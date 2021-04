S obzirom na prognozu i najavu hladnog vala u narednih nekoliko dana, ljudi koji se bave proizvodnjom voća i povrća i ove bi godine mogli pretrpjeti velike štete, kao što je to bilo i proteklih pet godina. Svi smo malo uranili i otkrili nasade, no sad je vrijeme da ih treba što prije dobro zaštititi, jer oni koji to ne učine mogli bi pretrpjeti veliku štetu, kaže Frane Ivković, vlasnik OPG-a Ivković i najveći hrvatski proizvođač jabuka.

Dodaje kako ne smijemo zaboraviti da su se dogodile velike klimatske promjene, te da treba očekivati da će topli i sunčani kraj zime te vrlo hladne fronte početkom proljeća postati pravilo te da se proizvođači voća i povrća tome moraju prilagođavati.

- Prema onome što su meteorolozi najavili, iznad Zagreba, pa sve do Slavonije, čekaju nas temperature od minus 6 i 7 stupnjeva, a vidio sam da se slično predviđa i u Dalmaciji. Tako za moju rodnu Škabrnju najavljuju minus 7. To su jako neugodne temperature za povrće, pa svima savjetujem da ga što je prije moguće vrate u staklenike i plastenike, a ako to nije moguće, da ga pokriju bijelim platnom, odnosno termotekstilom koji čuva temperaturu - kaže Ivković. Dodaje kako ono što ostane na otvorenom, a inače ne podnosi niske temperature, sigurno neće izdržati.

- Slično je i s voćem, koje je u nekim slučajevima već počelo davati plodove. Ljudi misle da je voćka izdržljivija ako je pustila plod, no to i nije tako, voćke s plodom brže stradaju - upozorava. Naime, cvijet će stradati na temperaturi od minus 2 do minus 3 stupnja, a plod već i na minus 1 stupanj, pojašnjava.

Veliki voćari, kao što je i sam, trebali bi ulagati u anti frost sustave zaštite i novu tehnologiju. Anti frost sustav podrazumijeva da po voćkama sipi sitna kišica (slično pari) koja stvara određenu temperaturu na cvijetu ili plodu, pa se tako sprječava stvaranje leda. Treba ga zasipavati takvom kišicom cijelu noć, do ujutro, tako da se led otopi i padne s voća.

- Osobno već 30 godina imam takav sustav i baš sam provjeravao funkcionira li, tako da ga mogu upaliti kad to bude potrebno. Sve je u redu, pa vjerujem da će pomoći da i ove godine, kao i prošle, zaštitim veći dio nasada. Takav sustav košta, ali je i jedino jamstvo da ćete sačuvati nasade, te povratiti uloženo. Naime, osiguranje usjeva i nasada često nije dovoljno za to, jer se puno toga odbija kod isplate - pojašnjava Ivković. Dodaje kako kod nas vrlo malo velikih voćara ulaže u te sustave, pa je onih koji ih imaju manje od dva posto.

Svi ostali trebaju voditi računa da pokriju voćke prije nego što se temperature spuste, što je jedan od načina da ih zaštitite od smrzavanja.

- Za to se također može koristiti termoaktivno platno, no ljudi često griješe kod toga. Nema smisla omotati deblo s jednim platnom, pa onda krošnju s drugim. Umjesto toga, voćku treba pokriti od krošnje, tako da to platno nježno spustite prema zemlji, kao da hoćete stvoriti kišobran, odnosno šator iznad nje. Tako će ju grijati temperatura koja isijava iz zemlje, što će pomoći da se spriječi smrzavanje - pojašnjava Ivković.

Dodaje kako se u svijetu u velikim voćnjacima nerijetko koriste i posebne svijeće, koje se pale oko voćki.

- U Francuskoj, na primjer, svoje voćnjake često štite na taj način, tako da se na jednom hektaru postavi od 300 do 500 svijeća, ovisno o temperaturama koje se očekuju. To su posebne svijeće, u teglama od 10 kilograma. One se pale i stvaraju toplinu te tako sprječavaju smrzavanje. Svaka ta svijeća stoji oko 10 eura (74,4 kune) i takav je način zaštite skup, no u konačnici se opet isplati ako uspijete zaštititi urod - kaže. Dodaje kako svim malim voćarima koji uzgajaju nekoliko stabala iz hobija preporučuje upravo tu vrstu zaštite, budući da se te svijeće mogu kupiti i u nekoliko domaćih vrtnih centara.

- I sam ću nabaviti nekoliko tih svijeća i postaviti ih u voćnjaku moje kćeri. Ona ima jabuku i tri, četiri patuljaste trešnje za vlastite potrebe, pa ću ispod njih upaliti 3 svijeće. To može biti i vrlo učinkovit način da zaštitite i manji povrtnjak - savjetuje Frane Ivković. Dodaje kako se nikako ne savjetuju obične svijeće, one male, kakve koristimo u kućanstvu ili crkvi, jer prebrzo izgore, a i lakše ih je oboriti, pa bi rezultat mogla biti i puno veća šteta.