Trendovi vjenčanica za 2024. Ženstveni modeli inspirirani korzetom, crna boja, perje...

Stilski fokus u svijetu vjenčanica otkriva sklonost predivnim mašnama, modernim mini haljinama i raznim kompletima kao što su odijela. Modni autori predlažu i elemente poput bisera, a razne su reference i na korzete, kao hommage nekim davnim ženstvenim stilovima.

Ekstravagantno 3D cvijeće

Iako cvjetni trend nije novost u industriji vjenčanica, interpretacija se revitalizira i redizajnira razvija svake sezone.

Za ovu godinu to je oda prirodi s pomno izrađenim cvjetnim ukrasima i haljinama ukrašenim 3D cvjetnim detaljima. Ovaj je romantični moment razigran i prepun mogućnosti. Dizajneri ga naglašavaju u svilenoj i satenskoj varijanti.

Mašne

Predivne su i raskošne, smještene su na leđima, struku i ramenima. Daju naglasak na posebno jednostavnim vjenčanicama čistog dizajna, koje uz velike mašne postaju raskošne i posebne te figuri daju malo stilske dramatičnosti.

Mini haljina

Kratke, pripijene, bez naramenica, s resama i pufaste, minice su mega trend. Sve je više manjih vjenčanja koja su idealna za ovako nešto moderno i praktično, a dizajneri su se igrali i perlama te ostalim intervencijama kako bi nadogradili tu kraću formu.

Biseri

Ove sezone haljine i dodaci ukrašeni su romantičnim bisernim ukrasima, koji im daju glamuroznu i ženstvenu auru. Ovaj retro moment nekada je imao starinski štih, no danas je riječ o modernoj interpretaciji koja donosi niz stilskih varijanti.

Sjaj srebra

Kada je riječ o vjenčanicama, sjaj nikada ne izlazi iz mode. U novim se kolekcijama ističe srebrna kao nježan naglasak na retro glamur. Tu su srebrne niti kao i perle koje podsjećaju na nakit. Uz ovakve vjenčanice nakit često nije ni potreban.

Redizajn korzeta

Vjenčanice s korzetima nisu ništa novo, no sve su zanimljivije. Naglasak na struk svakoj silueti laska, a haljini daje vintage moment. No, nove verzije su i eterične, prozirne, stoga se vidi i ta specifična struktura korzeta koji od svake figure radi onu nalik na pješčani sat.

No, neki su ukrašeni elementima kao što su perje, čipka i perle, za dramatičan, više teatralan dojam.

Perje

Perje je svadbeni trend koji se svako malo vraća, no ove godine to je izuzetno naglašeno u niz kolekcija. Podsjeća nas na boudoir i vrijeme ženstvenosti, dok ovi čupavi elementi krase haljine na razne načine - od orukavlja do ramena i struka.

Lijepa u ružičastom

Bez sumnje inspirirane hit filmom o Barbie, ružičaste vjenčanice jedan su od najvećih hitova. Uglavnom je riječ o pastelno ružičastoj i nježnim tonovima koji pašu uz veliki dan kao što je vjenčanje.

Dramatične siluete

Od balskih haljina prepunih ukrasa i mašni, do predimenzioniranih rukava i volana i obilje tila, ove kreacije donose nam dašak dvorskog glamura.

Velika haljina jedan je od trendova, a i na fotografijama izgleda fantastično.

Čiste linije iz 90-tih

Minimalizam u varijanti vjenčanja djeluje sasvim suptilno, to su haljine na bretele koje je vrlo jednostavno nositi i kasnije. Ovo je odličan moment, da je vjenčanicu moguće i reciklirati, nakon same ceremonije te nositi još godinama.

Praktično za prijelazno vrijeme

Dio termina pada na prijelazno razdoblje u sezonama, pa su praktične verzije s bolerom ili u više dijelova. Ti elementi mogu se skidati ili nositi kasnije, a poanta je da taj komplet bude prikladan bez obzira na prognozu.

Spušteni struk

Uz visoki, tu je i spušteni struk koji uz raskošnu suknju silueti daje formu 'morske sirene'. Odličan je i za blago 'sakrivanje' bokova naročito uz formu neke varijante korzeta.

Moderna čipka

Vjenčanice od čipke često su u fokusu dizajnera, ove sezone pristup je vrlo jednostavan i klasičan. Dramatičnost se nalazi na detaljima kao što su struk ili područje oko dekoltea.

Peplum

Ovaj popularan volan smješten na boku imao je svoje momente kroz modu posljednjih 20-tak godina, no sada je on smješten na vjenčanice. Daje im pomalo teatralan, elegantan izgled i naglašava senzualnost siluete.

Crne haljine

Ovo je vrlo hrabar trend, no za neka ekstravagantna vjenčanja s avangardnim pristupom. Tamne su haljine rezervirane za one koji uistinu žele nešto posebno, a i dress code je definiran unaprijed.

Volani

Naglasak na ramena i dubove rukava ili suknje donosi novi život za volane - bili oni mali ili veliki, haljini daju romantičan efekt. Predivni su i kao eterični elementi na ramenima koji blago evociraju predivne životinje - leptire.

Visoki ovratnici

Iako se često autori igraju dekolteima i sličnim momentima, tu su i neke varijante koje zatvaraju siluetu. Visoki ovratnik super je na haljine otvorenih ramena, kako bi se naglasila ravnoteža likovnosti haljine.

Kroj s otvorima

Otvor je kao detalj na haljini bio hit još prošle godine, no ove sezone i vjenčanice imaju taj zavodljivi moment.

Predivne su u verziji od satena, koje imaju razne perforacije i otvore koji otkrivaju kožu.

Nešto plavo

Ovo je dio tradicije, da se na vjenčanje nosi nešto plavo. No, to može biti i čitava haljina, odnosno silueta u znaku nježne pastelno plave.

Sakoi kao haljine

Sako može biti i haljina, uvjerili smo se više puta. No, u svijetu vjenčanja, to je bijela satenska kreacija čiste forme koja ima ukrasne gumbe. Oni mogu poslužiti i kao nakit, odnosno umjesto narukvice ili ogrlice. Neka budu kristalni, kako bi privukli pažnju na sredinu siluete.

Elegantno odijelo

Posljednjih nekoliko sezona svadbena odijela zavladala su djelom scene, savršena za one koje žele uistinu nešto jednostavno. Divan saten u nekom od pastela ili bijeli, pravi je odabir. Predivno će pasati uz štikle ili varijante ženstvenog nakita.

Ključni modni detalji

Od štikle s kristalima do torbice s glitter efektima i bisernog nakita, detalji su za vjenčanje ključni. To je, naime, stilska kulisa kojom možete zaokružiti ili naglasiti svoj stil, predlaže One Fab Day.