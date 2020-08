Kako to šefovi najuspješnijih kompanija rješavaju e-mailove?

Oni su uspješni, bogati i na čelima najuspješnijih tvrtki. Pročitajte savjete Billa Gatesa ili Tima Cooka kako se nositi s nagomilanim mailovima u svojem inboxu

<p>Kada dnevno primate preko 150 poslovnih e-mailova to može biti prilično zahtjevno za bilo koga. Te količine znaju se samo povećavati kada se nađete na nekoj šefovskoj poziciji. Pa kako se onda ljudi poput Billa Gatesa, Jeffa Bezosa ili Tima Cooka nose s nagomilanim mailovima u svojem inboxu? Otkrivamo vam to u sljedećem pregledu: </p><h2>Jeff Bezos</h2><p>Amazonov šef poznat je po tome da zna izluđivati zaposlenike prosljeđivanjem poruke na koju doda samo jedan znak - upitnik. </p><p>"Kada Amazonov zaposlenik dobije Bezosov upitnik u e-mailu, to je kao da su dobili tempiranu bombu. Puste sve što su radili u tom trenutku da smjesta istraže sve što trebaju kako bi pripremili odgovarajući odgovor za moćnog šefa", otkrio je Business Insider. </p><h2>Arianna Huffington</h2><p>Suosnivačica vrlo uspješnog američkog portala Huffington Post ima tri pravila za e-mail: </p><p>a) Ne otvara e-mailove 90 minuta prije spavanja</p><p>b) Ne juri ujutro odmah provjeravati nove e-mailove</p><p>c) Nema e-mailova dok provodi vrijeme s djecom</p><p>"Zadnji put kada se moja majka na mene naljutila dok je još bila živa bilo je baš zato što sam paralelno čitala mail i razgovarala s djecom. To je površno i nije dobro tako se odnosi prema najbližima", objašnjava Huffington svoja pravila. </p><h2>Tim Cook</h2><p>Appleov direktor ustaje svaki dan u 3.45 ujutro i dnevno primi čak 700 do 800 e-mailova! </p><p>"Pročitam većinu od toga, svaki dan. Ipak sam ja radoholičar", otkrio je nevjerojatan podatak Tim Cook. </p><h2>Katia Beauchamp</h2><p>Suosnivačica popularne usluge isprobavanja kozmetičke opreme Bircbox otkriva da je uštedjela puno vremena zahvaljujući tome što njen tim filtrira koje e-mailove ona treba vidjeti i dati svoj odgovor. </p><p>"Na ovaj način prioriteti se puno brže određuju", poručuje Beauchamp. </p><h2>Tony Hsieh</h2><p>Šef Zapposa Tony Hsieh otkrio je još glamurozniji način rješavanja gomile mailova, ako si to možete kao šef priuštiti. Naime, Hsieh ima tim od čak četiri do pet stalno zaposlenih koji se brinu za njegove e-mailove. Navodno se njihove titule na poslu zovu e-mail nindže, prigodno. </p><h2>Chad Dickerson</h2><p>Direktor poznate online tržnice Etsy tvrdi da trebate imati razrađen sustav za sve pa tako i za praćenje i brigu o nadolazećim e-mailovima. Tako on za svakog novog pošiljatelja snimi u adresaru i informaciju gdje su se upoznali i o čemu su razgovarali. </p><h2>Bill Gates</h2><p>Najbogatiji čovjek svijeta otkrio je 2013. godine da dnevno primi samo 40 do 50 e-mailova. </p><p>"Neke odradim odmah, a neke ostavim za navečer. Morate paziti da se vratite nedovršenome poslije", objasnio je Gates. </p><h2>Kara Goldin</h2><p>Osnivačica Hint Watera kaže da joj je jutro najvažniji dio dana i da zato ustaje ranije kako bi pročitala e-mailove. Kaže da kreće s čitanjem e-mailova uvijek u 5.30 i prema tome određuje koje će prioritete imati u sljedećih 12 sati. </p><h2>Ryan Holmes</h2><p>Osnivač Hootsuitea kaže da zna proglasiti "inbox bankrot" kad ga e-mailovi napadnu toliko da ih više ne može pratiti. Tako da može krenuti od nule, no preporučuje da se to učiniti rijetko, tek svakih nekoliko godina. </p><h2>Eric Schmidt</h2><p>U svojoj knjizi "Kako Google radi", bivši glavni direktor Googlea Eric Schmidt otkrio je da većina najboljih i najzaposlenijih ljudi koje poznajte brzo odgovara na sve svoje e-mailove. Čak i ako se radi o jednostavnoj i ne toliko bitnoj poruci poput "ok". </p><p>"Dati brzu reakciju znači da ste uspostavili pozitivnu komunikacijsku vezu i kulturu vrijednosti", ocjenjuje Schmidt. </p>