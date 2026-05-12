Kamo s printerom, usisavačem, klimom? Reciklažna dvorišta ih trenutno ne primaju!

Nažalost, ne mogu preuzeti stari printer koji ste donijeli, trenutno to ne možemo jer su se dogodile neke promjene u sustavu prikupljanja. Nemamo nikakvu informaciju o tome do kada bi to moglo trajati niti uputu što možete učiniti u međuvremenu. Probajte ga odnijeti u neku trgovinu elektroničke opreme, no već sam čuo od ljudi koji su nam se javljali zbog starog računala, laptopa, mobitela i slično da ih ne žele preuzeti ako istodobno ne kupujete novi uređaj, otpremio nas je ovih dana ljubazni djelatnik Reciklažnog dvorišta Prudinec-Jakuševac sa starim printerom koji smo htjeli ostaviti na odlagalištu.

Tako je i bilo. Budući da smo novi uređaj kupili davno, a stari još neko vrijeme koristili kao rezervu, u trgovini ga nisu htjeli preuzeti. Potražili smo odgovore u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kad kupujete novi uređaj, stari možete donijeti u trgovinu, no ako je od toga prošlo dosta vremena, trgovina ga nema obavezu preuzeti

Došlo je do "privremenih poteškoća u preuzimanju pojedinih kategorija EE otpada, zbog jednostranog raskida ugovora od strane ovlaštenog obrađivača, Spektra Medije, koja je do tada bila zadužena za preuzimanje i obradu manjih kućanskih aparata i IT opreme", stoji u odgovorima iz fonda na naša pitanja. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je provelo javni poziv za dodjelu novih ovlaštenja, a fond je potpisao ugovore s tvrtkama CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba i FRIŠ d.o.o. iz Križevaca za sakupljanje EE otpada iz 1., 4. i 5. kategorije.

- U navedene kategorije ubrajaju se uređaji za izmjenu topline, poput hladnjaka, klima-uređaja, radijatora i toplinskih pumpi, zatim velika kućanska i uredska oprema, uključujući perilice, peći, velike pisače i medicinske uređaje, kao i manji kućanski aparati i elektronički uređaji poput miksera, usisavača, kuhala, električnih alata, igračaka i sličnih proizvoda - ističe se u odgovoru koji smo dobili iz fonda. Za kategorije otpada za koje u Hrvatskoj u tom trenutku nije postojao ovlašteni obrađivač, poput fotonaponskih panela, e-cigareta i dijela IT opreme, fond je, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, proveo dodatni javni poziv radi uspostave mreže sakupljanja i obrade. Na temelju provedenog postupka odabrana je tvrtka M SAN EKO d.o.o., s kojom je potpisan ugovor, čime je osigurano zakonito i učinkovito zbrinjavanje svih vrsta EE otpada, kako za građane tako i za pravne subjekte.

Kako se nagomilalo previše elektroničkog otpada, reciklažno dvorište ga ne prima dok se ne jave nove tvrtke koje će ga zbrinjavati

- S obzirom na to da se tijekom privremenih poteškoća s odvozom u reciklažnim dvorištima nakupila značajna količina EE otpada, novim je sakupljačima potrebno određeno vrijeme za organizaciju odvoza i uspostavu procesa daljnje obrade. Odvoz EE otpada koji se odnosi na cjelovitu IT opremu, TV monitore, mobitel i sl. iz reciklažnih dvorišta trebao bi početi uskoro, nakon dovršetka organizacijskih i logističkih priprema navedene tvrtke, čime će se građanima ponovno omogućiti njegovo nesmetano primanje - ističu u odgovoru na naše pitanje.

Uređaji dimenzija do 25 cm mogu se predati u bilo kojoj većoj trgovini koja prodaje takvu vrstu opreme, a za uređaje teže od 30 kg korisnik može kontaktirati ovlaštenog sakupljača koji će ih besplatno preuzeti na adresi korisnika. 