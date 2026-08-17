Kardiologinja otkrila što se događa s vašim krvnim tlakom kada dugo boravite na vrućini

Većina ljudi ne razmišlja o tome kako vrijeme može utjecati na zdravlje srca, ali postoji vrlo stvarna veza koje je važno biti svjestan. Dr. Nieca Goldberg, kardiologinja u NYU Langone Health i osnivačica Centra Joan H. Tisch za žensko zdravlje na NYU Langone, objašnjava da dulji boravak vani u ljetnim vrućinama može uzrokovati pad tlaka, što može biti opasno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Moćne biljke za bolesti | Video: 24sata/pixsell

- Kad se tijelo previše zagrije, krvne žile se šire kako bi se oslobodila toplina. To može uzrokovati pad tlaka, posebno ako dehidrirate. Iako biste mogli misliti da je snižavanje krvnog tlaka korisno, kada se dogodi zbog vrućine, može biti opasno - kaže ona.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako još toplina utječe na kardiovaskularno zdravlje

Osim što uzrokuje pad krvnog tlaka, dr. Goldberg kaže da vrućina dodatno opterećuje srce jer mora više raditi kako bi ohladilo tijelo. Kao rezultat toga, možete primijetiti da vam se otkucaji srca brže povećavaju, čak i tijekom aktivnosti koje se inače čine laganima.

- Gubitak tekućine znojenjem također može smanjiti volumen krvi, što otežava srcu učinkovitu cirkulaciju krvi - kaže dr. Goldberg.

Za osobe sa srčanim bolestima ove promjene mogu izazvati nelagodu u prsima, kratkoću daha ili nesvjesticu. Utjecaj topline na srce može biti smrtonosan. Prema znanstvenoj studiji iz 2024. objavljenoj u Circulation Research, postoji jasna veza između topline i povećane stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti - uočeno je povećanje za 2,1% za svaki stupanj porasta temperature.

Imajući to na umu, važno je znati kako se zaštititi tijekom ljeta, posebno ako imate kardiovaskularne bolesti. Dr. Goldberg kaže da bi osobe sa srčanim bolestima, niskim krvnim tlakom, pretilošću, dijabetesom, bolestima bubrega, kao i starije osobe trebale biti posebno oprezne tijekom razdoblja ekstremnih vrućina.

Simptomi problema

Prevencija je planiranje aktivnosti na otvorenom tijekom hladnijih dijelova dana, dovoljno tekućine, lagana odjeća i pauze u hladu ili u klimatiziranom. Također je važno znati znakove upozorenja koji uključuju vrtoglavicu, omaglicu, pretjerani umor, palpitacije, nelagodu u prsima, kratkoću daha ili nesvjesticu.

- Ove simptome ne treba zanemariti, posebno kod nekoga s poviješću srčanih bolesti. Ako osjećate bilo koji od njih, prestanite s onim što radite i premjestite se na hladno ili klimatizirano mjesto. Pijte vodu, a ako se simptomi ne poboljšaju brzo ili ako osjetite bol u prsima, upornu kratkoću daha, zbunjenost ili gubitak svijesti, odmah idite na hitnu - upozorila je.