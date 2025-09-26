Kamo za vikend? Evo što se nudi - od koncerata do humanitarne utrke i znanstvene fantastike

Dolaskom hladnijeg vremena, sve je teže pronaći motivaciju za izlazak iz udobnosti vlastitog doma. Ipak, brojne manifestacije koje se održavaju, možda vam ipak promjene mišljenje. Ukoliko ste željni druženja i događaja koji će zaintrigirati vašu maštu i natjerati vas da napustite kauč i malo protegnete noge, ovo je idealan vodič za vas.

Na zagrebačkom Jarunu očekuje vas Terry Fox Run. Sama utrka održat će se u nedjelju 28. rujna od 14 do 18 sati, a prodaja majici održat će se dan ranije u Shopping centrima od 10 do 14 sati. Utrka je humanitarnog karaktera, a svi prihodi bit će donirani Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja i terapija za lobularni rak dojke. Utrka se održava u čast kanadskom sportašu Terryju Foxu, koji je unatoč teškoj dijagnozi raka kostiju trčao s protetskom nogom kako bi prikupio novce za istraživanje o ovoj opakoj bolnici.

Foto: Facebook/The Terry Fox Run - Croatia

Za ljubitelje ukusne domaće hrane i ugodnog jesenskog ugođaja, Plac Mljac na Trešnjevačkog trgu je odlična manifestacija. Posjetitelje očekuje transformacija gradske tržnice u noćni ambijent s cvjetnim dekoracijama, mjestima za opuštanje i raznolikim glazbenim programom. Na pozornici će se izmjenjivati izvođači svih žanrova, a izlagači će nuditi domaće specijalitete i međunarodnu kuhinju, a poseban doživljaj je 'noćni plac', gdje će posjetitelji moći kupovati svježe namirnice i kasno navečer.

Zagreb: Plac Mljac privukao je veliki broj posjetitelja | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ukoliko ste veliki ljubitelj filma i umjetnosti, mogao bi vam se svidjeti 25 FPS - Međunarodni festival filma, posvećen eksperimentalnom filmu i videu. Naglasak će biti na kratkometražni format, a fokusira se na filmove koji istražuju inovativne filmske izraze, stilsku i medijsku raznolikost te nekonvencionalne autorske pristupe. Festival prikazuje radove koji se temelje na tradiciji avangardnog i umjetničkog filma. Festival će se održati u Kinoteci u Zagrebu.

U Osijeku, veliku pažnju privlači koncert Bajage i Instruktora. Nakon održanog koncerta u Dugom Selu, Bajaga i njegov bend produžit će u Osijek. U 40 godina postojanja, kultni pjevač i gitarist Bajaga iza sebe broji 13 albuma. Kao autor, Bajaga potpisuje preko 170 napisanih pjesama, koje je napisao za svoj bend, ali i za druge izvođače, koje će uskoro biti objavljene u knjizi poezije.

Ljubitelji znanstvene fantastike moći će sudjelovati u RIKON-u, najvećem hrvatskom festivalu fantastike, pop kulture, igara i znanstvene fantastike koji okuplja tisuće fanova, cosplayera i entuzijasta u prostorijama Exportdrva U Rijeci. Festival traje tri dana i donosi bogat program – od KPOP Dance natjecanja u petak, preko Cosplay natjecanja u subotu, do opuštenog nedjeljnog programa. Posjetitelje očekuju kvizovi, radionice, predavanja, paneli i brojna iznenađenja.

Foto: Entrio

Pula će 27. rujna biti domaćin posebnog događaja, humanitarnog koncerta grupe Zabranjeno Pušenje, koji će se održati na pulskom Kaštelu s početkom u 21 sat. Povod je 35 godina rada trgovine Grga, a organizaciju potpisuje Rock Caffe Pula. Cilj mu je prikupiti sredstva za pulsku Opću bolnicu – točnije za 15 specijaliziranih kolica vrijednih oko 17.500 eura, koja će unaprijediti skrb pacijenata. Ovaj rock bend iz Sarajeva, osnovan 1980. godine, poznat po garažnom zvuku s utjecajem narodne glazbe, inovativnoj produkciji i pripovjedačkom stilu.

storyeditor/2023-05-26/242183900_4197202423662786_4864908031699434236_n.jpg | Foto: Saša Midžor/PIXSELL

Za one koji vole nešto žešće tu je 14. Vespa susret u Zadru. Vespa klub Zadar od 26. do 28. rujna organizira ga s više od 200 sudionika iz Hrvatske i Europe. U subotu je glavni defile oko Borika i Poluotoka te panoramska plovidba brodom Noir uz ručak. Sudionici potom imaju slobodno vrijeme za razgledavanje grada. Program završava natjecanjima i večernjom zabavom u Jedriličarskom klubu Uskok.

Svi koji su željni komedije, moći će se dobro nasmijati na 8. Danima Smijeha u Križevcima koji će se održati od 26. do 28. rujna 2025. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Manifestacija pod organizacijom Kerekesh Teatra, će ponovno razveseliti publiku građanskim komedijama i privući Prigorce svih generacija, a izvest će predstave: Bankrot, Iva i Gloria i Godišnjica mature.