugodno nego stvarno – mekano, stabilno i bez onog poznatog pritiska koji se javi čim zakoračim u potpeticama.

Cijelu večer provela sam u štiklama, stajala, plesala, kretala se – i ništa. Ni jedan žulj, ni jedna ogrebotina, ni jedno ono "skidaj me, boli me" lice. U nekom paralelnom svemiru Lidl je očito odlučio napraviti najugodniji proizvod mog života, i to u obliku običnih čarapa.

Taj njihov jastučić unutra funkcionira kao mini madrac za stopala – tanak je, ali savršeno raspoređen, pa amortizira svaki korak.

Čarape su mekane, ne kližu se, ne stežu, i imaju onaj neobjašnjivi osjećaj kao da te netko cijelo vrijeme drži za stopala i masira. Imate malog privatnog masera u štikli.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I da, znam kako to zvuči – ali tko god ih je dizajnirao, zaslužuje medalju i statuu u obliku stopala.

Lidl, svaka čast – napravili ste čarape koje bi trebale dolaziti s upozorenjem: pažnja, nećete ih htjeti skinuti.