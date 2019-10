'Kćer mi se razvodi, a počela je vezu s oženjenim muškarcem'

Dragi Mevludine,

moja je kći u braku i ima kćer od 14 godina. Sad se odlučila rastati i otišla je od muža. Kod mene spava. Brine me njeno ponašanje. Izgleda da se zaljubila u zauzetu osobu s malim djetetom. Zapostavila je posao i svaku večer izlazi. Ima previše godina i dosta tešku narav, pa se ne želim svađati, ali nekako me strah za nju, iako znam da je pametna i sposobna. Jedno vrijeme je bila vesela, pa nisam brinula, ali sad vidim da nije. Molim vas da mi pomognete sa savjetom.

POGLEDAJTE VIDEO (O najvećem 'ubojici' brakova):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

šifra: zabrinuta mama

Odgovor: Vaša kći je ambiciozna, energična, temeljita i voli raditi, ali uvijek je pomalo nezadovoljna. Vidim da je imala dobar brak, pažljivog i profinjenog supruga koji je voli, no ona, nažalost, nije najbolje postupila. Vidim da je s drugim čovjekom koji ima obitelj, u kojega se navodno zaljubila. No taj je samo za avanture i ništa više. Ništa joj nije obećao, a ona je sve idealizirala. Problem je u njoj pa neće ostati ni s ovim, jer on će shvatiti da je dosadna i da bi mu mogla ugroziti brak. Odmaknut će se, a ona će ponovno pokušati s mužem. No ni on je na kraju neće htjeti jer ga je prevarila. Novca joj neće nedostajati, no u ljubavi neće biti zadovoljna.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: