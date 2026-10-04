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Kako su povezani spavanje i prehrana? Top savjeti za bolji odmor i kvalitetniji život

Studija objavljena u časopisu Nature Health prošlog mjeseca otkrila je da izbor hrane kao i vrijeme obroka imaju trenutne i mjerljive učinke na san. To je samo najnovije u sve većem broju istraživanja o vezi između prehrane i odmora
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Kako su povezani spavanje i prehrana? Top savjeti za bolji odmor i kvalitetniji život
Evo najnovijih znanstvenih otkrića o tome što jesti za bolji san i kako nedostatak sna može utjecati na vaše obroke sljedeći dan. Pročitajte savjete stručnjaka.
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Evo najnovijih znanstvenih otkrića o tome što jesti za bolji san i kako nedostatak sna može utjecati na vaše obroke sljedeći dan. Pročitajte savjete stručnjaka. | Foto:
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