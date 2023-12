Kao da ste u vremeplovu: Cijeli dom je za Božić uredila u stilu 1970-ih, i vratila se u djetinjstvo

Estelle Bilson (46) oduševljena je stilom sedamdesetih te svake godine za blagdane dekorira svoj dom kičastim ukrasima iz tog razdoblja.

Plastični snjegović i Djed Mraz dominiraju dnevnim boravkom u kojem se nalaze i velike dekoracije ukrasnih bombona.

Estelle će za ručak svom suprugu i sedmogodišnjem sinu na Božić pripremiti fondue od sira te hranu iz konzerve iz sedamdesetih, a zatim će se okupiti oko televizora i uživati u božićnom specijalu serije Dobar život iz 1977. godine, piše The Sun.

Pritom će svi odjenuti omiljene džempere sa motivima iz sedamdesetih, a Estelle će od jaja, šećera i alkohola pripremiti koktele koji su se tada pili na zabavama.

O svom doživljaju Božića Estelle rado objavljuje sadržaj na društvenim mrežama.

- Smisao Božića je oživjeti dio mog djetinjstva, a to znači da Božić mora izgledati kao što je izgledao kod mene doma. Naravno da se to ne sviđa svima i bilo je ljudi koji su mi govorili da su moji ukrasi grozni. No to me ni najmanje ne dira. Za mene Božić ne mora izgledati besprijekorno, nego veselo - zaključila je Estelle.