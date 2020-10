Karantene u svijetu donijele su zanimljivu dobrobit - više tišine

Zagađenje bukom ima ogroman utjecaj na zdravlje, a novo istraživanje pokazuje kako se svijet značajno 'utišao' za vrijeme karantene zbog izbijanja pandemije Covida-19, osobito u onim najrazvijenijim dijelovima

<p>Shvaćali mi to ili ne, svijet je obično jako glasno mjesto. Zagađenje bukom strašno je za naše zdravlje, ali o njemu ne razgovaramo dovoljno često, tvrde liječnici koji ističu loš utjecaj buke na naše zdravlje, kao i psihičko stanje. Osim toga, buka utječe i na našu sposobnost učenja, prenosi <a href="https://bigthink.com/surprising-science/noise-pollution?rebelltitem=2#rebelltitem2">Big Think</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Buka u kafićima i širenje virusa</strong></p><p>Razina urbane buke u Sjedinjenim Državama porasla je za 12 posto između 1995. - 2006., a problem je toliko velik da je 40 posto ispitanih Amerikanaca tvrdilo da se žele preseliti negdje gdje je tiše.</p><h2>Veza buke i općeg zdravlja</h2><p>Stanovnici grada navikli su na razinu buke koja je redovito iznad 85 decibela. Život nekoliko godina uz takvu razinu buka može rezultirati i oštećenjem sluha, koje je prema stručnjacima nepovratno. Osim smetnji sluha, višak buke ima i druge štetne učinke na naše zdravlje.</p><p>Povećana razina buke uzrokuje porast razine glukokortikoidnih enzima u našim tijelima za čak 40 posto, što dovodi do povišenog umora i stresa. Istraživanja su pokazala da buka na radnom mjestu doprinosi iscrpljenosti, povišenju krvnog tlaka i negativnim stavovima.</p><p>Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije 'Teret bolesti zbog buke u okolišu', napominje da višak buke doprinosi problemima učenja s 'razumijevanjem čitanja, pamćenjem i pažnjom'. Izloženost visokoj razini buke tijekom kritičnih godina u djetinjstvu ima negativan 'cjeloživotni učinak na obrazovanje'.</p><h2>Kako je karantena utišala svijet za 30 posto</h2><p>Dva najveća izvora buke u okolišu su prijevoz i industrijske aktivnosti. Automobili su pojačali tu buku na univerzalnu, neizbježnu razinu. Industrijska područja, često određena za zemljište u blizini najsiromašnijih područja u gradu, još su gora.</p><p>Industrijska buka kreće se od 80 dB do 109 dB (za radnike koji se redovito nalaze u blizini peći i mjesta iskopa). Policijske sirene dolaze na 120 dB, a to su tek neki primjeri gradske buke.</p><p>Unatoč brojnim socijalnim i ekonomskim problemima koje je svijet pretrpio zbog pandemije, pojavile su se svijetle točke. Razina onečišćenja u Wuhanu, Italiji, Španjolskoj i SAD-u pala je za čak 30 posto nakon karantene.</p><p>- Mjere socijalnog udaljavanja COVID-19 povezane su s otprilike 3 dB smanjenja osobne izloženosti zvuku iz okoliša; to predstavlja značajno smanjenje ove štetne izloženosti - zaključili su istraživači sa Sveučilišta Michigan.</p><p>Studija je započela u studenom 2019., pa je slučajno tim zabilježio razinu izloženosti zvuku prije karantene, kao i nakon njenog početka.</p><p>- Povećana izloženost zvuku uništava ekosustave i stvara pustoš na našem živčanom sustavu. Ako išta drugo, možemo naučiti iz tih malih pobjeda da u svakom negativnom događaju postoji i nešto pozitivno - zaključili su istraživači.</p>