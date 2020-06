Mentalni problemi zbog korone veći među ženskom populacijom

Znatno više žena nego muškaraca suočava se s mentalnim problemima koji su se razvili kao posljedica pandemije koronavirusa jer teže podnose mjere izolacije uvedene u cilju borbe protiv Covida-19

<p>Znanstvenici s Instituta za društvena i ekonomska istraživanja pri Sveučilištu Essex, Lisa Spantig i Ben Etheridge na temelju provedene ankete zaključili su da žene teže od muškaraca podnose socijalnu izolaciju uvedenu u sklopu mjera karantene. Njihova studija je otkrila i da se broj osoba s najmanje jednim ozbiljnim mentalnim poremećajem nakon mjera karantene povećao među oba spola, piše Guardian. </p><p>Među muškarcima je dio onih s jednim težim psihičkim problemom porastao sa 7 posto posto na 18, a među ženama s 11 na 27 posto. Studije provedene u Sjedinjenim Državama i u Velikoj Britaniji tijekom karantene ukazale su na pad osjećaja dobrobiti i među muškarcima i među ženama.</p><p>Ekonomski čimbenici navodili su se kao glavni razlozi zbog kojih je više žena nego muškaraca odgovorilo da je na njihovo mentalno zdravlje utjecala pandemija.</p><p>- No istraživanje je pokazalo da su žene 'izvukle kraći kraj slamke' u različitim područjima. Primjerice, u više su slučajeva izgubile posao - kazao je Etheridge.</p><p>Među ostalim faktorima pada osjećaja dobrobiti među ženama navodi se i manjak vremena za fizičku aktivnost, ali i činjenica da su žene imale više posla brinući o djeci te da im se povećao opseg i intenzitet kućanskih poslova. No Etheridge ističe da najnovije istraživanje ukazuje na to da je žensku populaciju najteže pogodio izostanak društvenih odnosa.</p><p>- Žene obično imaju više bliskih prijatelja i prijateljica. Donedavna zabrana viđanja dragih osoba izvan vlastitog kućanstva u žena je rezultirala smanjenjem osjećaja mentalne dobrobiti - kazao je Etheridge. </p><p>Više od trećine sudionica studije ili oko 34 posto odgovorilo je da se za vrijeme karantene povremeno osjećalo usamljeno, a 11 posto ih je kazalo da su se često osjećale usamljeno. Među muškarcima ih je na isto pitanje 23 posto odgovorilo da se povremeno osjećaju usamljeno, a samo 6 posto ih je kazalo da se često osjećaju usamljeno.</p><p>Anketa se temelji na online komunikaciji s osobama koje su sudjelovale u studiji provedenoj u britanskim kućanstvima, a svrha joj je bila znanstvenicima omogućiti praćenje psihičkog stanja Britanaca za vrijeme karantene. Rezultate ankete o tomu na koji se način ljudi bore s izolacijom u vrijeme pandemije koronavirusa 'pojačali' su podacima s internetskih stranica. Rezultati analize Google trendsa otkrili su da se u brojnim državama svijeta povećao broj pretraga pojmova poput "usamljenosti", "brige" i "tuge".</p><p>Etheridge je kazao i da su posljedice 'koronakrize' u prosjeku najviše utjecale na mentalno zdravlje mladih žena do 30 godina, a izolacijom i karantenom najmanje su pogođeni muškarci u dobi između 50 and 69 godina. </p>