Karijes ima više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj

Više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj ima karijes, dok se oralno zdravlje dvanaestogodišnjaka posljednjih godina poboljšava, pokazuju podaci Nacionalnog preventivnog programa u povodu Mjeseca oralnog zdravlja.

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KEP indeks, odnosno prosječan broj karijesom zahvaćenih, plombiranih i zbog karijesa izvađenih trajnih zuba kod hrvatskih dvanaestogodišnjaka, smanjen je s 3,21 u 2016. na 2,43 u 2023. godini.

Ministarstvo zdravstva ocjenjuje da taj pad upućuje na poboljšanje oralnog zdravlja, ali upozorava da visok udio predškolske djece s karijesom pokazuje potrebu za nastavkom preventivnih programa. Među mogućim razlozima poboljšanja navodi veću dostupnost preventivnih dentalnih usluga, bolju edukaciju o oralnoj higijeni i veću svijest o važnosti redovitih pregleda.

Prevencija od vrtićke dobi

Nacionalni preventivni program zaštite oralnog zdravlja za razdoblje od 2025. do 2027. godine posebno je usmjeren na prevenciju i rano otkrivanje oralnih bolesti kod djece i mladih.

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Među mjerama su program Zubna putovnica, nadzirano četkanje zuba u vrtićima i školama te prevencija dentalnih trauma. Program obuhvaća i prevenciju i liječenje parodontnih bolesti, zaštitu oralnog zdravlja starijih osoba i osoba s invaliditetom te rano otkrivanje raka usne šupljine.

Oralne bolesti među najraširenijim su zdravstvenim problemima u svijetu, a zubni karijes i dalje je na prvom mjestu. Prema najnovijim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), objavljenima u ožujku 2026., karijes je najčešća nezarazna bolest u svijetu i pogađa oko 2,7 milijardi ljudi.

SZO upozorava da bolest često počinje već u ranom djetinjstvu te nerazmjerno pogađa stanovništvo koje ima slabiji pristup zdravstvenoj zaštiti. Karijes se u velikoj mjeri može spriječiti, a među glavnim čimbenicima rizika su česta konzumacija slobodnih šećera i nedostatna oralna higijena.

Mjesec oralnog zdravlja traje do 12. listopada

Hrvatski mjesec oralnog zdravlja obilježava se od 12. rujna do 12. listopada, na inicijativu Hrvatske komore dentalne medicine, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja zuba i usne šupljine.

U sklopu obilježavanja, u subotu će na zagrebačkom Cvjetnom trgu studenti dentalne medicine i dentalni stručnjaci građanima davati savjete o pravilnoj oralnoj higijeni i četkanju zuba te dijeliti edukativne materijale.

Za najmlađe su predviđeni i kratki besplatni preventivni pregledi. Akciju organizira Hrvatska komora dentalne medicine.