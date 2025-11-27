Procjena rizika od oluje i obilnih kiša u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji otkriva specifične izazove s kojima se susreću ova područja
Karta rizika oluje i poplava: Primorsko-goranska i Istarska županija
Mješavina lokalne klime, orografije te blizine mora pridonose čestoj pojavi ekstremnih vremenskih uvjeta. U kombinaciji s infrastrukturom i gustoćom naseljenosti, ovi čimbenici mogu uzrokovati značajne štete. Osim olujnih vjetrova, problem dodatno pojačavaju obilne kiše koje često dovode do poplava i bujica, što zahtijeva specifične mjere zaštite i prilagodbu osiguranja imovine i poslovanja.
Rizici u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji
Primorsko-goranska županija
Područje Primorsko-goranske županije poznato je po čestim naletima bure i juga, što uzrokuje snažne udare vjetra duž obale. Nagli neverini u ovom dijelu zemlje donose intenzivne pljuskove koji često rezultiraju bujičnim poplavama u nižim područjima te znatnim oštećenjima na cestama, infrastrukturi i privatnoj imovini.
Dinarski reljef uzrokuje brzo površinsko otjecanje vode, pa su obalna područja, poput Rijeke i okolice, često izložena kratkotrajnim, ali snažnim pljuskovima. Osim toga, nagle promjene vremena i zasićenje tla vodom povećavaju rizik od oštećenja nekretnina i infrastrukture, posebno u starijim objektima s neadekvatno održavanom odvodnjom.
Istarska županija
Istra se suočava s posebnim klimatskim karakteristikama, gdje obilne kiše mogu uzrokovati poplave na agrarnim područjima i ruralnoj infrastrukturi. Urbaniji dijelovi, poput Pule, suočavaju se sa zagušenim slivnicima tijekom ekstremnih kišnih epizoda, što izaziva poplavljivanje podrumskih i prizemnih objekata.
Osim kiša, vjetar širom Istre, iako nije toliko ekstreman kao u Primorsko-goranskoj županiji, može dodatno pogoršati posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta. U kombinaciji s nepodmazanim drenažnim sustavima, posljedice postaju izazov kako za lokalne vlasti tako i za stanovnike.
Kako smanjiti rizike
Ključni korak u smanjenju šteta od oluje i poplava je prevencija kroz održavanje i unapređenje postojećih objekata. Evo nekoliko primjera kako zaštititi imovinu:
- Redovito čišćenje i servisiranje oluka i drenažnih sustava.
- Postavljanje povratnih zaklopki kako bi se spriječilo vraćanje oborinskih voda u objekte.
- Osiguranje krovišta, uključujući pričvršćivanje dijelova koji bi mogli postati projektili tijekom snažnog vjetra.
- Zaštita prozora, vrata i drugih otvora od jakih udaraca vjetrova.
Pratite upozorenja lokalnih meteoroloških službi i unaprijed poduzmite mjere zaštite. Kod naglih nevera ili pljuskova potrebno je osigurati pokretanje pumpi za uklanjanje zaostale vode.
Ključni tipovi opasnosti
- Olujni vjetar: Bura i jugo uz more uzrokuju značajne probleme, poput kidanja kablova, rušenja stabala ili oštećenja krovišta.
- Obilna kiša i bujične poplave: Intenzivni pljuskovi zagušuju slivnike i izazivaju poplave, osobito na područjima sa slabom odvodnjom ili nepropusnim tlom.
- Klizišta: Zasićenje tla vodom može aktivirati klizišta, osobito u brdovitim dijelovima Primorsko-goranske županije.
Što pokriće treba uključiti
Za stanovnike i poduzetnike u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji presudno je imati adekvatno osiguranje imovine s pokrićem koje obuhvaća:
- Štete od olujnog vjetra, uključujući bura i jugo.
- Pokriće za bujice, oborinske vode i poplave.
- Osiguranje za staklene površine, oštećenja krovišta i solarne panele.
- Pokriće za tehničke intervencije nakon štete, poput uklanjanja vode ili privremenog saniranja krova.
Kod osiguravanja vozila, poželjno je razmotriti kasko osiguranje koje uključuje rizike prirodnih nepogoda, kao što su tuča i oluje.
Planirate li zakupiti novu policu, pregledajte uvjete različitih osiguravatelja kako biste pronašli najpovoljniju opciju koja zadovoljava specifične rizike za vaše područje.
Primjena prevencije na lokalnoj razini
Razumijevanje posebnosti Primorsko-goranske i Istarske županije omogućuje bolje planiranje zaštite. U Primorsko-goranskoj županiji preporučuje se dodatan naglasak staviti na osiguranje od jakih vjetrova, dok u Istri prioritet trebaju biti kiše, bujice i osjetljivi objekti poput poljoprivrednih gospodarstava.
Uz pravilno osiguranje i pripreme, potencijalne posljedice vremenskih nepogoda mogu se smanjiti, a povratak u normalan tijek života i poslovanja postaje brži i lakši. Uvijek nastojte kontaktirati stručnjake koji će vam pomoći odabrati osiguranje prilagođeno specifičnim uvjetima u vašem području.
20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...
Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti
Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce