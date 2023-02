Kako unaprijediti poslovanje, a pritom zadržati i neovisnost?

Nakon što usavršite osobne kvalitete koje će vas dovesti do uspjeha, i dalje morate razumjeti strategije koje pridonose razvoju uspješne tvrtke. Svaka od tih strategija ima nešto zajedničko. Naime, sve su usmjerene ne samo na rast pod svaku cijenu, već i na održivi rast koji će pomoći u ostvarenju vaše neovisnosti. Važno je nikada ne odustati od toga, piše Entrepreneur.

1. Odbijte besplatan ručak

Istina, ništa nije besplatno. Čim prihvatite tuđe gostoprimstvo ili dar, preuzimate podređenu ulogu. Zakon reciprociteta vrijedi u poslu kao i u životu: ako ste velikodušni, ljudi će biti velikodušni prema vama. Ako živite od velikodušnosti drugih, oni će vas posjedovati.

Zbog toga nikada ne prihvaćajte novac od rizičnog kapitala i oduprite se iskušenju. Na mnogo načina, ne možete biti čisti osnivač ako uzimate laku zaradu. Čim prihvatite velik novac financijera, radite za njih. Ograničeni ste u mogućnosti odlučivanja. Dakle, kako izbjeći oslanjanje na rizični ili privatni kapital? Ključ je biti štedljiv i dati prednost organskom rastu. Ako ne rasipaš novac, ne trebaš uzimati tuđi novac.

Da, kapital je još uvijek potreban za mnoga poduzeća. Možda će vam trebati bankovno financiranje ili novac od prijatelja i obitelji. No, potrebno je malo novca da testirate svoju ideju i izgradite dokaz koncepta. I, naravno, uložite što više svog novca.

- Kada sam svojim prijateljima i obitelji mogao vratiti novac za njihova ulaganja u moju tvrtku, bila je to jedna od najzahvalnijih stvari u mom životu. Vratili smo im novac 20 puta više od izvorne investicije. Trebalo nam je oko 6 ili 7 godina, ali nagrađivanje rizika koji su preuzeli na našu tvrtku bilo je samo po sebi oblik uspjeha. Uvijek bih radije nagradio prijatelje i obitelj nego financijere koji vas vide kao samo još jednu kravu muzaru — i ponašaju se prema vama u skladu s tim - piše Tim Hentschel.

2. Različiti izvori prihoda

Još jedan ključan način za održavanje neovisnosti jest diverzificirati svoje izvore prihoda. Raznolikost je dobra u svemu, bilo u timovima koje angažirate ili izvorima prihoda koje stvarate.

- Posao izgrađen oko jednog izvora novca nema otpornost. Naučio sam to na teži način tijekom pandemije. Bili smo najveća online platforma za grupne rezervacije hotela na svijetu. To je status koji ne želite imati tijekom globalne pandemije kada su svi zatvoreni i ljudi ne putuju u grupama. Morali smo napraviti veliki zaokret i prebaciti se s grupne na individualnu hotelsku prodaju. Stvorili smo prvi pozivni centar na način da agenti mogu odgovoriti na dolazne pozive klijenata, što je rezultiralo mnogo većim stopama konverzije rezervacija u usporedbi s online rezervacijama. Sada smo puno jača tvrtka jer smo izgradili alternativni tok prihoda - iskren je Hentschel.

Izgradnja raznolikog poslovanja omogućuje vam da zadržite neovisnost čak i kada situacija postane teška. Iskušenje da se uzme rizični kapital ili privatni kapital nije samo jako u početku, već se može pojaviti i kada se suočite s izazovnim vremenima. Zato je važno planirati unaprijed i održati neovisnost.

U konačnici, jednostavno financiranje je prečac koji vodi u zamku. To je kao sportaš koji uzima steroide umjesto da radi. Umjetni brzi rast rijetko dovodi do održivog ili dugotrajnog rasta. Posljednjih godina bilo je mnogo nagrada za brzi rast i razvoj, osobito u tehnološkoj industriji. No to se promijenilo u posljednjih godinu dana s velikom korekcijom tržišta. Najbolje je uložiti trud, krenuti dužim putem i pripremiti se za održiv i trajan uspjeh.

3. Budite stručnjak i ponašajte se kao stručnjak

- Posljednje pravilo koje bih želio istaknuti jest važnost razvoja vlastite stručnosti. Ovdje također ljudi dolaze u iskušenje opasnim prečacima. Možda se čini privlačno angažirati nekoga drugog da bude stalni stručnjak u vašoj industriji, ali tada riskirate gubitak kontrole nad svojim poslovanjem. Vaši klijenti ili kupci žele da vi budete stručnjak. To zahtijeva ulaganje u rad stalnim učenjem, upoznavanjem novih ljudi u vašoj industriji i praćenjem najnovijih inovacija i trendova. Volim reći budućim poduzetnicima: Uvijek biste trebali prisustvovati svakoj industrijskoj konferenciji ili sljedećem eventu, bez obzira koliko ste umorni. Kasnije možete naći vremena za spavanje - kaže Hentschel dodajući da je razlog uspjeha njegove tvrtke bio u tome što je pokrenuo grupne rezervacije hotela za stranice kao što su Priceline, Expedia i Hotels.com, a to je proizašlo iz prisutnosti na svakoj konferenciji.

- Čim je neki veliki direktor ili voditelj ušao u sobu, prišao sam mu. Ispružio bih ruku i rekao: "To je bio sjajan govor. Svidjelo mi se što ste imali za reći. Mi inače radimo s vašom tvrtkom" ili "Željeli bismo raditi s vašom tvrtkom." Vjerojatno sam to učinio toliko puta da sam bio dosadan, ali upalilo je - otkriva Hentschel.

Ako ste poduzetnik osnivač, nitko vam neće prići i predstaviti se — barem ne u početku. Sami ćete morati otvoriti vrata. To znači da morate zaboraviti na sramežljivost i budite spremni ići kamo god možete.

Naravno, biti stručnjak ne znači razvijati stručnost u svakom području. Zapošljavanje pametnih ljudi i delegiranje je ključno, sve dok ne postanete lijeni i ne prepustite drugima sva strateška razmišljanja i cjelovito poslovanje tvrtke. Na kraju dana, jedini pravi način da budete vođa jest taj da budete vrijedni poštovanja onih koji vas slijede. To zahtijeva da budete stručnjak u onome što radite i tako se ponašate. To ne znači da ste arogantni ili sveznalica; to jednostavno znači da imate povjerenja u vlastitu sposobnost prepoznavanja trendova, odlučivanja i vođenja tvrtke prema naprijed.

Slijedeći svako od ovih pravila, ne samo da ćete razviti tvrtku, već ćete zadržati potpunu kontrolu nad njom čak i u slučaju poteškoća. Sačuvat ćete svoju neovisnost dok ćete i dalje učinkovito surađivati s drugima. Ako ikada dođete u iskušenje da krenete prečacem, samo se sjetite zašto ste uopće postali poduzetnik. Pokrenuli ste posao kako biste radili za sebe i bili gospodar svoje sudbine. Nikada ne odustajte od toga, bez obzira na sve.

