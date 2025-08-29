Obavijesti

'VEČERAS SMO SAMI'

Hit komedija osvojila regiju, a sada dolazi u Hrvatsku...

Hit komedija osvojila regiju, a sada dolazi u Hrvatsku...
Foto: PROMO

Predstava je postala hit u zemljama diljem regije, a hrvatska turneja predstavlja nastavak uspješnog regionalnog projekta. Pogledajte kada će se moći pogledati

Nataša Aksentijević, akademska glumica i regionalna senzacija poznata po viralnim video klipovima i hit predstavi 'Kako i zašto ubiti muža', te Semir Gicić, jedan od najistaknutijih komičara nove generacije, koji je domaću publiku osvojio svojim britkim stand-up humorom udružili su snage u komediji 'Večeras smo sami'.

Nakon uspješne regionalne turneje hit predstava stiže i pred hrvatsku publiku. Premijerno će biti izvedena 15. rujna u Zagrebu (Scenoteka), a potom slijede gostovanja u Osijeku (Dvorana Franjo Krežma, 17. rujna), Pula (Dom hrvatskih branitelja 18. rujna) Novigradu (CMIK, 19. rujna) i Opatiji (Centar Gervais, 20. rujna).

Foto: zAjZ

Predstava kroz dinamičan dijalog i niz komičnih, životno prepoznatljivih situacija donosi priču o dvoje ljudi čija se veza kreće između strastvene privrženosti i svakodnevnih nesuglasica. Riječ je o komediji koja na duhovit i inteligentan način propituje složenost muško-ženskih odnosa. Publika će se lako prepoznati u situacijama koje donose i smijeh i gorčinu, a briljantna glumačka dinamika Aksentijević i Gicića čini ovu predstavu posebno autentičnom.

'Večeras smo sami' je ogledalo svakodnevnih odnosa – zabavno, bolno, istinito i uvijek aktualno. Riječ je o predstavi koja ne ostavlja ravnodušnima, bez obzira jeste li u vezi... ili sretni što niste.

Predstava je već naišla na odličan prijem publike u zemljama diljem regije, a hrvatska turneja predstavlja nastavak uspješnog regionalnog projekta.

Foto: PROMO

Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.hr i Scenoteka.hr.

