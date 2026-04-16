Keight u svjetskom vrhu: 'Biti među 1% najboljih unutar Hilton mreže potvrda je izvrsnosti'

Povod okupljanja novinara i uzvanika bilo je osvajanje prestižne Connie Award, najvišeg priznanja unutar globalne Hilton mreže.

Obnovljen je legendarni hotel Risnjak! Evo kako izgleda

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje tek najboljima od najboljih, hotelima koji se svrstavaju među jedan posto najuspješnijih u svijetu, temeljem stvarnog iskustva gostiju i stroge kontrole kvalitete. Upravo zato ovo priznanje nadilazi brojke i statistike; ono je potvrda svakodnevnog rada, pažnje prema detaljima i dosljednosti u svakom segmentu usluge.

Među 1% najboljih na svijetu

Keight Hotel Opatija, koji posluje u sklopu brenda Curio Collection by Hilton, time je učvrstio svoje mjesto na globalnoj karti vrhunskog hotelijerstva, ali i dodatno istaknuo Opatiju kao destinaciju koja spaja tradiciju i suvremeni luksuz.

- Ova nagrada za nas nije samo priznanje, već potvrda vrijednosti koje svakodnevno živimo kroz Keight – pažnju prema gostu, autentičnost prostora i snažnu povezanost s destinacijom. Biti među 1% najboljih unutar Hilton mreže rezultat je kontinuiranog rada, ali i zajedničke vizije svih koji sudjeluju u stvaranju ovog hotela - istaknula je Josipa Jutt Ferlan, managing director Hilton hotela za Zagreb, Opatiju i Ugljan.

- U nešto osobnijem tonu dodatno je naglasila i širi značaj ovog uspjeha. Ovom nagradom sami hotel, ali i Opatija dobili su izuzetno važnu i veliku vidljivost unutar Hilton grupacije. Već 11 godina vodim pet Hiltona u Hrvatskoj i mogu potvrditi da niti jedan hotel u tako kratkom vremenu nije osvojio toliko značajnih nagrada kao Keight. Biti prepoznat među više od 9100 hotela, unutar manje od 1% najboljih na svijetu, potvrda je izvrsnosti koju ovdje svakodnevno živimo -

Podsjetila je i na temeljnu filozofiju koju je još 1919. postavio osnivač Hiltona, Conrad Hilton: "Mi smo dame i gospoda koji uslužuju dame i gospodu, s ciljem da svijetu pružimo toplinu i gostoljubivost.“ Upravo ta misao, kako kaže, u Keightu nije samo fraza, već svakodnevna praksa vidljiva u nizu sitnih, ali presudnih detalja.

Snaga tima i priče iza kulisa

Jedan od tih detalja krije se i u priči o glavnom chefu Miroslav Janjić, čiji je rad dodatno nagrađen prestižnim CEO Light & Warmth priznanjem, svojevrsnim "internim Oscarom" za gostoprimstvo unutar Hiltona. Među više od 800 nominacija, Janjić je odabran kao dobitnik, a njegova predanost najbolje se oslikava u anegdoti koju je podijelila Ferlan, kada je, nakon kvara u kuhinji, osobno kod kuće pekao kroasane kako bi gosti i dalje dobili vrhunsku uslugu.

- Ova nagrada prije svega pripada našem timu. Njihova posvećenost, energija i pažnja prema gostima ono su što Keight čini posebnim iz dana u dan. Biti među 1% najboljih unutar Hilton mreže veliko je priznanje i jasan pokazatelj koliko zajednički trud i standardi koje živimo daju rezultat - naglasio je direktor hotela Davor Kovčalija.

Sam hotel nudi 54 elegantno uređene sobe, najveći unutarnji bazen u Opatiji te pažljivo osmišljenu wellness zonu, dok rooftop lounge bar postaje mjesto susreta, opuštanja i doživljaja. Posebnu priču nosi restoran Pierrot, gdje se pod vodstvom chefa Janjića spajaju tradicionalne tehnike i suvremeni pristupi, uz sve izraženiji međunarodni, pa i azijski gastronomski utjecaj.

Sezona puna života i novih doživljaja

No, Keight nije samo luksuz, on je i emocija, identitet i povezanost s destinacijom. Inspiriran pomorskom tradicijom i osobnim pričama vlasnika, hotel njeguje toplinu i karakter koji gosti prepoznaju i pamte.

Atmosferu svečanosti na kraju je dodatno razigrao umjetnički duo Đurđa i Franko, koje utjelovljuju Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca. Njihov prepoznatljiv humor i britke replike izazvale su smijeh među okupljenima, a ujedno su najavili i novu predstavu čija je premijera zakazana za 29. svibnja, upravo na rooftop terasi hotela.

Uz ovu nagradu, Keight najavljuje i bogatu proljetno-ljetnu sezonu, od novih gastronomskih kreacija u Pierrotu i programa poput wine & dine kvizova, do pilatesa na rooftopu i posebnih događanja povodom manifestacije Retro Opatija. Vikendi ostaju rezervirani za već omiljene rituale, subotnje bruncheve i nedjeljne obiteljske ručkove.

U gradu koji je oduvijek simbol elegancije, između mora i Učke, Keight Hotel Opatija već sada piše jednu novu, suvremenu verziju opatijske priče. A Connie Award nije njezin vrhunac, nego tek snažan početak.