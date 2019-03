Kako začiniti stvari u krevetu? Ugasite osjetila za više strasti

Isprobavanje novog u seksu daje divan pogled na seksualnost. No mnogi se ljudi boje izaći iz okvira i odbaciti sidro te stići do orgazmičnijeg seksualnog života, smatra autorica priručnika “Spice It Up: Spice Up Your Sex Life, Explore Your Fantasies and Kinks, and Blow Your Partner’s Mind”, seksualna trenerica Amber Cole.

- Tako, osim što se postiže fizičko zadovoljstvo, partneri se potiču na međusobno bolje upoznavanje. Time se postiže ranjivost i intimnost u odnosu koja može biti apsolutno transformativan za oboje - kaže autorica. “Ogoljeni” prilazak partneru u nama može stvoriti sram, ali taj osjećaj se javlja jer se bojimo osuđivanja druge strane.

Foto: Promo

- Partner koji želi rasti s vama neće osuđivati želju za promjenom, nego će vam se pridružiti. Ako ste vi ti koji želite promjene, budite pažljivi u priopćavanju i nemojte biti agresivni. Predložite zajednički posjet seks-shopu ili pustite pornografski video. Nemojte previše pričati, nego ostavite partnera da sam prokomentira viđeno - kaže autorica.

Tako ćete ostaviti otvoren prostor za komunikaciju. Zatim možete sjesti za računalo i na internetu potražiti što vam zajedno odgovara. Jedna lista neka budu fetiši koji “ne dolaze u obzir”, a druga oni koje oboje želite.

- Partnera možete vezati lisicama ili užem. Stavite li mu i povez na oči, smanjit ćete osjećaj sigurnosti, a pojačati druga osjetila. Partner kojemu oči nisu vezane dobit će mogućnost fokusirati se na vaše senzacije. Možete staviti i slušalice s laganom glazbom kako ne bi osjetio što ćete mu raditi - kaže autorica. Senzualna masaža još je jedan oblik uzbuđivanja.

- Počnite goli, masirajući ramena i leđa. Ključ nije masaža, nego zadirkivanje i očekivanje kad će se stvari pretvoriti u nešto više. I gledanje zajedničke pornografije ima mnoge benefite, ali odlučite se za onu amatersku, kako ne biste dobili iskrivljenu sliku. Koristite je da vas oboje napali, ali i da, primjerice, upoznate partnera s vašim omiljenim pozama - savjetuje.