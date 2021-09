Ovan

Ovan je u mladosti energičan, aktivan i pun života, a može se reći i 'pune ruke posla' za svoje roditelje. Okružen je prijateljima, sve ga zanima i neće tratiti ni sekundu ići za onim što je potaknulo njegov interes. A to zna završiti i ponekom ozljedom. Ideja braka im nije baš jasna pa će ići u ekstreme - ili se nikad neće udati/oženiti ili će ga shvaćati olako i uletjeti u brak bez ikakvog razmišljanja. Njihovi partneri će se brzo uvjeriti da je život s njima pun iznenađenja i stalnih obrata.

U starosti taj njihov entuzijazam neće splasnuti, ali zbog mogućih zdravstvenih problema neće moći više pratiti taj ritam. Ako nemaju gdje potrošiti tu svoju energiju imaju potencijal postati naporni, tipični gnjavatori. Sport je dio njihovog života i bavit će se njime dok god mogu, u bilo kojem obliku. Očekuju od partnera da ih slijedi u tome, ali ako se to ne dogodi, Ovan će bez razmišljanja krenuti u novu avanturu - sam.

Bik

Mladi Bikovi su jako šarmantni i spremni su koristiti šarm kako bi dobili što žele, a ako se to ne dogodi, spremni su kroz život ići linijom manjeg otpora. jako im je bitan novac i on im je glavni faktor u tome kako doživljavaju svoj život - ako ga imaju, onda su sretni, a ako ga nemaju tijekom odrastanja na taj period gledaju u negativnom svjetlu.

Zbog toga znaju i kroz život prolaziti važući potencijalne izbore uzimajući u obzir potencijalnu financijsku korist. Često će birati i bračnog partnera zbog materijalne dobiti, ali to ne znači samo zbog nje, ima tu i ljubavi. Jako im je važno 'imati'. Kako vole uživati u svim životnim užicima, teško će se upustiti u ljubavnu vezu s nekim slabijeg financijskog stanja. Iako se čini iz ovog da Bikovi samo traže bogate partnere, to nije točno, oni kroz život stalno rade na povećanju svojeg imetka kako bi u starosti uživali u svim blagodatima koje si mogu priuštiti.

Spremni su pomoći, osim ako će oni pri tome ostati oštećeni. Ako se nađu u starosti bez novca znaju biti nezadovoljni i ispunjeni gorčinom.

Blizanci

Mladim Blizancima su potrebne avanture, stalna događanja i kretanje kako bi bili sretni. Vole biti okruženi ljudima, dobri su komunikatori, ali njihova komunikacija nije vezana za 'humane' pobude, već za svoje potrebe da se izraze. Jako su pričljivi i druželjubivi, a njihovi partneri trebaju biti svjesni da život s njima znači stalno biti okružen drugim ljudima. Najviše ih usrećuju putovanja i nova poznanstva

Kako su im bitni ljudi u mladosti, tako su bitni i u starosti. Trude se zadržati prijateljstva i obnoviti stara poznanstva. Sve kako bi imali puno ljudi s kojima bi mogli razgovarati o stvarima koje ih zanimaju. Najviše ih muči usamljenost, te ako se nađu u situaciji da se nemaju s kim družiti bi trebali potražiti neki hobi kroz koji bi stekli nova poznanstva. Ako imaju sreću da su s nekim tko je isto tako jako društven, u starosti bi mogli biti jako sretni i ispunjeni novim avanturama i iskustvima.

Rak

Djeca Rakovi su teški za odgoj, s njima treba nježno i oprezno jer su jako osjetljivi. I zbog tog bi ih mnogi roditelji voljeli držati pod staklenim zvonom, ali to nije rješenje. Njih u život treba polako uvoditi kako bi lakše prihvatili i naučili se nositi sa životom. Često znaju živjeti 'u nekom svom svijetu' i to treba držati pod kontrolom. Najbolje je upisati ih na neke grupne sportove ili aktivnosti na kojima su u kontaktu sa svojim vršnjacima.

Vežu se za partnera i ulaze u brak s velikom željom da osnuju obitelj. Povremeno 'gubljenje u snovima' je pod utjecajem njihovih osjećaja, ali to ne znači da nisu odlučni i da nemaju jasno zacrtan cilj u životu. Ako im se ostvari želja za djecom, starost će im biti sretna i ispunjena, ali ako se to ne dogodi, s vremenom postaju sjetni i ispunjeni žaljenjem. Često znaju živjeti u prošlosti.

Lav

Mladi Lavovi imaju potrebu uvijek biti glavni, pa nije ni čudno da će sve napraviti kako bi privukli pažnju okoline. Ali u životu to nije moguće pa ih je potrebno pripremiti na to da centar pažnje neće uvijek biti njihovo mjesto i da je to u redu. Kad nađu partnera i odluče se za brak, njihovo vjenčanje je poput kraljevskog jer gledaju na njega kao potvrdu velike ljubavi, ali i novi bolji status u društvu.

U starosti vole razmišljati o svojim najboljim danima i sretni su ako ih ljudi prepoznaju, pogotovo ako su nešto važno postigli u životu. Tad će biti puni elana i spremni svima pričati o svojim velikim postignućima, ali ako nisu uspjeli ostvariti svoje ciljeve, onda će ih izmisliti kako bi se prikazali važnijim nego što jesu. Čak i kad su sami, neće si moći priznati da nisu uspjeli, njihov veliki ponos im to neće dopustiti. Oko sebe će isplesti zamršenu mrežu laži kako bi mogli i dalje uživati u statusu kojeg u biti nemaju.

Djevica

Mlade Djevice su oličenje lijepog i odgovornog ponašanja, pa roditelji s njima često nemaju nikakvih briga. One su u školi primjer drugima. Društveno su sklone prevelikoj analizi, kao i u ljubavi. Prije nego što se odluče ući u brak s nekim, one će proanalizirati sve aspekte njihovog odnosa pa i do najmanjih sitnica kako bi bile sigurne da je to - to. Ta njezina navika analize će joj često u životu oduzeti uzbuđenje spontanosti. Ponekad zna otići u krajnost s analizama, te svoje razmišljanje usmjeri prema partneru kojem stalno traži mane.

U starosti će se Djevice pretvoriti u prave apotekare i organizatore doma. Ako su imale skladan život i brak, te posao u kojem su uživale i bile u mogućnosti pokazati svoje brojne talente bit će sretne i zadovoljne organizirajući svaki detalj u kuće. Često neke sitnice koje ljudima nisu bitne u životu njima postaju smisao i nešto što ih održava. Ako stara Djevica smatra da je u životu nešto propustila, pretvorit će se gunđalo, ali ne tipično. Ona nikad neće naglas reći što je stvarno muči, već će zanovijetati zbog niza drugih stvari ne otkrivajući što joj leži na duši.

Vaga

Male Vage su jako šarmantne, nasmijane i uvijek okružene drugom djecom. Ali imaju veliki problem s donošenjem odluka i roditelji često kad im žele ugoditi moraju donositi odluke za njih jer su nevjerojatno neodlučne.

Jako im je bitan bračni život jer žele kroz život proći s partnerom. Ideali po kojima žive su ljubav, iskrenost i pravda. Kroz cijeli život im se provlači problem neodlučnosti, pa često partner mora preuzeti vodstvo u donošenju odluka. Ako su imali skladan brak kroz život imaju sretnu starost, ali ako su ostali sami, nikad ne odustaju u potrazi za pravom ljubavi. Budući da ne odustaju u tom naumu, kad god tijekom života pronašli ljubav - bit će najsretniji na svijetu.

Škorpion

Mali Škorpioni su borci od prvog dana. Vole se poigravati ljudima, a kako nisu emotivno zreli, njihove igre se često mogu pretvoriti u osvetničke pohode, što na kraju roditelji moraju usmjeriti ili u potpunosti zaustaviti.

Za njih je brak velika i ozbiljna stvar, ne ulaze u njega ako nisu spremni s partnerom provesti cijeli život. Kroz život će se često boriti kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ako uspiju u tome, starost će provesti zadovoljni i puni elana jer su uspjeli u tome što su naumili. Budući da su puni energije i u starosti će se baviti nekim sportom ili aktivnošću, piše Atma. Uz to, okupirat će svoje slobodno vrijeme proučavanjem okultnog, pogotovo smrću na koju će se ozbiljno pripremati. A pripremat će i ljude oko sebe na smrt.

Strijelac

Mali Strijelci su uvijek nasmijani i dobre volje, a u školi nemaju problema, pa bi se moglo reći da roditeljima život čine ugodnijim i ispunjenijim. Vole putovanja, a često idu na njih i kao djeca, što im zna ostati životna strast. Znaju imati problema s viškom kilograma jer jako vole slatkiše, pa im ih često roditelji ograničavaju.

Vole društvo, umjereni su i uravnoteženi te uvijek rado viđeni ih ih ljudi brzo i lako prihvaćaju. U brak ulaze spontano iz ljubavi, a kod životnih poteškoća pomaže im dobar humor i sposobnost 'progurati' dalje.

U starosti se neki pretvore u prave filozofe koji uvijek znaju dati mudar savjet svakom oko sebe. Drugi, koji su prizemljeniji tipovi, zaokruže se (tjelesno), ali uz njihov vedar temperament to se tolerira. Ili su ugledni građani ili pustinjaci. Ako su nešto važno propustili u životu, neće biti ogorčeni nego će sve pokušati nadvladati filozofijom ili humorom.

Jarac

Kod Jaraca starost kao da obilježava mladost, a mladi duh starost. U djetinjstvu su jako ozbiljni, pomalo kruti i hladni. Ali to je samo na površini, ono što skrivaju duboko u sebi je velika ranjivost i ambicija koja skriva potrebu da se nešto postigne, a istovremeno i strah od neuspjeha. Zato se za sve pažljivo priprema, organizira i zrelo se i kontrolirano ponaša. Obično su u obrambenom stavu, a u školi su odlični učenici.

Neće olako ući u brak, već će to napraviti kao rezultat promišljene odluke. Zna se dogoditi da ga odgađaju radi karijere. Idu u zajednicu sa srcem, ljubav mora postojati, ali djeluju glavom.

Pod stare dane dolazi do zanimljivog obrata. Sva ona ozbiljnost i zrelost koju su pokazivali u mladosti ustupa mjesto ležernijem stavu, opuštenosti i veselju. Oni su kao vino. Tek u zreloj dobi, kad već imaju iskustva, si dopuštaju da se opuste i zabave te doista uživaju u životu.

Vodenjak

Djeca Vodenjaci su jako posebna, često čak imajući neke nevjerojatne talente. Ako žive u liberalnoj obitelji njihova iznenađenja i ponašanje će biti okosnica zajedničkog avanturističkog i zanimljivog života, ali ako su konzervativnoj sredini, otpor te sredine prema njegovom karakteru može potaknuti frustracije i otpor. Dijete Vodenjak je bitno usmjeriti na društvene konvencije kako bi mu kasnije u životu bilo lakše pronaći neki put koji će zadovoljiti njegove potrebe da bude nekonvencionalan, ali prihvaćen u društvu.

U braku su ravnopravni s partnerom i kreću u njega nepromišljeno i naglo. Ako ostanu sami znaju se pretvoriti u pustinjake održavajući samo najbitnije kontakte i to povremeno - kad njima odgovara. Starost im nije prepreka da istraže i bave se svime što ih zanima. Jako su zabavni i s njima nema usporavanja u starim danima. To su oni slučajevi kad žena od 80 godina položi vozački ili radi jogu ili pak nešto sasvim novo i još otkačenije!

Ribe

Male Ribe su nježna i osjećajna djeca koja se često gube u snovima, a često su i jako umjetnički talentirani, što roditeljima može biti teško usmjeriti i izvesti ih na pravi put. Potrebno im je vodstvo kako bi se pripremili na svu realnost svijeta i kako bi ih se pripremilo suočavati se s problemima.

Očekuju brak iz ljubavi i skloni su idealizaciji voljene osobe. Zato ponekad ostanu razočarani kad prvi put stvarno sagledaju svojeg partnera i vide tko su i kakvi su u stvarnosti. Ako imaju skladan i sretan brak i oni su sretni. U starosti se njihova sanjarska crta još više ističe pa se predaju mašti, kreativnim bavljenjima ili jednostavnom ljenčarenju. Previše lijenosti svakako može dosaditi, pa je prekidaju ponekom intrigom koju nerijetko sami smisle ili nekom smjeste.

Katkad im nedostaje iskrenosti, pa napričaju i ono što jest i ono što nije. Mogu biti zbunjeni, a ovisno o karakteru - znaju i odglumiti! Među Ribama ima puno pojedinaca kojima je lijenost stil života, ali to ih veseli i uživaju u sanjarenju koje im taj stav omogućuje.