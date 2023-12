Kamo za vikend: Od klizanja i vožnje božićnim vlakom do Fritulade u Šibeniku, sajmova...

Blagdanska čarolija u Gorskom kotaru oduševit će i male i velike, kao i Božićni sajam u Hvaru, vožnja Tin-expressom, posebnim vlakom iz Zagreba koji će vas odvesti u Grabovnicu, do bajkovite Čarolije svjetla by Salaj.

Tu je i tradicionalna Fritulada, natjecanje u pripremi fritula koje organiziraju svake godine u sklopu šibenskog Adventa. Sajam kreativnog kolektiva u Zagrebu oduševit će zaljubljenike u ručni rad, jer će se na njemu predstaviti dizajneri, umjetnici i kreativci iz Hrvatske i regije.

Na Adventu u Daruvaru mališani će u subotu imati priliku uživati na radionici "Veseli božićni ukrasi" dok se odrasli mogu počastiti kuhanim vinom, kobasicama i ostalim delicijama. Također, isti dan u 19 sati očekuju dolazak Moto mrazeva, članova Moto kluba Daruvar odjevenih u djedice.

Volite li klizati i baš se planirate naći u Istri, svakako posjetite klizališta koja se nalaze na nekoliko lokacija.

Advent u Gorskom kotaru

Neodoljiv Gorski kotar odvest će vas na čudesno putovanje gdje ćete upoznati Baku Mraz, uživati u romantičnoj vožnji kočijom uz jezero ili kroz čarobnu šumu, brojnim bajkovitim radionicama za djecu, druženju s jelenima i košutama, predstavama, koncertima, izložbama itd., kažu u Turističkoj zajednici Gorskog kotara.

- Uživat ćete bez rezerve u raznim goranskim poslasticama koje vam pripremaju dragi domaćini. Nakon snježnih aktivnosti i uživanja u adventskim događanjima opustite se uz toplu vatricu koja pucketa u kaminu i kuhano vino ili topli čaj - dodali su.

Evo što vas tamo očekuje ovog vikenda:

Subota 16. prosinac

10 do 15 sati - Delnice - Petehovac hike: šetnja po goranskoj šumi uz posjet Delnička Adventska bajka / link za prijavu pronaći ćete OVDJE

10 do 20 sati - Delnice - Bogat program uz radionice i glazbene nastupe na Delnička Adventska bajka

10 do 13 sati - Fužine - Zimske šetnje s lisicama: Obiteljski izlet koji uključuje laganu šetnju, vožnju turističkim vlakićem pored jezera Bajer i posjete Etnografskoj zbirci u Liču i degustaciju medenjaka s toplim čajem / link za prijavu pronaći ćete OVDJE

11 do 16 sati - Delnice - Bivši prostor stare gradske knjižnice: Izložba sanjki i skija / 16., 17., 23., 30. 2023. / Delnička Adventska bajka

Fužine - Advent u Fužinama / bogat program uz nastup grupe Super Cover Band

Čabar - Sportska dvorana Čabar: Božićni streetball

16 sati - Severin na Kupi - Dom kulture Severin na Kupi: Božićno novogodišnji koncert Kud "Frankopan"

17 sati - Ravna Gora - Trg kod SPC Goranka: Paljenje treće adventske svijeće uz božićne pjesme i domaću zakusku / Plodovi gorja Gorskog kotara

18 sati - Vrbovsko - Dom kulture: Božićno novogodišnji koncert Puhački orkestar Vrbovsko

20 sati - Skrad - Caffe bar "Play" Kuglana Skrad: Božićni kviz / Kotizacija 10 eura po ekipi

Nedjelja 17. prosinac

10:30 do 13 sati - Delnice - Obiteljsko osvajanje Japlenškog vrha: Šetnja zaštićenom park šumom i posjet Delnička Adventska bajka / link za prijavu pronaći ćete OVDJE

10 do 16 sati - Delnice - Bogat program uz radionice i glazbene nastupe na Delnička Adventska bajka

11:30 do 17 sati - Fužine - Adventska nedjelja uz mnoštvo sadržaja za velike i male

18 sati - Lokve - Božićni koncert D.K.C. "Žaba"

18 sati - Fužine - Špilja Vrelo: Adventski koncert Vokalna skupina DiM

Božićni sajam, Hvar

Radi se o Božićnom sajmu u Arsenalu koji je dio ponude ovogodišnjeg Adventa. Sajam će trajati dva dana, subotu i nedjelju.

- Dođite na Božićni sajam u Arsenalu, u subotu 16. prosinca od 10 do 18 sati te u nedjelju 17. prosinca od 10 do 15 sati, i odaberite nešto iz raznolike ponude lokalnih izlagača kao božićne darove ili uspomenu - kažu u Turističkoj zajednici grada Hvara.

I ove godine jedna od najpopularnijih adventskih atrakcija na Hvaru je klizalište koje se nalazi na glavnom gradskom trgu. Program je organiziran na deset lokacija.

- Održat će se ukupno 77 događanja za sve generacije, a na radost svih stanovnika otoka Hvara bit će ponovno postavljeno klizalište na glavnom gradskom trgu. Organizatori, Grad Hvar, Turistička zajednica grada Hvara i novoosnovana gradska Javna ustanova u kulturi HVAR 1612, uz brojna gostovanja i ove godine nastavili su uspješnu suradnju s gradskim udrugama, društvima i ustanovama te Župom Hvar, što je rezultiralo najbogatijim programom do sad, s posebnim naglaskom na dječje aktivnosti koje broje ukupno 26 događanja. Ulaz na sva događanja je slobodan - dodali su.

Božićna priča obitelji Salaj, Grabovnica

Naša priča se proteže kroz više od dva desetljeća, gdje se stvarnost isprepliće s maštovitim svjetlosnim prikazima. Tri generacije obitelji Salaj posvećeno i s ljubavlju ulažu napor kako bi Božićna Čarolija svjetla svake godine postala sve spektakularnija, stvarajući ne samo predivan prizor, već i jedinstveno iskustvo koje spaja ljude, kaže organizator.

Tamo vas očekuje preko 4.5 milijuna svjetala koje imanje pretvaraju u svjetlosno carstvo.

Svake godine iznenađujemo nove svjetlosne dekoracije i skulpture. Tu su i zadivljujući vatromet svaki dan oko 18 sati te Božićne jaslice i prezentacija groba Isusa smještenog u starom kamenolomu iz 1905. godine. Poseban gost je Djed Božićnjak! Djeca će se moći fotografirati s Djedom Božićnjakom i provesti nezaboravan trenutak s njim - pojasnili su.

Božićnu priču obitelji Salaj možete pogledati do 8. siječnja, od 14 do 21 sat. Cijena ulaza je 6 eura, a djeci do 7 godina starosti (u pratnji odraslih) i osobama s invaliditetom ulaz je besplatan.

Do ove bajkovite lokacije možete doći i Tin-expressom, posebnim vlakom iz Zagreba.

- Cijena karte je 16 € za dijete i odrasle, a uključuje prijevoz vlakom i autobusom, te ulaznicu za Čaroliju svjetla by Salaj. Svako dijete dobiva prigodan dar u vlaku - kažu.

Više detalja o toj mogućnosti i vozni red pronaći ćete OVDJE

Fritulada, Šibenik

Tradicionalna Fritulada je natjecanje koje organiziraju svake godine u sklopu šibenskog Adventa.

- To je natjecanje bez kojeg više ni ne možemo zamisliti Adventuru. Bit će održana u Perivoju Roberta Visianija u nedjelju 17. prosinca. Ove je zime Fritulada powered by Vinoplod Šibenik, iz čijeg pogona stižu jako lijepe nagrade za tri najbolje ekipe! U lovu na prestižnu gastronomsku nagradu "Zlatna fritula" sudjelovat će 10 ekipa, a nagradu će ponijeti tim koji pripremi najljepše, najukusnije i najmekše fritule, kaže organizator.

- Slastičarske snage odmjerit će deset ekipa čije prijave budu prve zaprimljene. Koji je tim spremio najukusnije fritule odlučit će stručni žiri, a sponzor natjecanja, Vinoplod Vinarija Šibenik nagradit će prve tri ekipe lijepim poklonima za pravo blagdansko nazdravljanje - pojasnili su.

Fritulada se, kažu, veže uz tradiciju slavljenja Proslave ili Osmina 17. prosinca.

- Riječ je o stoljetnom običaju koji ponoćnom zvonjavom sa svih crkvenih zvonika u Šibenika najavljuje početak predbožićnog tjedna. U Šibeniku se taj običaj njeguje duže od pet stoljeća! Tradicionalno su se baš na Proslavu ili Osmine u šibenskim kućama prvi put u godini pripremale fritule - pojasnili su.

Detaljan program Adventa u Šibeniku pronaći ćete OVDJE

10. Sajam kreativnog kolektiva, Zagreb

Nakit, odjeća, modni dodaci, ukrasi za dom, ilustracije, slike, kozmetika i proizvodi za kućne ljubimce, sve to imat ćete priliku vidjeti i kupiti na 10. Sajmu kreativnog kolektiva u Hotelu Dubrovnik. Sajam će trajati dva dana, u subotu i nedjelju, a ulaz je besplatan. Povesti možete i svog dlakavog ljubimca jer je i njima dopušten ulaz.

- 2019. godine prvi puta je održan MADE BY: Sajam kreativnosti u Europskom domu u Zagrebu. Dizajneri, umjetnici i kreativci iz Hrvatske i regije predstavili su svoje unikatne ručno izrađene proizvode velikom broju posjetitelja. Na obostrano zadovoljstvo izlagača i nas kao organizatora, sajam se nastavio održavati više puta godišnje. Nakon Europskog doma, zbog potrebe za sve većim prostorom, sajam smo održavali u Novinarskom domu, Domu sportova i zadnji u Hotelu Dubrovnik - kaže organizator na svojoj web stranici gdje ćete pronaći više detalja o proizvodima i izlagačima.

- Na svakom sajmu izlaže oko četrdeset izlagača koji izrađuju proizvode poput nakita, odjeće, modnih dodataka, ukrasa za dom, prirodne kozmetike, ilustracija, proizvoda za djecu i kućne ljubimce, umjetničkih predmeta i slično. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, održava se subotom i nedjeljom a ulaz je besplatan. Gost izlagač nam je po jedna udruga koja skrbi o napuštenim životinjama a na sajam posjetitelji uvijek mogu povesti i svoje kućne ljubimce - dodaju.

Advent u Daruvaru

Advent ili Došašće u romantičnom lječilišnom gradu prožet je tradicijskim ritualima, sajmovima, kazališnim predstavama, darivanjima i glazbenim programima. Ulice i trgove uljepšava sjaj blagdanskih ukrasa, a jezgrom grada širi se miris kuhanog vina i piva, blagdanskih delicija, žamor dobrog raspoloženja i prigodnih taktova, kažu u Turističkoj zajednici grada Daruvara.

- Prikazuju se predstave za djecu, slave se mise zornice, održavaju božićni sajmovi, veselimo se Djedu Božićnjaku i Moto Mrazevima, koncertima na otvorenom i dočeku Nove godine uz vatromet u ponoć. Romantično osvijetljen grad, veliki okićeni bor, adventski vijenac, jaslice, trg pun štandova i kućica prepunih rukotvorina, domaćih proizvoda, mirisnih i ukusnih delicija daje gradu jednu živahnu, a istovremeno i posebno emotivnu notu Božića - dodali su.

Ove subote je, između ostalog, u planu zanimljiva radionica za djecu "Veseli božićni ukrasi" koja počinje u 11 sati. U 18:45 je nastup mažoretkinja, a u 19 sati mnoge će razveseliti dolazak Moto mrazeva, članova Moto kluba Daruvar odjevenih u djedice.

Više informacija pronaći ćete OVDJE

Klizanje u Istri

Tijekom blagdanskih događanja u Istri su postavili klizališta na više lokacija pa, ako se nađete u blizini, svakako iskoristite priliku, posebno imate li djecu.

Popis klizališta:

Klizalište Umag

Trg slobode

- Klizalište će biti od materijala koji je, izgledom i karakteristikama, najsličniji ledu, u smjeru ekološkog pristupa i uštede troškova energije. Ugostiteljska ponuda na Trgu slobode od strane postojećih ugostitelja dodatno će obogatiti doživljaj, stoga će se posjetitelji moći zagrijati uz tople napitke ili koktele, zasladiti uz ukusne slatke delicije te utažiti glad uz njihovu slanu ponudu. - kažu u Gradu Umagu.

- Klizalište vodi gradska tvrtka Komunela d.o.o. koja će iznajmljivati klizaljke po cijeni od 5,00 EUR za sat vremena klizanja. Radno vrijeme klizališta će od 05.12.-22.12.2023. od ponedjeljka do petka biti od 16:00h-20:00h, vikendima od 10:00h-20:00h, a od 23.12.2023. do 07.01.2024. godine svaki dan od 10:00h-20:00h - stoji na njihovoj web stranici.

Klizalište Pula

Igralište Osnovne škole Centar

Radno vrijeme klizališta od nedjelje do četvrtka: 10 do 22 sata, petkom i subotom: 10 do 23 sata. Nešto kraće raditi će 24. i 31. prosinca, do 18 sati, a na Božić će klizalište biti zatvoreno. Termini započinju svaki puni sat i traju 45 minuta.

Cijena: ulaznica 2 eura, najam klizaljki je isto toliko dok je cijena najma pomagala 3 eura.

Klizalište Poreč

Park Matije Gupca

Besplatno klizalište za velike i malene otvoreno je svaki dan od 10 do 22 sata.

Klizalište Vrsar

Trg Degrassi

- Besplatno klizalište, dječji i zabavni program i radionice. U veselom blagdanskom ugođaju možete uživati u Vrsaru - čarobno vrijeme upotpunjeno je brojim sadržajima. Otvoreno je svakodnevno, od 16 do 22 sata, a u slučaju kiše bit će zatvoreno budući da klizalište nije natkriveno - kažu u Turističkoj zajednici Istre.

Klizalište Pazin

Spomen dom

Najam klizaljki je besplatan, ali se plaća samo klizanje, i to 3 eura za 45 minuta.