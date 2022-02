Ovan je okružen ženama, Vaga traži fizičku ljepotu kod žena, Blizanci imaju više veza od drugih znakova, Rak je predan i ima snažnu vezu s majkom, dok su Ribe zaljubljene u sebe i čekaju da žena napravi prvi korak...

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovan

Pripadnici ovog znaka vole biti uvijek okruženi ženama. Ovan želi biti u centru pažnje. Sklon je razigranim ženama, a posebno je slab na pametne partnerice. Voli žene koje znaju lijepo komunicirati i koje su otvorene prema novim ljudima. Također ga krasi titula romantičnog i dobrog ljubavnika. On voli planirati stvari u životu, a ako ste spremni pridonijeti njegovim planovima, odmah će vas zavoljeti. Ovnovi su radišni i vrijedni, nije im problem zaraditi novac, ali ga mogu brzo i potrošiti, prenosi Atma.

Bik

Bikovi su dosljedni. U životu teže jednostavnosti i praktičnosti. Jako su vrijedni i žele da se poštuje to što rade, vole dobiti priznanje od drugih. Najveće mane i slabosti su im njihova tvrdoglavost, i pretjerana opreznost. Skloni su pokazivati znakove ljubomore i opsesije. Posjeduju i dozu posesivnosti, a kada su u sretnom odnosu brane čast i sigurnost voljene osobe. Možda ćete ih malo teže zavesti, ali oni će onda za vas učiniti sve, ako treba i ući u fizički obračun. Posjeduju ukus za lijepe stvari, posebno odjeću i hranu, a krasi ih i talent za financije.

Blizanci

Muškarac Blizanac je inteligentan i komunikativan te često prolazi kroz više predbračnih odnosa od ostalih znakova. Njihov šarm i zavodljivost jako dobro prolaze kod osoba suprotnog spola, koje odmah primijete njegov vedar duh i pozitivnu energiju koja ih privlači. Blizanci su koketni i skloni promjenama. Njihove partnerice stalno moraju razmišljati kako im privući pažnju, smišljati nove načine da ih zabavljaju što nije uvijek lako. Vole izazove i otvorenog su duha, cijene mišljenja drugih, ali mnogo filozofiraju pa na kraju djeluju neodlučni.

Rak

Rak voli obiteljski život. On je osjećajan i emotivno predan partnerici. Pripadnici ovog znaka ostvaruju jaku vezu s majkom. Skloni su promjenama raspoloženja. Kada je riječ o novcu jako su oprezni. Rakovi slično postupaju kada je riječ o odabiru žena, pokazuju opreznost i potrebno im je neko vrijeme da se otvore. Vrlo su osjetljivi i traže ljepotu u svemu, vole lijepu odjeću. Rakovi često postaju talentirani kuhari i pisci.

Lav

Uvijek željan pažnje, Lav je siguran i uvjeren u svoje sposobnosti. On je optimističan i samostalan, želi biti uvijek u centru pažnje i zna kako tamo i ostati. Odgovoran je prema partneru u vezi, ali s druge strane može loše tretirati svoje podređene. Neizmjerno tvrdoglav, ima velikih poteškoća s prihvaćanjem poraza i neuspjeha. Traže od partnera da shvate njegovu strast za uspjehom, kao i to da budu uvijek spremni obasipati ih komplimentima i ohrabrivati ih. Njihova noćna mora je kada ih ignorirate ili zanemarujete njihova postignuća.

Djevica

Djevica je praktična i logična osoba. Često se pronalaze u poslovima koji imaju veze sa znanošću ili medicinom. Uvijek čvrsto na zemlji, Djevice brinu za higijenu i izgled i primjećuju svaki porazan korak kod partnera kada se radi o ovome. Nisu skloni otvorenom pokazivanju emocija, ali ih itekako posjeduju. Djevicu će usrećiti žena koja poštuje njegov bistar um i inteligenciju. Nedostaje im samopouzdanja pa su stalno u iščekivanju posvećenosti i pažnje svojih partnera. Vrline su im racionalnost i strpljenje.

Vaga

Vage krase dobre komunikativne sposobnosti, vješte su i često atletski građene što ih sve čini dobrim ljubavnim partnerom. Posjeduju istančan smisao za humor, znaju kako zavesti drugu stranu i energija kojom zrače nikad ne ostane nezapažena. Sposobni su uvijek ustati iz pepela, izdignuti se iz svake situacije, čak i kada sve izgleda izgubljeno. S druge strane, znaju biti površni, rasipni i opsjednuti sami sa sobom. Kod žena uvijek prvo traže fizičku ljepotu pa tek onda njihove vrline.

Škorpion

Muškarci Škorpioni s izrazitom lakoćom osvajaju žene, bez obzira na izgled. Vole imati kontrolu nad svime, kao i visoke pozicije. Krasi ih tajanstvena priroda koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. U životu ih najviše pokreću novac, uzbuđenje i status. Pripadnici ovog znaka žele odanog partnera pokraj sebe. Oni vole uživati sa svojim partnerima, u svemu pa i kvalitetnom seksualnom životu.

Strijelac

Strijelac je optimističan i radostan. Uvijek u svemu pronalazi svijetlu stranu stvari. Često uspješan u karijeri, ostvaruje kvalitetne i privatne odnose. Razigran je kao malo dijete, ne brine puno o izgledu i ne smeta mu ako njegov partner radi isto. Strijelci nisu nimalo ljubomorni ni posesivni, najviše vole slobodu i vrednuju povjerenje. Slabost im je pretjerana naivnost, tako da očekuju previše od drugih, a često se dogodi i da svojom iskrenošću povrijede sugovornike.

Jarac

Kada je u pitanju poslovna karijera, pripadnik ovog znaka je inteligentan, uspješan i uporan. Jarac je nezaustavljiv u svojim planovima. Lako zarađuje novac i vješto sklapa kontakte. On je vođa po prirodi, koji će lako pridobiti druge osobe kako bi ostvario svoje ciljeve. Veoma osjećajan, on ima poteškoća izraziti svoje osjećaje. Jarac, često strahujući za svoju vladajuću poziciju, će izbjeći ženu koja dijeli slične ambicije kao on.

Vodenjak

Vodenjaci su stabilni i snažni. Uvijek imaju želju pridonijeti društvu. Pripadnici ovog znaka su izrazito suosjećajni, ali isto tako zatvoreni kada je riječ o njihovim emocijama. Vodenjak muškarac katkad teško razumije suprotni spol, zato oni često završavaju sa starijim i iskusnijim ženama koje razumiju i poštuju njihove potrebe za sanjarenjem i tišinom. Ako žive u okolini koja im ne stvara nikakav pritisak, oni će uzvratiti ljubav.

Ribe

Pripadnike ovog znaka krasi urođena intuicija, tako da možete očekivati da se s Ribama razumijete čak i kada svi ostali okreću glavu od vas. Ribe su osjetljive i osjećajne pa traže osobu koja će ih pratiti i hrabro se suočavati sa svim nevoljama koje ih zadese u životu. One su malo zaljubljene u sebe i očekuju da žene čine prvi korak kada je riječ o udvaranju. Oni su atraktivni i vjerni, ali imaju tendenciju da lažu i budu licemjerni.