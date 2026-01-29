Kavu s oblakom možete popiti u Zagrebu: Evo u čemu je fora

Dosta vam je svega i najradije biste otišli popiti kavu među oblake? E pa ne morate ići daleko. Sličan 'experience' možete doživjeti ako se uputite u Michi Garden - Cocktail and Caffe bar na Bundeku. Oni u ponudi imaju takozvanu 'candy coffee', odnosno kavu s oblakom od šećerne vune koja izgleda itekako 'instagramično'. Cijena joj je 4,90 eura, a imaju hladnu i toplu varijantu. Mi smo izabrali toplu i malo je reći da smo se oduševili njenim izgledom. Kada smo je naručili, konobar nas je upozorio da trebamo pričekati 10-15 minuta jer sami rade šećernu vunu, na što smo odmah pristali.

Ova kava stiže na pladnju s 'rekvizitima' i djeluje baš kao pravi mali laboratorijski eksperiment.

Na pladnju dobijete teglicu s biljkom za ukras, toplo mlijeko u maloj šalici, stalak sa šećernom vunom i šalicu kave.

Odmah smo konobara upitali koja je fora s tim i kako se to zapravo pije. Objasnio nam je odmah da je ova kava uvedena u ponudu zbog estetike i nekog vizualnog dojma.

Kava koja se dobije je produženi americano kako bi se vuna što više otopila nad kavom. Poanta ove kave je da je zasladite bez da u nju sami stavljate šećer. Ako ne pijete kavu sa šećerom, možete je pojesti samu pa onda popiti kavu. A ako vam se vuna ne želi otopiti do kraja, samo ju stavite u kavu. Na kraju dodajte mlijeko po želji i to je to. Dobijete lagano zaslađenu kavu, samo je šećer u nju stigao iz šećerne vune – rekao nam je.

Kada se vuna otopila, isprobali smo kavu i moramo reći da je to jedna skroz pristojno zaslađena kava koja je posebna samo zbog toga što drugačije izgleda i drugačije se servira. Ako ne volite previše slatko, možda nije pravi izbor za vas, ali je svakako nešto što vrijedi doživjeti ako želite da vam ispijanje kave poprimi novu dimenziju.

Što se tiče ideje za ovu kavu, konobar nam je ispričao da su vlasnici bili u Barceloni i tamo isprobali sličnu stvar pa se je odlučili uvesti i ovdje kako bi svojim gostima i kavopijama pružili nešto drugačije.

Nude posebne napitke koji vizualno osvajaju na prvu

Michi Garden je jedinstveni kafić koji u ponudi ima i limunade koje mijenjaju boju - butterfly pea lemonade, zanimljive koktele, ali i ovu drugačiju kavu koju ne možete pronaći na svakom uglu. Ambijent je iznimno ugodan i djeluje poput opuštajuće zelene oaze, uređene s posebnom pažnjom prema svakom detalju.