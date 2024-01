Katarinin crni češnjak je prava superhrana: 'Neki kupci ga koriste samo kao afrodizijak'

Češnjak ili bijeli luk, sadrži više od 200 bioloških aktivnih tvari, s time da se većina nalazi u lukovici koja se kad je češnjak zreo, sastoji od petnaestak češnjeva. Svaki od njih bogat je eteričnim uljima, vitaminima A, B1, B2 i C te mineralima kao što su jod, sumpor, kalij, željezo, kalcij, fosfor, selen, ali i enzimima, aminokiselinama i alicinom - organskim spojem koji ubija gljivice i bakterije. Da bi pokazao svoju blagodat, češnjak mora biti svjež i proizveden u skladu s prirodom. To ćete naučiti čim dođete na imanje Katarine Šoštar Meserko "mili mali", koje se nalazi u Zajačkom Selu, svega par kilometara udaljenom od centra Ozlja.

Tik uz put, nalazi se Katarinina kuća iz koje puca pogled na polja na kojima raste ova posebna biljka. U toj je kući odrasla s roditeljima i dvije sestre. Iz Ozlja je kao mlada žena odselila u Sloveniju, udala se za poznatog slovenskog pisca Bojana Meserka s kojim je stvorila mnogobrojno i vrijedno knjižno bogatstvo, a kad su sin Tadej i kćer Vanja odrasli, ova vitalna žena prije sedam godina odlučila je vratiti se u svoju rodnu kuću, te u njoj živjeti obrađujući zemlju pokojnih roditelja. I stvarajući jedinstven brend - "mili mali" česn.

Česn je inače ozaljski naziv za češnjak, a Katarina uzgaja sorte Garpek i Gardos.

- Postoji više od tisuću sorti češnjaka. Ja sam ove dvije nabavila od ekoloških proizvođača iz Slovenije. Garpek je rani jesenski češnjak, krupnijih ljubičastih glavica. Hrani dodaje nježniju aromu. A moj kasni češnjak je crvenih manjih glavica i intenzivnije arome. Izvrstan je za kobasice i duže se skladišti - objašnjava Katarina. Zagovornica je ekološke proizvodnje. Osim samog češnjaka po kojem je poznata, od njegovih cvjetnih stabalaca proizvodi i pesto - s orasima, lješnjacima ili bademima, kao i marinirani češnjak, mljeveni češnjak, listiće dehidriranog češnjaka koje je nazvala Krispi i crni fermentirani češnjak Črni česn.

Tajne recepture se čuvaju

- Često me na sajmovima posjetitelji pitaju kako da posade crni češnjak ne shvaćajući da je to samo produkt bijelog češnjaka. U dugom procesu fermentacije uz kontrolirane uvjete vlage i temperature, obični češnjak prirodno fermentira. Dolazi do reakcije između aminokiselina i šećera. S tim procesom češnjak poprima crnu boju, želatinoznu konzistenciju, slatko-kiseli okus i jedinstvenu aromu nimalo sličnu svježem češnjaku. Za razliku od bijelog češnjaka ima duplo veću koncentraciju antioksidansa. I da, impresivan je afrodizijak, vjerovali ili ne - kaže nam Katarina i tvrdi da ovakav češnjak postaje superhrana. Gubi se tipični miris češnjaka i on postaje privlačan čak i "zakletim neprijateljima njegovog mirisa".

- Najzahtjevniji dio procesa je bio naučiti sve o samom proizvodnom procesu. Malobrojni proizvođači crnog češnjaka čuvaju svoje tajne recepture tako da dva proizvođača ne mogu proizvesti identični proizvod. Okus ovisi i o vrsti upotrebljenog češnjaka, a pogoditi trajanje i uvjete postfermentacije je još bitnije nego samu fermentaciju jer tako njegova slatkoća dolazi do izražaja. Kad proces završi, češnjak se sprema u hermetičku posudu da ne izgubi vlagu - dodaje Katarina Meserko. Mili mali Črni česn na 8. Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda 2022. dobio je i posebnu nagradu - proglašen je šampionom i najboljim inovativnim proizvodom te godine.

Glavicu crnog češnjaka prodaje za 4 eura.

- Kupci fermentiranog češnjaka su često profinjeni poslovni ljudi kojima smeta miris svježeg. Tu su i znatiželjnici koje privuče njima potpuno nepoznat proizvod, a imam već i stalne mušterije koje su navikle na korištenje ovog zdravog dodatka prehrani. Ma uz njega se možete odmah ljubiti - smije se Katarina. Čak ima i kupaca koji crni češnjak koriste samo kao afrodizijak.

Češnjak na svom OPG-u Katarina uzgaja na oko tri tisuće m2 plodne zemlje. Susjedi i prijatelji joj uskaču kod sadnje i berbe, ali i kod čišćenja češnjaka. Dan ili dva prije sadnje, glavicu po glavicu se nježno razdvaja na režnjeve koji se potom ručno sade.

U tome joj pomaže i njezin izum - velika metalna bačva s metalnim klinovima koja za svaki pojedini režanj češnjaka, točnog međurednog i rednog razmaka, u zemlju utisne njegovu sretnu kućicu. Među redovima je razmak 70 centimetara, što češnjaku omogućuje da raste u dovoljno prozračnim uvjetima. Za predukulturu sije zob, a ponekad grahorice koje susjed koristi za hranidbu krava. Kao i nakon berbe grožđa neizostavna je - fešta.

- Proces vađenja češnjaka je zahtjevan, kasnije kalibriranja po veličini i vezanja u manje snopove te vješanja pod krov na razapete žice, gdje se pravilno suši nekoliko tjedana. To je divan prizor - kaže Katarina dodajući kako je uvijek sretna kad se njezin češnjak nađe na sigurnom mjestu i dobro osuši. Tad kreće čišćenje.

Dizajnira i buketiće

- Svaku glavicu češnjaka uređujemo detaljno da bude lijep i zdrav. Kad je glavica čista i sjajna, na red dolazi i korijenje. Njega češljam mekanom četkom za odjeću te kad je svaki češnjak čist odlučujem što ću od njega raditi. Baviti se uzgojem češnjaka na način kojeg sam ja izabrala filigranski je posao. Češnjak klasificiram u nekoliko kategorija. Najveće i najljepše odmah odvojim za sadni materijal, a ostatak za kreacije i preradu - kaže ova nekadašnja grafička dizajnerica. Na svakom svom proizvodu Katarina je dizajnirala deklaraciju sa sastavom i porijeklom proizvoda, uputstvom za čuvanje te rokom korištenja, ali i ručno dizajniranu karticu o porijeklu na kojoj dijalektalno piše: 'Ja sm mili mali česn, rođen kod gazdarice Katarine Šoštar Meserko, kao začin, medikament i suvenir, u Zajačkom selu, Ozalj, Hrvatska'.

Njeni češnjak-buketi već su nadaleko poznati i postali su jedan od najpopularnijih suvenira Ozaljskog kraja.

- Buketi "mili mali" su letjeli sve do Amerike - kaže nam dodajući kako na njih svi ljubitelji češnjaka odlično reagiraju. Ljudi ih rado nose kući, ukrašavaju njima svoje prostore, a kad se zažele zdrave glavice ekološkog češnjaka, buket se jednostavno može smanjiti sve do trenutka kad iz vaze nestane i zadnji 'cvijet'. Katarina ih radi po narudžbi, ali i prodaje na brojnim sajmovima na kojima ljude često savjetuje kako od njezinih ekoloških glavica češnjaka napraviti prave gastro delicije - krem juha od češnjaka njezin je favorit, ali i "mili mali" pesto kojeg možete napraviti i sami, ovisno o tome volite li više orah ili badem.

- Kad sam se odlučila posvetiti zemlji i proizvesti nešto što će koristiti svima, pitali su me mnogi zašto baš češnjak. Odgovor je vrlo jednostavan - kod češnjaka se nikad ne zamaraš studijama što točno čini u tvojem tijelu. Možeš biti jednostavno bez brige da je češnjak tvoj neminovni životni suputnik. Slobodno se prepustiš njegovoj moći i uživaš. Nema čovjeka koji intuitivno ne bi cijenio, volio i birao te okusom uživao u ekološko proizvedenom češnjaku. Osim vampira, naravno - zaključuje duhovito ova OPG-ovka koja svake jeseni posadi oko 130 kila češnjaka, a bere ga u lipnju.

Napravite sami pesto

Vrste češnjaka s tvrdim vratom tvore cvijetna stabalca, koja su, ubrana mlada, velika delikatesa u kulinarstvu. Pripremaju se pirjana na luku s jajima, poput šparoga, u varivima poput mahuna, u rižotima, skuhana za salatu, ukiseljena/marinirana za zimnicu, i na mnoštvo drugih načina ovisnih o inspiraciji dobrog kuhara. I naravno, iz mladih cvijetnih stabalaca češnjaka priprema se fantastičan pesto.

Za Katarinin pesto će vam trebati 30 cvjetnih stabalaca češnjaka, šaka i pol oraha, 1 dl ulja, 100 g tvrdog sira i 40 g parmezana. Sve sastojke dobro izblendajte u blenderu do mazive strukture i mili mali češnjak pesto je gotov. Kao savršen namaz na finom kruhu i krekeru, kao umak za tjestenine, dodatak raznim salatama ili svim mogućim jelima koja volite. Dobar tek!

