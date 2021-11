Krajnje ugrožena vrsta ptica - kalifornijski kondori, mogu se razmnožavati bez parenja, pokazala je studija znanstvenika iz zoološkog vrta u San Diegu.

Tijekom rutinske analize bioloških kalifornijskih kondora u programu Zoološkog vrta, znanstvenici su otkrili da su se dva ptića izlegla iz neoplođenih jaja.

- Bilo je to veliko iznenađenje, da budemo iskreni. Nismo to očekivali - kaže Cynthia Steiner, pomoćnica ravnatelja na znanstvenom odjelu za očuvanje prirode. Steiner je jedna od autorica studije objavljene prošli tjedan u Journal of Heredity, službenog glasila Američkog saveza za genetiku.

Znanstvenici su potvrdili da je svaki od tih ptića bio genetski povezan s majkom, ali nijedan nije bio povezan s mužjakom. Te dvije ptice prvi su primjerci bespolnog razmnožavanja ili partenogeneze potvrđeni među kondorima, navodi zoološki vrt.

- Riječ je o vrlo rijetkom otkriću jer pojava nije jako poznata općenito među pticama. Prisutno je kod drugih vrsta, reptila i riba, no kod ptica je ta pojava vrlo rijetka, osobito divljih vrsta - kaže Steiner.

Dodaje da otkriće tim više iznenađuje jer su se obje ženke stalno parile s plodnim mužjacima i već su donijele na svijet ptiće iz takvih kopulacija. Bespolno razmnožavanje još nikad nije bilo potvrđeno ni u jedne vrste ptica kada je ženka imala pristup mužjaku.

Oba ptića bila su ispod normalne težine kada su se izlegla, ispričala je Steiner. Jedan od njih pušten je u divljinu kada je imao dvije godine 2003., a drugi je preživio u zatočeništvu osam godina i uginuo je 2017.

Kalifornijski kondor jedna je od najugroženijih ptica na svijetu, no njegova populacija raste. Danas ima oko 500 živućih kondora, od čega 200 u zatočeništvu, a 300 u divljini.

Steiner se nada nastaviti proučavati bespolno razmnožavanje kako bi se ustanovilo hoće li se događati danas kada u divljini ima više kondora.

- Jednostavno želimo znati kako često bi se ta pojava mogla događati sada kada se populacija širi, a ne smanjuje kao što je bilo prije 80-ih godina - objasnila je.