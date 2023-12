Kamo za vikend: Zabavite se na Fešti o'žrnovačke jabuke ili prošećite živopisnim Vukovarom

Ovoga vikenda posjetite Srednjovjekovni sajam u Koprivnici gdje možete doživjeti atrakcije poput putujućih trgovaca, vatrenog showa, dvorskih luda i žonglera. Ako pak više volite šetnju prirodom, otiđite na izlet u grad Ozalj, u Zavičajni muzej i Etno park, a ljubitelji Adventa uživat će fešti u Žrnovnici subotu 9. prosinca.

1. Vukovar

Vukovar posjećuju turisti iz cijelog svijeta, a i vrlo je zanimljiv grad za 'vikend bijeg' urbanih ljudi. Niste li ga posjetili, svakako ga stavite na sam vrh 'must have destinacija' jer Vukovar to zaslužuje.

Priča o ovom gradu počinje u doba Vučedolske kulture koja je živjela na ovom prostoru. Zato prva stanica neka vam bude Muzej Vučedolske kulture koji je udaljen od centra grada oko pet kilometara. Sastoji se od 19 prostorija koje se protežu na preko 1200 m². Kroz njih prolazite kronološki, a priče koje na ovom mjestu slušate su nevjerojatne. Obilazak počinje s upoznavanjem položaja Vučedola, saznat ćete sve o nazivu kulture, načinu na kojeg su se njegovali stočarstvo, zemljoradnja, lov i ribolov. Vučedolska golubica, pronađena je 1938. godine, postala je simbol grada, a jednako veliko značenje ima i Vučedolski Orion koji se smatra najstarijim indoeuropskim kalendarom.

Nakon Vučedola, krenite prema centru Vukovara. Dok se vozite lokalnom cestom i promatrate krajolik 'izroniti' će vukovarski simbol, Vodotoranj. Izgrađen je davne 1968. godine, nalazi se na ulazu u poznato gradsko naselje Mitnica, a visine je 50 metara. Za vrijeme izgradnje bio je među najvećim građevinama takve vrste u Europi. Drugi je po veličini na svijetu, a u Hrvatskoj je najveći simbol pobjede. Do samog vrha dolazi se stepenicama (ima ih 198) ali i panoramskim liftom koji vas diže sve do najviše točke Vukovara s kojeg puca pogled na grad. U gornjem dijelu Vodotornja nalazi se muzej u kojem ćete saznati sve o ovom gradu, ali i neke zanimljivosti o njegovoj obnovi.

Nakon Vodotornja dalje krenite u centar grada. Parkirajte kod hotela Dunav. Nekad je on bio najveći hotel ovog grada, a danas tek dokaz o nekim lijepim prošlim vremenima.

Obilazak Vukovara započnite na gradskom trgu koji će vas oduševiti zanimljivo dizajniranim 'šarama'. Te šare su Dunavski valovi koje, u slučaju vjetrovitog vremena lako možete vidjeti potražite li spomenutu rijeku na horizontu. Put će vas voditi dalje prema mostu koji nosi ime jednog od heroja Domovinskog rata, Jean Michela Nicoliera, na kojem se nalazi i označena linija između Srijema i Slavonije. S druge strane mosta mirisat će fina kava na korzu, vidjet ćete trgovine, shopping centar s modernim kinom, ali i stari dio grada s dvorcem Eltz. Dok mu se budete približavali, pogled će vam stati na rodnoj kući nobelovca Lavoslava Ružičke koja je danas kongresni centar i dom nekolicini znanstvenih ustanova te ima interpretacijski dio. I dvorac Eltz otvara svoja vrata ljubiteljima muzeja. U svojim 'krilima' nalazi se Gradski muzej, jedinstveni muzejsko-galerijski i multimedijalni centar u kojem je, između ostalog, i zbirka Antuna Bauera s presjekom moderne hrvatske umjetnosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

U Vukovar dođite tijekom vikenda - istražite njegov uži i širi gradski prsten, dopustite da vas osvoji svojom ljepotom. Posebno tijekom prosinca, kad grad odijeva sjajno ruho najavljujući Advent na Slavonski i Srijemski način.

2. Izložba malih životinja u Bjelovaru

Udruga uzgajatelja malih životinja 'Mali uzgajatelj' Bjelovar organizira izložbu malih životinja - kunića, ukrasne peradi, golubova, zamorčića i ukrasnih ptica.

Izložba će biti u sajamskom prostoru Bjelovarskog sajma d.o.o., Gudovac 1D - aukcijska dvorana. Izložba je otvorena za posjete je subota 09.prosinca od 9 do 18 sati i nedjelja 10.12.2023. od 7 do 13 sati.

Povedite svoje najmlađe i iskoristite vrijeme u ugodnoj šetnji i razgledavanju oko 700 malih životinja. Za vrijeme održavanja izožbe na sajamskom prostoru možete posjetiti i Sajam OPG-ova te Sajam antikviteta.

3. Zagreb Advent Run

Osmu godinu zaredom, 10. prosinca u 12 sati, održat će se najveselija europska adventska utrka Zagreb Advent Run utrka. I ovogodišnje izdanje ima humanitarni karakter pa je ista posvećena Zakladi UniSport Srce, koja potiče razvoj studenata sportaša u Republici Hrvatskoj.

Utrka je već dobro poznati sinonim za zajedništvo, a promiče važnost tjelesne aktivnosti, podržava zdrav način života i njeguje sportski duh među sudionicima. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na https://www.zagrebadventrun.hr/.

4. Božićna kočija i Fešta o' žrnovačke jabuke

Nakon tri godine pauze u Žrnovnicu se vraća Advent. Udruga Žrvanj dvije godine za redom organizirala je 'Božićnu štoriju u Žrnovnici', koja je u ovo podmosorsko mjesto originalnošću organizacije privukla tisuće posjetitelja.

Volonteri udruge Žrvanj odlučili su vratiti 'Advent' barem na jednu večer. Jedna, ali vrijedna i puna sadržaja u kojoj će bez sumnje uživati i djeca i odrasli i to u subotu, 9. prosinca 2023.

Večer počinje tradicionalnom 'Božićnom kočijom'. Za ovu prigodu potpuno uređena i dekorirana kočija s pravom konjskom zapregom kružite će ulicama Žrnovnice, a u 17 sati stići će do svog konačnog odredišta - parkirališta ispred vatrogasnog doma u centru mjesta. Promet centrom mjesta će privremeno biti obustavljen od 17 do 18:30. Djed i Baka Božićnjak s vilenjacima dolaze s kočijom punom darova za djecu, no svoj dolazak najavio je Grinch koji će pokušati ukrasti darove. Očekujte i adventsku ponudu hrane i pića, sve uz ritmove DJ-a

Nakon što sva djeca dobiju poklon, zbivanja se premještaju u obližnju Baštu gdje će se održati 1. Fešta o'žrnovačke jabuke. Žrvanj će osigurati štandove za sve koji žele ponuditi ili izlagati svoje proizvode od jabuke ili s motivom jabuke. Najam stola je 10 eura. Ulaz je besplatan.

5. Doživljajne storytelling ture Osijekom

Tura počinje u srcu grada, na glavnom gradskom trgu, Trgu Ante Starčevića. Tu ćete upoznati Eržiku, mlinaricu koja otkriva zanimljive priče i tajne skrivene iza fasada zidova najljepših dijelova grada. Na ovoj turi, Eržika će svojim pričama o ljubavi, hrabrosti i izdržljivosti oživjeti grad na način na koji ga još niste doživjeli. Ture započinju u 11:30, ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Rezervirajte svoje mjesto ispunjavanjem obrasca: https://forms.gle/aF4ECKWHZ2cn71LM9

Janjine priče – putovanje kroz život sluškinje

Na turi 'Janjine priče' bit ćete vođeni kroz vrtloge prošlosti od strane samog glasa prošlosti – sluškinje Janje. Ova nevjerojatna tura vodi vas kroz živopisnu priču o životu sluga i njihovih gospodara s početka 20. stoljeća, dok istražujemo čari i izazove života u gradu. Janja je vesela, glasna i tiha kad treba. Dobro je informirana o događajima u kućama najpoznatijih Osječana.

Ture započinju u 11:30, četvrtkom i nedjeljom, a mjesto je potrebno rezervirati.

U sjenama tvrđe – šetnja s barunicom Paulinom Herman – Mačkamamom

Na ovoj turi barunica Paulina vodit će posjetitelje kroz labirinte vremena, otkrivajući tajne i priče koje čine srce ove povijesne tvrđave. Ture započinju u 11:30, subotom i utorkom. Mjesto je potrebno rezervirati.

6. Srednjovjekovni božićni sajam u Koprivnici

U parku ispred gradskog muzeja, posjetitelji će potpuno besplatno vikendima od 9. do 30. prosinca moći uživati u mnogobrojnim atrakcijama i bogatom programu.

Uz mnogobrojne atrakcije poput putujućih trgovaca, vatrenog showa kojeg spremaju koprivnički mušketiri i haramije, dvorskih luda, žonglera i lakrdijaša, srednjovjekovnu kupku, svjećara i krznara te alkemičara i rakijaša, sajam će obilovati domaćim odnosno proizvodima podravskih obrtnika, a sve to uz nezaobilaznu gozbu prigodnih delicija i pečenja, slastica koje spremaju kuhari i pekari na sajmu.

Važno je naglasiti ekološku dimenziju sajma gdje je plastika zabranjena, rasvjeta je nekonvencionalna, odnosno primitivna poput baklji, svijeća, petroleja te su proizvodi izlagača bazirani na prirodnim materijalima. Tu je i službeno pivo sajma - Koprivničko božićno pivo koje će se ove godine kuhati na licu mjesta.

7. Grad Ozalj

Smješten je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na rijeci Kupi, a bogate je povijesti i privlačne vanjštine. Do Starog grada Ozlja vodi drveni most koji je sve do 19. st. bio pomičan, a ovdje se kovala i zloglasna urota Zrinskih i Frankopana.

U Ozlju možete prošetati po dvorištima dvorca ili razgledati Zavičajni muzej Ozlja. Ako ipak tražite nešto malo drukčije, u ozaljskom Etno parku udaljenom samo kilometar od centra grada možete razgledati tradicionalne seoske kućice tipične za ovaj kraj.