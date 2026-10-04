Kako su povezani spavanje i prehrana? Top savjeti za bolji odmor i kvalitetniji život

6. Pomaže li kofein ili odmaže?: To je mač s dvije oštrice. Mnoge studije su pokazale da kofein u umjerenim dozama (do četiri šalice kave dnevno) može imati pozitivan učinak na kognitivne performanse, pamćenje i budnost. Ali u većim dozama može izazvati tjeskobu, razdražljivost i nemir. Učinci kofeina razlikuju se od osobe do osobe, ali koliko god kave pili, glavno je da to činite ujutro. Kofein ima četvrtinu života od oko 10-12 sati, što znači da ako ga konzumirate za vrijeme ručka, četvrtina je još u vašem tijelu blizu ponoći. Prestanak konzumiranja do ručka može dovesti do primjetnih poboljšanja kvalitete i količine sna. | Foto: 123RF