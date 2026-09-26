Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ALARMANTNI PODACI

Karijes ima više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Karijes ima više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mjesec oralnog zdravlja potiče svijest o važnosti pravilne oralne higijene, a u subotu će na zagrebačkom Cvjetnom trgu biti organizirani besplatni pregledi i savjeti za roditelje i djecu

Admiral

Više od 70 posto predškolske djece u Hrvatskoj ima karijes, dok se oralno zdravlje dvanaestogodišnjaka posljednjih godina poboljšava, pokazuju podaci Nacionalnog preventivnog programa u povodu Mjeseca oralnog zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

specka novi zubi u turskoj 00:55
specka novi zubi u turskoj | Video: 24sata/Video

KEP indeks, odnosno prosječan broj karijesom zahvaćenih, plombiranih i zbog karijesa izvađenih trajnih zuba kod hrvatskih dvanaestogodišnjaka, smanjen je s 3,21 u 2016. na 2,43 u 2023. godini.

NOVA TEHNOLOGIJA Gdje je karijes? Ova četkica od 500 dolara ima AI kameru koja snima zube dok ih perete
Gdje je karijes? Ova četkica od 500 dolara ima AI kameru koja snima zube dok ih perete

Ministarstvo zdravstva ocjenjuje da taj pad upućuje na poboljšanje oralnog zdravlja, ali upozorava da visok udio predškolske djece s karijesom pokazuje potrebu za nastavkom preventivnih programa. Među mogućim razlozima poboljšanja navodi veću dostupnost preventivnih dentalnih usluga, bolju edukaciju o oralnoj higijeni i veću svijest o važnosti redovitih pregleda.

Prevencija od vrtićke dobi

Nacionalni preventivni program zaštite oralnog zdravlja za razdoblje od 2025. do 2027. godine posebno je usmjeren na prevenciju i rano otkrivanje oralnih bolesti kod djece i mladih.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Među mjerama su program Zubna putovnica, nadzirano četkanje zuba u vrtićima i školama te prevencija dentalnih trauma. Program obuhvaća i prevenciju i liječenje parodontnih bolesti, zaštitu oralnog zdravlja starijih osoba i osoba s invaliditetom te rano otkrivanje raka usne šupljine.

LAKŠI NAČIN Za blistavi osmijeh: Vodič kroz kućne metode izbjeljivanja zubi
Za blistavi osmijeh: Vodič kroz kućne metode izbjeljivanja zubi

Oralne bolesti među najraširenijim su zdravstvenim problemima u svijetu, a zubni karijes i dalje je na prvom mjestu. Prema najnovijim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), objavljenima u ožujku 2026., karijes je najčešća nezarazna bolest u svijetu i pogađa oko 2,7 milijardi ljudi.

SZO upozorava da bolest često počinje već u ranom djetinjstvu te nerazmjerno pogađa stanovništvo koje ima slabiji pristup zdravstvenoj zaštiti. Karijes se u velikoj mjeri može spriječiti, a među glavnim čimbenicima rizika su česta konzumacija slobodnih šećera i nedostatna oralna higijena.

Mjesec oralnog zdravlja traje do 12. listopada

Hrvatski mjesec oralnog zdravlja obilježava se od 12. rujna do 12. listopada, na inicijativu Hrvatske komore dentalne medicine, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja zuba i usne šupljine. 

U sklopu obilježavanja, u subotu će na zagrebačkom Cvjetnom trgu studenti dentalne medicine i dentalni stručnjaci građanima davati savjete o pravilnoj oralnoj higijeni i četkanju zuba te dijeliti edukativne materijale.

Za najmlađe su predviđeni i kratki besplatni preventivni pregledi. Akciju organizira Hrvatska komora dentalne medicine.

LOŠE ZA ZUBE 9 koje namirnica mogu biti uzrok zašto ste često kod zubara
9 koje namirnica mogu biti uzrok zašto ste često kod zubara

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Top 19 najnezdravijih jela i pića
JEDEMO IH SVAKODNEVNO

Top 19 najnezdravijih jela i pića

Određeni tipovi hrane posvuda su prisutni, no uistinu nemaju nikakve posebne benefite za naš organizam, stoga bi ih trebalo svesti na minimum
Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg
ASTRO MUDRICE

Najinteligentniji horoskopski znakovi - od prvog do zadnjeg

Postoji više vrsta inteligencije - intrapersonalna, emocionalna, intuitivna, praktična, perceptivna, analitička... O tome ovisi u kojim područjima života će se pojedinac istaknuti. Ovaj put pozabavit ćemo se analitičkom inteligencijom, neki je zovu i akademskom jer je ova vrsta inteligencije važna za postizanje uspjeha tijekom studija, ali i kasnijeg života
FOTO Alena je ponosna na svoju savršenu stražnjicu! Pokazuje ju stalno i iz svih kuteva...
ZNOJEM DO SLAVE

FOTO Alena je ponosna na svoju savršenu stražnjicu! Pokazuje ju stalno i iz svih kuteva...

Alena Angelidis, poznata na Instagramu pod imenom @alenaangelidisfit, sve je istaknutije ime u svijetu fitnessa i bikini natjecanja. Svojim objavama želi inspirirati druge da žive zdravo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026