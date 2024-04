Kate i William vjenčanjem su započeli novu bajku bitanske kraljevske obitelji

Na današnji dan 2011. godine princ William od Walesa oženio se građankom Kate Middleton, nakon desetak godina koliko su bili u vezi. Taj je dan u Velikoj Britaniji proglašen državnim praznikom, a mnogi su ga iščekivali s nestrpljenjem, uvjereni da će Kate britanskoj kruni donijeti dozu jednostavnosti i topline koju je svojedobno širila princeza Dijana.

POGLEDAJTE VIDEO: Kate i William u međuvremenu su postali roditelji troje djece

Pokretanje videa... 01:15 Video: 24sata/pixsell

Iako se nagađalo da će par vjenčati u katedrali Svetog Paula, kao i princ Charles i Dijana, William i Kate izabrali su Westminstersku opatiju, u kojoj se svojedobno udala pokojna britanska kraljica Elizabeta II.

storyeditor/2024-04-28/PXL_NISYND_300411_647.jpg | Foto: John Stillwell/PA/PIXSELL

Mladoženjin kum bio je njegov brat, princ Harry, a mladenkinu je vjenčanicu izradila kuća Alexander McQueen. Uz glamur i sjaj koji su okruživali ovu bajku pratitelje iz cijelog svijeta najviše je zaintrigirao trenutak kad se Kate nagnula prema Williamu dok su se vozili u kraljevskoj kočiji i nešto m šapnula odmah nakon obreda. Navodno joj je William tada rekao da izgleda sretno, na što je odvratila da jest i pitala njega je li sretan, što je on potvrdio.

Danas iznimno popularni William i Kate nisu odmah otišli na bračno putovanje, jer je William imao obaveza kao vojni pilot spasilačkog helikoptera, a bračno putovanje koje su proveli uvili na privatnom otoku u Sejšelima, morali su i skratiti, jer se morao - vratiti na posao.

Od prvog dana u kraljevskoj obitelji Kate Middleton je osvojila simpatije britanaca, prije svega elegancijom i načinom na koji poštuje ulogu koju ima kao supruga vjerojatnog budućeg prijestolonasljednika. Mnogi kažu da je zbog toga bila miljenica pokojne kraljice Elizabete II. U zadnje vrijeme zaintrigirala je mnoge brižnim skrivanjem od javnosti, a onda se otkrilo da se bori sa dijagnozom raka i da prolazi liječenje kemoterapijama, što je htjela dijeliti samo s najbližima.

Patentiran zatvarač za odjeću

Foto: Screenshot/YouTube

Inženjer Gideon Sundback je 29. travnja 1913. dobio patent za moderni patentni zatvarač, iako on nije prvi koji je pokušao 'spojiti' dvije strane jakne ili hlača takvim izumom. Naime, prvi poznati pokušaj izrade zatvarača bio je onaj Eliasa Howea 1851. godine, no on zbog niza drugih ideja ovu nije stigao komercijalizirati. Potom je 1893., Whitcomb Judson smislio zatvarač na sličnom principu, no njegov je izum imao velike 'zube', koje je bilo teško zatvoriti. Potom na zatvaraču počinje raditi Otto Frederick Gideon Sundback. Osmislio je sustav sićušnih međusobno povezanih zubaca koji je poznat kao današnji patentni zatvarač. Kasnije je patentirao i poboljšanu verziju.

Preminuo Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock - filmstill | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Alfred Hitchcock, britanski producent i redatelj čije ime vežemo uz filmove strave, straha, jeze, horora preminuo je 29. travnja 1980. godine. U mladosti je započeo kao pisac i crtač napisa za nijeme filmove, potom asistent režije, te redatelj u filmovima engleske filijale Paramount. Nakon desetak filmova u Engleskoj pokazao je sposobnosti u filmu Stanar, a nakon Ucjene iz 1929. i filma Trideset devet stepenica, iz 1935. godine, bio je proglašen vodećim redateljem Velike Britanije.

Ostale pričće iz vremeplova 24 sata potražite OVDJE.