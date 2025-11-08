Obavijesti

Kako su me čarape od 5 eura uspjele poštedjeti muke

Piše Anita Anić-Božić,
Foto: profimedia

Cijela večer provedena u štiklama može biti elegantna, ali i vrlo bolna opcija za vaše noge. Za mnoge žene, krvavi žuljevi čine se gotovo neizbježni. Takvo je bilo i moje mišljenje dok me nije spasio ovaj Lidlov proizvoda

Znate onaj trenutak kad kasnite na neki događaj, a sve se uroti protiv vas?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Taj dan sam, naravno, odlučila obuti nove štikle (jer ženski mozak: što sam viša, to sam tanja, ha ha) – jer zašto ne komplicirati život kad već kasniš?! Nasreću, imala sam nove zapakirane crne najlonke koje sam uzela tjedan prije u Lidlu. Kažem "uzela" jer je doslovce tako bilo. Snimila sam ih krajičkom oka i pomislila: "Ide zima, trebat će mi deblje crne čarape". Samo sam provjerila veličinu i ubacila ih u košaru. I sad, u silnom kašnjenju, otpakiram ih i osjetim neko zadebljanje.

“Ne, nemam vremena sad ići kupovati druge, kako mogu fulati s čarapama?!", bila mi je prva misao. No kad sam ih raspakirala do kraja i počela oblačiti - one imaju jastučić za štiklu ušiven u čarapu! Sveti jastučić za stopalo! Ne mogu prenijeti ovdje val oduševljenja koji me preplavio. Sveti jastučić. I to za manje od 5 eura. Već nakon nekoliko minuta hodanja prema autu, shvatila sam da se događa nešto neobično. Mojim je stopalima bilo… ugodno. I to ne onako "možda umišljam" ugodno nego stvarno – mekano, stabilno i bez onog poznatog pritiska koji se javi čim zakoračim u potpeticama.

ŠIROKO JE IN Hit ženska odijela po povoljnim cijenama koje morate imati
Hit ženska odijela po povoljnim cijenama koje morate imati

Cijelu večer provela sam u štiklama, stajala, plesala, kretala se – i ništa. Ni jedan žulj, ni jedna ogrebotina, ni jedno ono "skidaj me, boli me" lice. U nekom paralelnom svemiru Lidl je očito odlučio napraviti najugodniji proizvod mog života, i to u obliku običnih čarapa.

Taj njihov jastučić unutra funkcionira kao mini madrac za stopala – tanak je, ali savršeno raspoređen, pa amortizira svaki korak.

BEZVREMENSKI KOMAD Vraćaju se poderane traperice: Izdvojili smo najbolje komade
Vraćaju se poderane traperice: Izdvojili smo najbolje komade

Čarape su mekane, ne kližu se, ne stežu, i imaju onaj neobjašnjivi osjećaj kao da te netko cijelo vrijeme drži za stopala i masira. Imate malog privatnog masera u štikli.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

I da, znam kako to zvuči – ali tko god ih je dizajnirao, zaslužuje medalju i statuu u obliku stopala.

Lidl, svaka čast – napravili ste čarape koje bi trebale dolaziti s upozorenjem: pažnja, nećete ih htjeti skinuti.

23 činjenice o starenju o kojima nitko ne misli dok nije kasno
NEOČEKIVANE SPOZNAJE

23 činjenice o starenju o kojima nitko ne misli dok nije kasno

Kako godine idu, dešavaju se brojne promjene o kojima ne razmišljamo kad smo mladi. No, ljudi u određenim godinama ipak shvate da su krivo mislili kad su bili mladi...
Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač
MISLITE LI ISTO?

Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač

Neki pripadnici Zodijaka su kao vozači mirni i proračunati, dok su drugi impulzivni i nestrpljivi, a neki… pa, voze kao da su na nekoj svojoj planeti na kojoj vrijede drugačija pravila
Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima
VRIJEME INTROSPEKCIJE

Pripremite se! Stiže retrogradni Merkur koji će napraviti kaos ovim horoskopskim znakovima

Pripremite se - stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini. Od 9. do 29. studenog, planet koji vlada komunikacijom, tehnologijom i razumijevanjem ponovno kreće na svoj poznati, prividno unatrag okrenut put

OSTALO

