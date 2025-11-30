Kamo djecu odvesti na Advent: Djed Mraz stiže padobranom i roni, na Stradunu i motomraovi

Adventski program za djecu u Splitu ove je godine prepun bajkaonica, radionica i predstava i to na više lokacija u gradu. Na Sv. Nikolu u Đardinu u samom središtu grada za djecu program počinje u 11 sati, a osim dolaska Sv. Nikole za djecu je pripremljen bogat plesački program. Svi oni koji žele otići do na advent Mertojaka, mogu se uputiti božićnim autobusom koji će voziti sa stanice kod splitskog HNK u 10.30 sati i to subotama: 6., 13. i 20. prosinca. Po dolasku na Mertojak mališane čeka bogat program. Primjerice, u subotu 13. prosinca bit će predstava "Svijet čarolije" i nastupe školaraca iz OŠ Blatine te štićenika i članova udruge Anđeli zajedno sa Marjankama.



Iza božićnih blagdana, 27. prosinca najzanimljiviji dio programa seli Marjan, u amfiteatar u Dječjem gradu pokraj kraj ZOO-a,. Tako su predstave predviđene za 27. i 28. prosinca te 3. i 4. siječnja kada će djeca moći vidjeti predstave "Tvornica božićnih želja", "Božićna medalja za dobrotu", "Blagdanske ludorije" te "Novogodišnji poštar".

Split je za svoje najmlađe organizirao i brojne druge radionice, no one su u ovom trenutku već uglavnom popunjene. Cijeli popis događanja i njihovu dostupnost možete provjeriti na službenim stranicama splitskog Adventa. Za sve koje vole klizati na Prokurativama je otvoreno i klizalište, a u obližnjem Solinu klizalište otvara 12. prosinca i to na izletištu Jadro. Tamo će isto, počevši od 6. prosinca početi bogat dječji program, s brojnim predstavama i radionicama. Već tradicionalno za dječji doček Nove godine nastupa Minea, s početkom u 11 sati. Dodajmo i da će klizalište biti otvoreno do 11. siječnja, a večer prije na njemu se organizira disko večer za najmlađe. Kompletan popis predstava može se pronaći na stranicama solinskog Adventa.

Zagrebački mališani u adventu također mogu uživati u različitim bajkovitim događanjima osmišljenih upravo za njih. Tako od 30. studenog pa sve do 7. siječnja vozi božićni tramvaj, a u parku na Zrinjevcu do istog datuma vozit će i kočija Djeda Božićnjaka, svakim danom od 18 do 20 sati izuzev Badnjaka, Božića i na dan Stare godine. Cijena za djecu je osam, a za odrasle 15 eura. Za one koji će radije vožnju Adventom u automobilu organiziran je Advent Ride by Old Tour Zagreb koji nudi posebnu vožnju retro električnim autićem kroz najljepše kutke Kaptola i Gornjega grada i to također do 7. siječnja. Na Trgu kralja Tomislava tradicionalno je otvoren Ledeni park.

Od 6. do 27. prosinca u Obrtničkom prolazu također se organiziraju različite radionice, do će 20. prosinca u parku na Opatovini biti uprizorene žive jaslice i to od 16 sati.

Rijeka je također pripremila bogat program za najmlađe, pa će tako od 11. do 20. prosinca, u sklopu Zimske priče iz Benčića, u Dječjoj kući biti organizirano više od 30 radionica. Djecu će posjetiti i profesionalni pripovjedači priča, a Gradsko kazalište lutaka Rijeka izvest će predstavu „Sretna kućica“. Djed Mraz je na Gradini otvorio i svoj Poštanski ured, a mališane tamo očekuje i niz događanja, od glazbenih nastupa, predstava i interaktivnih programa. Kompletan popis događanja može se pronaći na stranicama visitrijeka.hr.

Riječki mališani i ovih će se blagdana moći Korzom provozati vlakićem Djeda Mraza, a vožnje traju od 5. prosinca, a vozit će sve do 11. siječnja u jutarnjim i popodnevnim terminima izuzev Badnjaka, Božića, Stare i Nove godine. Napomenimo i to da su jutarnje vožnje namijenjene vrtićima i školama, uz obaveznu rezervaciju u Turističko-informativnom centru (TIC), dok su popodnevne vožnje slobodne za sve građane.



Pula je za one najmlađe ove godine pripremila niz malih spektakla. Tako će, izuzev klizališta u Areni, u parku grada Grada moći uživati u Martiniuss Cirkusu odnosno svjetlećim hodačima na štulama i to 12. prosinca u 17 sati. Na istoj lokaciji u isto vrijeme, ali 23. prosinca, stiže Cirkus NIT – Solis Lumina koji će izvesti vatreni performans.

U nedjelju 14. prosinca stiže ronilački Djed Mraz i to na Valkani u 10 sati. Dan poslije, također u 10 sati Djed Mraz stiže i padobranom i to u 10 sati na ŠRV Veruda – Uljanik.

U Puli je za djecu organiziran i niz predstava i radionica, a sve možete provjeriti na stranicama Adventa Pula.

Osijek je za mališane pripremio niz zanimljivih adventskih radionica koje traju do 21. prosinca u Arheološkom muzeju. Za mnoge od njih potrebne su prijave, a cijeli popis i formular za prijavu može se naći na stranicama Turističke zajednice Osijek. Za djecu se otvara i tradicionalni dječji lunapark s "ferris wheelom" u Parku kralja Držislava, a mališani će moći uživati i u božićnom tramvaju.



Dubrovački zimski festival pripremio je preko 60 aktivnosti za djecu i mlade. Tako će se djeca, između ostalog, ove godine tradicionalno družiti Djedicom i njegovim pomoćnicima u Kneževom dvoru moći će uživati u vožnjama Cabrio busom, susresti s Moto mrazovima na Stradunu, a dječji doček Nove Godine bit će na Stradunu uz Jacquesa Houdeka. Cijeli raspored događanja dostupan je na stranicama dubrovačkog Zimskog festivala.