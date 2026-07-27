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Koliko je kave previše? Stručnjaci otkrili granicu nakon koje raste rizik za srce

Piše HINA,
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Koliko je kave previše? Stručnjaci otkrili granicu nakon koje raste rizik za srce
Ilustracija | Foto: Borna filic/PIXSELL
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Moguće zdravstvene koristi pripisuju se bioaktivnim spojevima u kavi koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva

Umjerena konzumacija kave mogla bi pridonijeti zdravlju srca, jetre pa čak i duljem životu, pokazuju rezultati sve većeg broja znanstvenih istraživanja, no stručnjaci upozoravaju da pretjerani unos kofeina povećava rizik od povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca. Američka udruga za srce (AHA) navodi da je za većinu odraslih osoba sigurno popiti do pet šalica kave dnevno, odnosno unijeti do 400 miligrama kofeina. Prekoračenje te granice povećava rizik od povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca.

Prema AHA-i, umjerena konzumacija kave općenito je sigurna za većinu odraslih te je kod nekih ljudi povezana s manjim rizikom od zatajenja srca, srčanih bolesti i moždanog udara.

Moguće zdravstvene koristi pripisuju se bioaktivnim spojevima u kavi koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva.

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Istodobno upozoravaju da se takvi nalazi ne odnose na energetska pića.

Visoke doze kofeina kakve sadrže energetski napitci i energetski pripravci u obliku "shotova" mogu štetno djelovati na srce te ih treba izbjegavati, rekao je Gregory Marcus, profesor medicine na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu.

Autori upozoravaju da je većina istraživanja o učincima kave promatračkog karaktera, zbog čega je teško dokazati uzročno-posljedičnu vezu između konzumacije kave i zdravstvenih koristi.

Dodaju i da je teško razdvojiti učinke samog kofeina od učinaka drugih sastojaka koji se često dodaju kavi, poput mlijeka, vrhnja, aromatiziranih sirupa ili šećera.

I ranija istraživanja upućivala su na moguće zdravstvene koristi umjerene konzumacije kave, uključujući zaštitu od bolesti jetre i povoljan učinak na zdravlje kardiovaskularnog sustava.

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