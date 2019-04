Kelj se nalazi na vrhu ljestvice po količini pesticida u listovima

Prošle godine nije ni dospio na popis, no lani je kelj u Sjedinjenim Američkim Državama neprofitna organizacija EWG svrstala među namirnice koje su najviše zagađene pesticidima. Tvrde i kako su unatoč ispiranju listova, na uzorcima pronašli više različitih vrsta pesticida od koji je uzorak s najmanje zagađenja imao dvije vrste, a najzagađeniji uzorak imao je 18 vrsta pesticida.

Upozorili su kako postoje brojne studije koje povezuju nastanak više vrsta karcinoma, autizma kod djece, ADHD-a i dijabetesa upravo sa konzumacijom pesticida. Navode dalje kako je najzastupljeniji pesticid kojeg su otkrili Dacthal.

Studije su upravo taj pesticid i njegove spojeve povezale sa nastankom stanica raka. Ispitivanja na štakorima u laboratoriju pokazala su da spojevi Dachtala mogu kod glodavaca izazvati razvoj karcinoma nadbubrežne žlijezde i tumora jetre, no nemaju dovoljno studija koje bi ustanovile djelovanje na ljudsko zdravlje. Situacija po tom pitanju u Hrvatskoj, objašnjavaju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, nije zabrinjavajuća.

- Prvo, teško je komentirati tuđa istraživanja budući da se u Americi radi o agenciji koju financiraju organski uzgajivači. S druge strane izrazito je važno prilikom određivanja bilo kojeg kontaminanta imati reprezentativan uzorak, dovoljnu količinu uzorka, da se adekvatno pripreme i da se primijeni najbolja ekstrakcija te da imate dobru i osjetljivu analitičku tehniku koja može identificirati i kvantificirati pesticide - navodi dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing., voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe – Referentni centar MZ za analize zdravstvene ispravnosti hrane.

Kaže kako u zavodu Andrija Štampar imaju referentni centar za pesticide u kojem analiziraju više od 400 aktivnih supstanci te na godišnjoj razini analiziraju više od 1500 uzoraka iz različitih izvora.

- Naše iskustvo je da od svega samo dva posto uzoraka ne odgovara. Oni su u analizirali uzorak kelja sa više od 18 prisutnih pesticida, no nisu tumačili jesu li te količine iznad ili unutar maksimalno dozvoljenih. Evidentirali su samo prisustvo, a to ne znači da je uzorak zdravstveno neispravan. Neispravan je ako samo ako bilo koji od pesticida prelazi dopuštenu količinu. Mi ne radimo samo analizu na pesticide nego i druge parametre zdravstvene ispravnosti. Tako lani nisu zadovoljili jedan uzorak borovnice i uzorak kruške. Istina je da se često ističe jagode, lisnato povrće ili salate kao namirnice na kojima je puno pesticida. No ono što je pritom najvažnije, to je da se poštuje karenca, tj. vrijeme od primjene do raspada spojeva kad je proizvod upotrebljiv za konzumaciju. Dodatno, zna se koja se vrsta povrća može tretirati kojom vrstom pesticida. Mi nalazimo pesticide prilikom kontrole u voću i povrću, ali nisu veće od maksimalno dopuštenih količina - pojasnila je dr. Bošnir.

Pesticidi se iz hrane mogu dobro isprati , a neki se djelomično mogu uništiti i kuhanjem. Ipak, radi općeg zdravlja preporuka je prati sve voće i povrće koje se konzumira, a osobito ako je riječ o maloj djeci i starijim osobama.

- Pranje hrane prije konzumacije je normalan proces i dobrodošla uputa svim potrošačima bez obzira na moguće pesticide - zaključila je dr. Bošnir.