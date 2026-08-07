Klima uređaj radi cijeli dan, ali prostor se ne hladi? Ovo su vrlo mogući razlozi

Usred ljetnog toplinskog vala, malo je stvari koje frustriraju više od klima uređaja koji zuji i radi, ali ne uspijeva rashladiti prostoriju. Zrak koji struji iz otvora je mlak, a temperatura tvrdoglavo raste. Iako je prva pomisao okriviti ekstremne vrućine, uzrok problema često se krije u samom sustavu. Ponekad je rješenje iznenađujuće jednostavno, dok drugi problemi zahtijevaju poziv stručnjaku.

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Pogrešne postavke na termostatu

Prije nego posumnjate na kvar, provjerite "mozak" sustava - termostat. Pogreška u postavkama može biti razlog zašto uređaj puše zrak sobne temperature. Provjerite je li način rada postavljen na "Cool" (simbol pahuljice), a ne "Fan" (ventilator), koji samo cirkulira zrak.

Također, namjestite željenu temperaturu barem pet stupnjeva niže od trenutne kako biste aktivirali hlađenje. Kod digitalnih modela, slabe baterije mogu uzrokovati nepravilan rad ili potpuno gašenje zaslona.

Začepljeni filtri za zrak

Jedan od najčešćih i najlakše rješivih problema. Filtri zraka hvataju prašinu i čestice. Kada se previše zaprljaju, postaju barijera koja smanjuje protok zraka. Posljedica nije samo slabo hlađenje, već i veće opterećenje sustava, što vodi do većih računa za struju i pregrijavanja.

Foto: 123RF

Ako je protok zraka iz otvora slab, vjerojatno je krivac filtar. Preporučuje se čišćenje ili zamjena svakih jedan do tri mjeseca, ovisno o uvjetima u domu.

Blokirana ili prljava vanjska jedinica

Vanjska jedinica klima uređaja ima ključnu ulogu - izbacivanje topline iz vašeg doma. Ako je kondenzator, koji se u njoj nalazi, prekriven lišćem, travom ili prljavštinom, ne može učinkovito obavljati svoj posao.

Foto: 123RF

Toplina ostaje zarobljena u sustavu, a rezultat je mlak zrak unutra. Osigurajte da oko vanjske jedinice ima barem pola metra slobodnog prostora. Uklonite svu vegetaciju i prljavštinu te nježno isperite rebra kondenzatora vrtnim crijevom.

Curenje ili nedostatak rashladnog sredstva

Rashladno sredstvo, ili plin, ključno je za hlađenje. Cirkulira u zatvorenom sustavu i ne "troši se". Ako je razina niska, to znači da negdje postoji curenje. Simptomi uključuju siktanje iz uređaja, stvaranje leda na cijevima ili osjetno sporije hlađenje. Ovo nije problem koji možete riješiti sami.

Rukovanje rashladnim sredstvima zahtijeva certifikat i posebne alate, stoga je nužno pozvati servisera. Ignoriranje problema može dovesti do uništenja kompresora, čija je zamjena vrlo skupa. Problemi s hlađenjem mogu imati više uzroka, a ovaj je među ozbiljnijima.

Zaleđeni isparivač

Iako zvuči kontradiktorno, led na unutarnjoj jedinici siguran je znak problema. Isparivač, smješten unutar te jedinice, apsorbira toplinu iz zraka. Ako je protok zraka smanjen (npr. zbog prljavog filtra) ili ako nedostaje rashladnog sredstva, zavojnice isparivača mogu se previše ohladiti.

Vlaga iz zraka tada se na njima smrzava, stvarajući sloj leda koji blokira prijenos topline. Primijetit ćete slab protok zraka i kapanje vode ispod jedinice. Odmah ugasite klimu i pustite da se led otopi. Ako se problem ponovi, potreban je pregled stručnjaka.

Kvar na ventilatoru ili kompresoru

Vaš klima uređaj ima dva ključna ventilatora: jedan na vanjskoj jedinici koji oslobađa toplinu i drugi na unutarnjoj koji upuhuje rashlađeni zrak.

Foto: 123RF

Ako bilo koji od njih ne radi ispravno zbog kvara motora ili neispravnog kondenzatora, hlađenje će biti neučinkovito. Možete provjeriti vrti li se ventilator na vanjskoj jedinici. Još ozbiljniji kvar je onaj na kompresoru, "srcu" sustava. Ako kompresor ne radi, hlađenja uopće neće biti. Ovo je obično najskuplji popravak i ponekad je isplativije zamijeniti cijeli uređaj.

Problem nije uvijek u samom uređaju

Ponekad klima uređaj radi besprijekorno, ali hladan zrak ne stiže tamo gdje je potreban ili brzo "bježi". Jedan od mogućih krivaca su kanali za zrak, ako imate centralni sustav, koji propuštaju.

Foto: 123RF

Rupe ili loši spojevi u kanalima, često skrivenima na tavanu ili u podrumu, mogu uzrokovati gubitak i do 30 posto rashlađenog zraka. Drugi čest problem je nedovoljno dimenzioniran uređaj. Ako je klima preslaba za kvadraturu prostora, radit će neprestano, ali nikada neće postići zadanu temperaturu, posebno za vrijeme najvećih ljetnih vrućina.

*uz korištenje AI-ja