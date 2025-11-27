Karta rizika oluje i poplava: Primorsko-goranska i Istarska županija

Mješavina lokalne klime, orografije te blizine mora pridonose čestoj pojavi ekstremnih vremenskih uvjeta. U kombinaciji s infrastrukturom i gustoćom naseljenosti, ovi čimbenici mogu uzrokovati značajne štete. Osim olujnih vjetrova, problem dodatno pojačavaju obilne kiše koje često dovode do poplava i bujica, što zahtijeva specifične mjere zaštite i prilagodbu osiguranja imovine i poslovanja.

Rizici u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji

Primorsko-goranska županija

Područje Primorsko-goranske županije poznato je po čestim naletima bure i juga, što uzrokuje snažne udare vjetra duž obale. Nagli neverini u ovom dijelu zemlje donose intenzivne pljuskove koji često rezultiraju bujičnim poplavama u nižim područjima te znatnim oštećenjima na cestama, infrastrukturi i privatnoj imovini.

Dinarski reljef uzrokuje brzo površinsko otjecanje vode, pa su obalna područja, poput Rijeke i okolice, često izložena kratkotrajnim, ali snažnim pljuskovima. Osim toga, nagle promjene vremena i zasićenje tla vodom povećavaju rizik od oštećenja nekretnina i infrastrukture, posebno u starijim objektima s neadekvatno održavanom odvodnjom.

Istarska županija

Istra se suočava s posebnim klimatskim karakteristikama, gdje obilne kiše mogu uzrokovati poplave na agrarnim područjima i ruralnoj infrastrukturi. Urbaniji dijelovi, poput Pule, suočavaju se sa zagušenim slivnicima tijekom ekstremnih kišnih epizoda, što izaziva poplavljivanje podrumskih i prizemnih objekata.

Osim kiša, vjetar širom Istre, iako nije toliko ekstreman kao u Primorsko-goranskoj županiji, može dodatno pogoršati posljedice nepovoljnih vremenskih uvjeta. U kombinaciji s nepodmazanim drenažnim sustavima, posljedice postaju izazov kako za lokalne vlasti tako i za stanovnike.

Kako smanjiti rizike

Ključni korak u smanjenju šteta od oluje i poplava je prevencija kroz održavanje i unapređenje postojećih objekata. Evo nekoliko primjera kako zaštititi imovinu:

Redovito čišćenje i servisiranje oluka i drenažnih sustava.

i drenažnih sustava. Postavljanje povratnih zaklopki kako bi se spriječilo vraćanje oborinskih voda u objekte.

Osiguranje krovišta, uključujući pričvršćivanje dijelova koji bi mogli postati projektili tijekom snažnog vjetra .

. Zaštita prozora, vrata i drugih otvora od jakih udaraca vjetrova.

Pratite upozorenja lokalnih meteoroloških službi i unaprijed poduzmite mjere zaštite. Kod naglih nevera ili pljuskova potrebno je osigurati pokretanje pumpi za uklanjanje zaostale vode.

Ključni tipovi opasnosti

Olujni vjetar : Bura i jugo uz more uzrokuju značajne probleme, poput kidanja kablova, rušenja stabala ili oštećenja krovišta.

: Bura i jugo uz more uzrokuju značajne probleme, poput kidanja kablova, rušenja stabala ili oštećenja krovišta. Obilna kiša i bujične poplave : Intenzivni pljuskovi zagušuju slivnike i izazivaju poplave, osobito na područjima sa slabom odvodnjom ili nepropusnim tlom.

: Intenzivni pljuskovi zagušuju slivnike i izazivaju poplave, osobito na područjima sa slabom odvodnjom ili nepropusnim tlom. Klizišta: Zasićenje tla vodom može aktivirati klizišta, osobito u brdovitim dijelovima Primorsko-goranske županije.

Što pokriće treba uključiti

Za stanovnike i poduzetnike u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji presudno je imati adekvatno osiguranje imovine s pokrićem koje obuhvaća:

Štete od olujnog vjetra , uključujući bura i jugo.

, uključujući bura i jugo. Pokriće za bujice, oborinske vode i poplave.

Osiguranje za staklene površine, oštećenja krovišta i solarne panele.

Pokriće za tehničke intervencije nakon štete, poput uklanjanja vode ili privremenog saniranja krova.

Kod osiguravanja vozila, poželjno je razmotriti kasko osiguranje koje uključuje rizike prirodnih nepogoda, kao što su tuča i oluje.

Planirate li zakupiti novu policu, pregledajte uvjete različitih osiguravatelja kako biste pronašli najpovoljniju opciju koja zadovoljava specifične rizike za vaše područje.

Primjena prevencije na lokalnoj razini

Razumijevanje posebnosti Primorsko-goranske i Istarske županije omogućuje bolje planiranje zaštite. U Primorsko-goranskoj županiji preporučuje se dodatan naglasak staviti na osiguranje od jakih vjetrova, dok u Istri prioritet trebaju biti kiše, bujice i osjetljivi objekti poput poljoprivrednih gospodarstava.

Uz pravilno osiguranje i pripreme, potencijalne posljedice vremenskih nepogoda mogu se smanjiti, a povratak u normalan tijek života i poslovanja postaje brži i lakši. Uvijek nastojte kontaktirati stručnjake koji će vam pomoći odabrati osiguranje prilagođeno specifičnim uvjetima u vašem području.